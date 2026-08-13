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“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

El entrenador del Rojo reconoció el mal partido que hizo su equipo en el 0-4 ante Atlético Tucumán. La sentencia sobre su futuro

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*Las declaraciones de Quinteros

Luego de la histórica derrota 4-0 de Independiente ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina, el entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Quinteros, analizó la labor de sus dirigidos y también fue contundente cuando le preguntaron sobre su continuidad.

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“La verdad es que fue una derrota muy dura, que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, era algo que no se nos pasaba por la cabeza”, reconoció el DT.

Sobre el desarrollo, analizó que “tuvimos un partido donde fallamos un penal que podía haber cambiado todo. Nos meten un gol y nos derrumbamos. Dimos muchos espacios, perdimos todas las pelotas fáciles para que ellos pudieran llegar al gol. Siento mucha tristeza. Perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, personalidad para jugar un partido así”.

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Los mejores momentos de Independiente-Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Ante la consulta de si iba a renunciar, respondió que “yo al menos como entrenador siempre cumplo con mis contratos. A mí ni se me pasa por la cabeza irme. Salga último o primero, nunca pienso en irme antes. Al contrario, me da energía para dar vuelta esto”.

Ante la eliminación de la Copa Argentina ahora solo le queda el Torneo Clausura a Independiente, que es sexto en la Zona A. Quinteros se refirió a las chances: “En el fútbol argentino, si tenés 3 o 4 partidos que ganás, podés salir campeón”.

En sintonía, el estratega lanzó un mensaje entre líneas a la dirigencia: “Cuando llegamos, hacía 11 partidos que no ganábamos y a nosotros nos costó 4 partidos más arrancar. Se fueron 15 jugadores y las cuentas son claras. Es difícil. Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Por eso digo que yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece”.

Gustavo Quintero
Gustavo Quinteros afirmó que seguirá en su cargo (FOTOBAIRES)

También se refirió a la posibilidad de darles chances a juveniles como el caso del defensor Juan Miguel Arrayago, quien ingresó faltando 16 minutos: “Ahora es probable que Arrayago siga jugando porque Fedorco salió con una molestia. Kevin (Lomónaco) salió con un dolor en el hombro que no lo dejaba jugar normalmente. Arrayago tiene 17 años y Closter también, con eso contesto muchas cosas. Estos chicos necesitan una preparación y una forma para terminar de formarse, competir a alto nivel, agarrar confianza y seguir evolucionando como profesionales”.

En cuanto al balance de su gestión explicó que “el semestre pasado tuvimos partidos regulares, malos, buenos y terminamos quintos. El plantel es el mismo y necesitamos jugadores con ciertas características que no llegaron como acordamos con la dirigencia. Va a seguir pasando lo mismo, que tengamos partidos buenos como con Estudiantes y otros como hoy”.

“Quedamos afuera, pero en el campeonato estamos haciendo una campaña parecida a la anterior. Es lo que pasó el semestre pasado. No pudimos reforzar en las posiciones que el equipo necesitaba reforzar. Confío en el trabajo que hacemos y que nos dio alegrías hace poco tiempo, pero por una cosa u otra todavía en Independiente no salió. Esperemos que podamos darle a Independiente lo que merece”, concluyó.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Independiente visitará a Lanús este lunes desde las 17.

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