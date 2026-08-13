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Reunión LLA-PRO: las condiciones de Karina Milei para un acuerdo electoral con Mauricio Macri

La secretaria general les ordenó a Diego Santilli y a los Menem que reciban a los laderos de Mauricio Macri en la Casa Rosada a las 11. Ella no formará parte del encuentro pero lo digitó

Karina Milei y Mauricio Macri
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ex presidente Mauricio Macri
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Karina Milei quiere que el primer paso de cara a un acuerdo electoral con el PRO se produzca a través de la construcción de una agenda legislativa en común, con un condicionante clave: que los aliados, antes de generar cualquier pacto, respalden los proyectos de Javier Milei en el Congreso.

Después de la seguidilla de derrotas de las últimas semanas y del retaceo de respaldo de gobernadores, amarillos y radicales (aunque no todos), la secretaria general de la Presidencia les indicó a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem, recibir a dos enviados de Mauricio Macri en la Casa Rosada, esta mañana, a las 11. Y el ex presidente decidió enviar a su principal alfil en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y a su mano derecha a nivel nacional, el ex secretario de la Presidencia, Fernando de Andreis.

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Ella, más arriba en la escala jerárquica, no formará parte del encuentro, pero lo digitó personalmente y luego recibirá un reporte pormenorizado de lo conversado de parte de sus colaboradores.

Un hombre de cabello gris sonríe detrás de un atril naranja que tiene el logo blanco de PRO. Al fondo, una pantalla con el mismo logo
El ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri (Foto: PRO)

El encuentro está pautado formalmente para discutir la “agenda legislativa”, y fue pergeñado entre la hermana de Milei y el fundador de PRO en un encuentro previo, que se mantuvo en secreto, y que luego ventilaron desde el partido amarillo. Después, en Balcarce 50, más reacios siempre a difundir detalles que sus socios, lo confirmaron. Y agregaron que “quedaron en los equipos empiecen a trabajar, primero con vistas a la agenda legislativa”.

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En el Gobierno no negaban que la traducción de “vamos a tratar la agenda legislativa” sea “apoyen nuestros proyectos y después vemos”.

La relación con Macri viene con roces desde el 2024, cesaron con los comicios de 2025 y volvieron a reeditarse y multiplicarse en el último tiempo. Macri acaba de lanzar un candidato propio, Hernán Lacunza. Y viene cuestionando a la administración de Javier Milei.

En la Casa Rosada evitan contestarle; hace tiempo que las alusiones a Macri no forman parte de los discursos o las entrevistas de Javier Milei, como sí ocurría el año pasado. Y en el entorno del jefe de Estado están convencidos de que la intención del ex presidente, al criticar, siempre es “subirse el precio”. “Lo único que quiere es que lo llamen”, repiten ante las consultas sobre los reiterados cuestionamientos.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires
Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Los diálogos entre Santiago Caputo y Cristian Ritondo siguen, pero desde mañana el gran interlocutor con los aliados será otro.

Ahora, quien hará de puente por excelencia será Diego Santilli, que aún pertenece a las filas de PRO pero se encuentra en la cúpula del Gobierno nacional y está prácticamente “pintado” de violeta, aunque aún no se afilió al partido de Milei.

En la Casa Rosada aseguran que seguramente se llegue a un acuerdo con PRO y que ese acuerdo incluya una salida para los cruces por la Ciudad. Pero por ahora evitan cualquier tipo de definición: todo estará sujeto a cómo avanzan los proyectos del oficialismo en el Congreso.

En la misma línea, el Gobierno le dará al PRO facilidades para impulsar proyectos de ley de los alfiles amarillos que estaban archivados o sin demasiada posibilidad de prosperar sin un impulso fuerte del Ejecutivo. La ley de electromovilidad y la de banquinas se sumarán a la lista de iniciativas que Karina Milei ordenará impulsar, como aliciente extra para asegurarse respaldo a inocencia fiscal, reforma del BCRA, zonas frías, salud mental, etc.

Bullrich, que hasta hace muy poco presidió el PRO pero se pasó por completo al lado del Gobierno, no será de la partida.

La reunión de esta mañana tendrá lugar después del encuentro de Ritondo con Pareja para generar una alianza legislativa pero en la Provincia de Buenos Aires con vistas a un acuerdo electoral contra Kicillof. Allí, a diferencia de la Ciudad, los vínculos están más aceitados.

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