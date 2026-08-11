El nuevo juez federal de Lomas de Zamora tomará la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá al frente del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y quedará a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde

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El próximo jueves prestará juramento ante la Cámara Federal de La Plata el nuevo titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien pasará a tener a su cargo la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde.

Con ese acto concluirá la subrogancia del doctor Luis Armella, responsable del juzgado federal de Quilmes, quien asumió el interinato en la conducción de la pesquisa después del magistrado Ernesto Kreplak, que estuvo al frente cuando se abrió el expediente a fines de 2023.

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Además del caso Insaurralde, en ese tribunal tramita la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Ariel Vallejo con una presunta red de lavado de activos a través de publicidad en los clubes de la AFA.

Por otra parte, el juzgado federal de Lomas de Zamora ejerce la jurisdicción territorial, el control de legalidad y la investigación de delitos federales tanto sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como sobre el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, al encontrarse ambos predios físicamente dentro de su departamento judicial.

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Martín Insaurralde

Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y recientemente defendió su postulación en las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Durante su presentación detalló que tiene 45 años e ingresó al Poder Judicial a los 18 años. Dijo que pasó por todos los cargos hasta llegar a secretario federal a los 25 años, un rol que ocupó durante una década y en el que trabajó en diferentes tipos de investigaciones de criminalidad compleja.

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Agregó que a los 35 años fue designado en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Corte Suprema de Justicia, desde donde prestó asistencia a jueces y fiscales provinciales y federales.

Al describir la tarea que tiene por delante, indicó que le tocará dirigir una jurisdicción compleja, donde se registran diversas tipologías criminales, como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, corrupción y terrorismo. También resaltó que lo que pretende es aportar toda su formación académica y profesional.

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Caso Insaurralde

Una de las causas que recibirá el futuro titular del Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, será la que analiza el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Martín Insaurralde.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici, ambos involucrados en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos del exintendente de Lomas de Zamora

Hace pocas semanas se incorporó al expediente un peritaje contable de 618 páginas, que detalló supuestas inconsistencias patrimoniales en los ingresos y gastos detectados entre 2014 y 2023.

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El informe precisó que más del 35% de los tramos analizados carecieron de respaldo para una evaluación económica precisa, mientras que en ejercicios puntuales -como 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023- los consumos superaron ampliamente las disponibilidades declaradas.

Las conclusiones de este peritaje serán clave para determinar si la información reunida resultará suficiente para hacer lugar al pedido de indagatoria planteado por el fiscal Sergio Mola, o si serán necesarias nuevas medidas de prueba.

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Por otra parte, el nuevo magistrado tendrá que resolver sobre la validez de los videos en los que se observan fajos de dinero en el vestidor de Insaurralde.

Un informe del laboratorio forense del Ministerio Público Fiscal (DATIP) concluyó que los siete videos aportados en la causa no tienen fecha cierta de creación, perdieron sus metadatos de origen y llegaron con una cadena de custodia cuestionada.

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A todo esto, la modelo Sofía Clerici solicitó su sobreseimiento porque aseguró que el peritaje del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema no halló pruebas que la vinculen financieramente con el exintendente de Lomas de Zamora.

Mientras estuvo al frente del caso, el juez saliente Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país para Insaurralde; su expareja, Jesica Cirio; sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde; Sofía Clerici, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

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