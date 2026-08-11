Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Elisa Carrió solicitó que se inhiba un camarista en la causa que investiga la mansión vinculada a la AFA

Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, debe decidir sobre qué juzgado se quedará con el expediente. Mañana hay audiencia en Comodoro Py. El juez integró el Tribunal de Ética de la Asociación

Juez de casación
Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
Guardar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un pedido formal para que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, se inhiba de intervenir en la causa en la que se investiga una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

La presentación judicial se realizó este martes, a menos de un día de una audiencia clave destinada a resolver qué fuero debe continuar con el expediente de la mansión, cuyo valor estimado ronda los 17 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Carrió, en calidad de denunciante original de la causa, argumentó que existen circunstancias objetivas que ponen en duda la imparcialidad del magistrado. El cuestionamiento se centró en el vínculo institucional reciente que el camarista mantuvo con la AFA. Según detalló el escrito, Barroetaveña integró el Tribunal de Ética de dicha entidad desde diciembre de 2021 hasta fines de diciembre de 2025, período en el cual se desempeñó primero como vicepresidente y luego como presidente del cuerpo.

Durante su gestión al frente de ese tribunal interno, Barroetaveña intervino en un expediente denominado “Claudio Tapia s/PEP”. En ese proceso se analizó si el presidente de la AFA debía ser considerado una Persona Políticamente Expuesta (PEP), condición que obliga a controles financieros más estrictos para prevenir el lavado de activos.

PUBLICIDAD

En aquella oportunidad, el Tribunal de Ética adoptó una resolución favorable para Tapia, tras evaluar sus declaraciones juradas y sus funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), según se desprende de la presentación de “Lilita”.

Elisa "Lilita" Carrió
Elisa "Lilita" Carrió

Para la exdiputada, estos antecedentes resultan determinantes, ya que el magistrado debe resolver ahora en un caso penal que involucra a directivos de la misma asociación deportiva.

La hipótesis principal de la Justicia busca esclarecer si los dueños formales de la quinta de Pilar, un monotributista llamado Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, actuaron en realidad como testaferros de terceros, entre quienes aparecen mencionados “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En su presentación, la dirigente de la Coalición Cívica aclaró que no es necesario demostrar un interés personal, económico o de amistad por parte del magistrado para solicitar su alejamiento.

En caso de que el camarista rechace excusarse, Carrió solicitó que se le dé intervención al fiscal de Casación, Mario Villar, para que evalúe una recusación formal. Asimismo, requirió que se elabore un informe para constatar si el juez asistió a eventos sociales en el predio investigado.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia REUTERS/Agustín Marcarian
El presidente de la AFA, Claudio Tapia REUTERS/Agustín Marcarian

La disputa por la competencia del expediente sumó así un nuevo ribete. La causa penal se inició a principios de año y ya pasó por cuatro magistrados debido a sucesivos planteos. El expediente se originó en Comodoro Py, pasó al fuero Penal Económico y luego fue a parar a los tribunales de San Martín.

No obstante, luego de un fallo de la Casación, la Cámara en lo Penal Económico dispuso que la investigación continúe en su fuero, bajo la dirección de la jueza Verónica Straccia, al considerar que las presuntas maniobras de lavado de dinero ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.

La Sala I de la Cámara de Casación fijó una audiencia para este miércoles a las 11:30 con el fin de escuchar a las partes y definir el tribunal definitivo.

Tras este encuentro, los jueces dispondrán de cinco días hábiles para emitir su voto. Sin embargo, la nueva presentación de la Coalición Cívica obligó a la Justicia a resolver primero si Barroetaveña se encuentra en condiciones de intervenir en esa decisión.

Este escenario recordó lo sucedido en febrero de este año con otro integrante de la Casación, Carlos “Coco” Mahiques. El magistrado se apartó de la subrogancia en la sala que debía tratar el caso luego de que trascendiera que habría celebrado su cumpleaños en la misma quinta de Villa Rosa.

Además, Carrió ya había hecho un planteo similar a este último cuando pidió el apartamiento de la camarista Ángela Ledesma.

Temas Relacionados

Claudio TapiaElisa CarrioAFAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo juez federal de Lomas de Zamora tomará la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá este jueves al frente del Juzgado Federal N.º 2 y tendrá entre sus primeros expedientes la investigación sobre el patrimonio del ex intendente, además de la causa Sur Finanzas

El nuevo juez federal de Lomas de Zamora tomará la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

Confirmaron el procesamiento de un intendente bonaerense por retener documentos en una elección que se definió por 49 votos

Se trata de Matías Rappallini, jefe comunal en uso de licencia de Maipú, provincia de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral validó la acusación contra la intendenta interina de la localidad, Lorena Otermín

Confirmaron el procesamiento de un intendente bonaerense por retener documentos en una elección que se definió por 49 votos

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

La Justicia investiga si permitió la comercialización irregular de barrios privados saltándose las disposiciones provinciales. La gestión actual también denunció un posible enriquecimiento ilícito del gabinete municipal

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

El Colegio de Abogados de CABA cuestionó los concursos para designar jueces y advirtió por cambios en los órdenes de mérito

La entidad puso el foco en el margen de discrecionalidad de algunas etapas del proceso de selección y en casos de postulantes que avanzaron numerosas posiciones. También respaldó la reforma impulsada por la Corte Suprema

El Colegio de Abogados de CABA cuestionó los concursos para designar jueces y advirtió por cambios en los órdenes de mérito

Causa $LIBRA: la defensa de Mauricio Novelli pidió que se confirme la exclusión de los querellantes

La Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si reincorpora a los compradores de la criptomoneda, que insistieron en que se trató de una estafa planeada

Causa $LIBRA: la defensa de Mauricio Novelli pidió que se confirme la exclusión de los querellantes

DEPORTES

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

Boca Juniors se impone en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta está con 9 futbolistas

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

TELESHOW

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

Juli Savioli confirmó su separación de Pelao Khe tras casi tres años de relación: “Nada es para siempre”

Tuli Acosta se refugió en sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

El duro comunicado de Mauro Icardi sobre el video viral de sus hijas: “Voy a seguir peleando hasta el final”

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua