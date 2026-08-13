Deuda interna de El Salvador supera a la externa al cierre de junio de 2026

Un mapa de El Salvador con su bandera nacional muestra la presencia de billetes de cien dólares estadounidenses que representan la economía dolarizada del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La deuda pública total de El Salvador alcanzó los USD 34,865.15 millones al cierre del primer semestre de 2026, un alza de 3.12% frente al cierre de 2025, según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). El incremento fue de USD 1,058.04 millones en seis meses. De esta cifra, USD 15,676.49 millones corresponden a deuda externa y USD 19,188.67 millones a deuda interna, con un peso relevante de las obligaciones con los fondos privados de pensiones, que suman 11,669.85 millones.

El BCR reportó que la deuda estatal subió desde USD 33,807.11 millones al cierre de 2025, manteniendo la presión sobre las finanzas nacionales. Según datos del BCR, el incremento de la deuda total en los primeros cinco meses del año ya había sido de 2.4%, situando el saldo en USD 34,630.96 millones a finales de mayo.

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El saldo de la deuda externa experimentó una subida de 2.88%, equivalente a USD 451.56 millones respecto a diciembre de 2025, mientras que la deuda interna aumentó 3.26%, con USD 606.49 millones adicionales. El desglose oficial destaca que el endeudamiento con el sistema de pensiones registró un crecimiento anual de 6.8% en 2025, situación que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a recomendar un refuerzo en la sostenibilidad del sistema previsional y una ampliación de los ingresos estatales.

El sector público no financiero concentra el mayor monto de endeudamiento, con USD 21,854.39 millones, mientras que los instrumentos de corto plazo, como las Letras del Tesoro (LETES), suman 1,161.39 millones. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, durante 2025 el gobierno destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, cifra que absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto ejecutado ese año. De ese monto, USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

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Un gráfico de barras y monedas apiladas sobre la bandera de El Salvador ilustra una proyección de crecimiento económico hasta el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desembolsos realizados para el servicio de la deuda superaron los recursos invertidos en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. El pago de estas obligaciones se cubrió con fondos del Fondo General y préstamos externos, según datos del gobierno divulgados por Infobae.

El programa con el FMI y las metas fiscales

El aumento del endeudamiento se ha producido junto a compromisos asumidos en el programa financiero acordado con el FMI, que exige una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de tres años, con el objetivo de llevar la deuda a una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024. El Ejecutivo aplicó medidas fiscales en 2025 valoradas en 1.5% del PIB, como la reducción de la masa salarial, recortes en el gasto en bienes y servicios, y menores transferencias a los municipios.

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El FMI también ha insistido en la importancia de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

Foto aérea del edificio del Banco Central de Reserva (BCR) en el Centro de Gobierno de San Salvador. (Foto: Invest El Salvador)

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El BCR informó que el PIB de El Salvador creció 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, la economía salvadoreña crecería 3.2% al cierre de 2026 y 3% en 2027, por debajo del 3.9% registrado en 2025.

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