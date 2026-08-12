Inter Miami enfrentará a León con la obligación de ganar para no quedar afuera de la Leagues Cup: hora, TV y formaciones

Inter Miami recibe este miércoles desde las 20:30 al Club León en el Nu Stadium de Florida por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, con la clasificación a los cuartos de final como único objetivo posible para Las Garzas. El partido llega en un contexto particular: Lionel Messi emprendió el regreso desde Rosario tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y su presencia en el encuentro es aún una incógnita. El avión privado en el que viajó el capitán argentino partió a las 22:53 del Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, con llegada prevista para las 7:00 de la mañana del miércoles (hora argentina). La confirmación de si presenciará el partido de la noche dependerá de su estado anímico y físico tras las horas vividas en su ciudad natal, donde se realizó el último adiós a Jorge en el cementerio El Prado de la ciudad de Pérez. El equipo del entrenador Ángel Guillermo Hoyos llega con tres puntos tras dos fechas —una victoria por 4-2 ante Atlético San Luis y una derrota por 2-1 ante Monterrey— y necesita ganar para mantener opciones de avanzar, aunque incluso un triunfo podría no ser suficiente si los resultados de otros equipos de la Major League Soccer (MLS) no le son favorables. León, en cambio, llega con puntaje perfecto: seis unidades tras vencer a Nashville SC y a Orlando City, y un nuevo triunfo lo llevaría a nueve puntos con una Fase Uno impecable. El peso de la ausencia de Messi ante Monterrey se sintió en el vestuario. “Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho. Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso”, reconoció el técnico Hoyos. El defensor Facundo Mura también se expresó: “Acompañamos en este difícil momento a Leo a la distancia. Cuando él sienta y decida volver, acá estaremos para seguir acompañándolo”. Inter Miami contará con Rodrigo De Paul, quien viene de convertir un gol y hacerle una dedicatoria especial a su amigo. El próximo compromiso de Miami tras este partido será el sábado 15 de agosto ante Nashville, también por la MLS, aunque la fecha de regreso de Messi a la actividad oficial todavía no tiene confirmación por parte del club. Probables formaciones: Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter.. DT: Guillermo Hoyos. León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi. Hora: 20:30. Estadio: Nu Stadium. Televisación: Apple TV.