Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

El nuevo juez federal de Lomas de Zamora tomará la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá este jueves al frente del Juzgado Federal N.º 2 y tendrá entre sus primeros expedientes la investigación sobre el patrimonio del ex intendente, además de la causa Sur Finanzas

Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá al frente del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y quedará a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde
Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá al frente del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y quedará a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde
Guardar

El próximo jueves prestará juramento ante la Cámara Federal de La Plata el nuevo titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien pasará a tener a su cargo la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde.

Con ese acto concluirá la subrogancia del doctor Luis Armella, responsable del juzgado federal de Quilmes, quien asumió el interinato en la conducción de la pesquisa después del magistrado Ernesto Kreplak, que estuvo al frente cuando se abrió el expediente a fines de 2023.

PUBLICIDAD

Además del caso Insaurralde, en ese tribunal tramita la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Ariel Vallejo con una presunta red de lavado de activos a través de publicidad en los clubes de la AFA.

Por otra parte, el juzgado federal de Lomas de Zamora ejerce la jurisdicción territorial, el control de legalidad y la investigación de delitos federales tanto sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como sobre el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, al encontrarse ambos predios físicamente dentro de su departamento judicial.

PUBLICIDAD

Martín Insaurralde - Lanzamiento del programa EcoClubes
Martín Insaurralde

Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y recientemente defendió su postulación en las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Durante su presentación detalló que tiene 45 años e ingresó al Poder Judicial a los 18 años. Dijo que pasó por todos los cargos hasta llegar a secretario federal a los 25 años, un rol que ocupó durante una década y en el que trabajó en diferentes tipos de investigaciones de criminalidad compleja.

Agregó que a los 35 años fue designado en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Corte Suprema de Justicia, desde donde prestó asistencia a jueces y fiscales provinciales y federales.

Al describir la tarea que tiene por delante, indicó que le tocará dirigir una jurisdicción compleja, donde se registran diversas tipologías criminales, como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, corrupción y terrorismo. También resaltó que lo que pretende es aportar toda su formación académica y profesional.

Caso Insaurralde

Una de las causas que recibirá el futuro titular del Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, será la que analiza el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Martín Insaurralde.

Insaurralde Marbella
Martín Insaurralde y Sofía Clerici, ambos involucrados en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos del exintendente de Lomas de Zamora

Hace pocas semanas se incorporó al expediente un peritaje contable de 618 páginas, que detalló supuestas inconsistencias patrimoniales en los ingresos y gastos detectados entre 2014 y 2023.

El informe precisó que más del 35% de los tramos analizados carecieron de respaldo para una evaluación económica precisa, mientras que en ejercicios puntuales -como 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023- los consumos superaron ampliamente las disponibilidades declaradas.

Las conclusiones de este peritaje serán clave para determinar si la información reunida resultará suficiente para hacer lugar al pedido de indagatoria planteado por el fiscal Sergio Mola, o si serán necesarias nuevas medidas de prueba.

Por otra parte, el nuevo magistrado tendrá que resolver sobre la validez de los videos en los que se observan fajos de dinero en el vestidor de Insaurralde.

Un informe del laboratorio forense del Ministerio Público Fiscal (DATIP) concluyó que los siete videos aportados en la causa no tienen fecha cierta de creación, perdieron sus metadatos de origen y llegaron con una cadena de custodia cuestionada.

A todo esto, la modelo Sofía Clerici solicitó su sobreseimiento porque aseguró que el peritaje del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema no halló pruebas que la vinculen financieramente con el exintendente de Lomas de Zamora.

Mientras estuvo al frente del caso, el juez saliente Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país para Insaurralde; su expareja, Jesica Cirio; sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde; Sofía Clerici, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

Temas Relacionados

Juan Tomás Rodríguez PonceInsaurraldejuez federalLomas de ZamoraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elisa Carrió solicitó que se inhiba un camarista en la causa que investiga la mansión vinculada a la AFA

Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, debe decidir sobre qué juzgado se quedará con el expediente. Mañana hay audiencia en Comodoro Py. El juez integró el Tribunal de Ética de la Asociación

Elisa Carrió solicitó que se inhiba un camarista en la causa que investiga la mansión vinculada a la AFA

Confirmaron el procesamiento de un intendente bonaerense por retener documentos en una elección que se definió por 49 votos

Se trata de Matías Rappallini, jefe comunal en uso de licencia de Maipú, provincia de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral validó la acusación contra la intendenta interina de la localidad, Lorena Otermín

Confirmaron el procesamiento de un intendente bonaerense por retener documentos en una elección que se definió por 49 votos

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

La Justicia investiga si permitió la comercialización irregular de barrios privados saltándose las disposiciones provinciales. La gestión actual también denunció un posible enriquecimiento ilícito del gabinete municipal

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

El Colegio de Abogados de CABA cuestionó los concursos para designar jueces y advirtió por cambios en los órdenes de mérito

La entidad puso el foco en el margen de discrecionalidad de algunas etapas del proceso de selección y en casos de postulantes que avanzaron numerosas posiciones. También respaldó la reforma impulsada por la Corte Suprema

El Colegio de Abogados de CABA cuestionó los concursos para designar jueces y advirtió por cambios en los órdenes de mérito

Causa $LIBRA: la defensa de Mauricio Novelli pidió que se confirme la exclusión de los querellantes

La Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si reincorpora a los compradores de la criptomoneda, que insistieron en que se trató de una estafa planeada

Causa $LIBRA: la defensa de Mauricio Novelli pidió que se confirme la exclusión de los querellantes

DEPORTES

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

TELESHOW

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

Juli Savioli confirmó su separación de Pelao Khe tras casi tres años de relación: “Nada es para siempre”

Tuli Acosta se refugió en sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

El duro comunicado de Mauro Icardi sobre el video viral de sus hijas: “Voy a seguir peleando hasta el final”

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua