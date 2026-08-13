Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

Guillermo Hoyos se refirió al duro momento del crack rosarino y elogió a Jorge Messi: “Una persona extraordinaria”

Messi en su regreso al Inter Miami
Lionel Messi volvió a jugar luego del fallecimiento de su padre (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Guardar

Tras la derrota de Inter Miami 3-2 ante León que le costó la eliminación de la Leagues Cup, el entrenador Guillermo Hoyos se refirió a presencia de Lionel Messi en el campo de juego a cuatro días del fallecimiento de su padre y en la jornada en la que publicó una emotiva carta.

Ante este contexto, primero sorprendió la presencia del crack rosarino en el banco de suplentes. Luego ingresó en el segundo tiempo por Dániel Pintér, quien había abierto el marcador en el Nu Stadium de la Florida.

PUBLICIDAD

Hoyos fue consultado sobre cómo se decidió la presencia de Messi en el partido de este miércoles, pero el entrenador optó solo por expresar el duro momento que atraviesa el capitán argentino: “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”.

Leo tuvo participación y sus compañeros lo buscaron en el complemento. Si bien inquietó en el área rival y hasta intentó un gol olímpico. Aunque los errores defensivos de su equipo le permitieron al elenco mexicano dar vuelta el resultado en dos oportunidades y llevarse la victoria.

PUBLICIDAD

Guillermo Hoyos habló luego de la derrota ante León (Sam Navarro-Imagn Images)
Guillermo Hoyos habló luego de la derrota ante León (Sam Navarro-Imagn Images)

En tanto que el entrenador de León, Javier Gandolfi, fue consultado en su conferencia de prensa si le sorprendió ver a Messi en este partido. “Para que entiendan lo que es Leo Messi, hoy queda demostrado. Es un animal de la competencia. Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es un ser humano totalmente distinto a todos”.

Volviendo a Hoyos, se refirió al dolor por la derrota que incluyó la eliminación en el torneo. “Cuando se pierde uno está triste y es lo normal en el fútbol. Es un deporte que te traslada de un momento a otro de alegría y tristeza. Cosas buenas se vieron en el partido, pero hemos perdido y eso cuenta mucho. Esperemos a ver mañana las resoluciones del trabajo”.

“En el primer tiempo jugamos bien con mucha posesión, de mucho juego, se ganaban todos los duelos y para nosotros era importante y en el segundo tiempo empezaron a alternar algunas cosas que influyen y muchas veces cambian los niveles y los ritmos. Hubo mucha fatiga”, analizó.

Daniel Arcila marcó el gol del triunfo contra las Garzas

En tanto que se hizo cargo del resultado pues aseguró que “la responsabilidad en este caso es del entrenador y debo asumirla. Duele quedar afuera”. Sin embargo, mantiene la fe en sus dirigidos y en lo que viene: “Es un equipo que siempre intentó jugar. Son jugadores de un nivel extraordinario. Veremos mañana cómo nos levantamos. Hoy vemos todo nublado y quizá mañana sale el sol. Es así es la vida”.

Este miércoles, el Inter Miami cayó de local y quedó afuera de la Leagues Cup, que supo ser el primer título de Lionel Messi en el fútbol norteamericano, cuando se consagró en 2023.

La agenda marca que su próximo compromiso para el Inter Miami será por la fecha 19 de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Se trata de un encuentro crucial ya que Las Garzas se ubican segundos en la Conferencia Este con 38 puntos y están a 2 del líder Nashville SC, al que enfrentarán este sábado desde las 21:30 (hora de Argentina).

Temas Relacionados

deportes-internacionalInter MiamiLeónLeagues CupLionel MessiGuillermo HoyosJavier Gandolfi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

El entrenador del Rojo reconoció el mal partido que hizo su equipo en el 0-4 ante Atlético Tucumán. La sentencia sobre su futuro

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Mariano Navone, Thiago Tirante, Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli debutarán este jueves en el Masters 1000 estadounidense. El platense llega con el envión de Montreal, donde alcanzó los octavos de final y se aseguró un lugar entre los 50 mejores del mundo

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El partido de Messi en su vuelta al Inter Miami tras despedir a su padre: su intento de gol olímpico y el gesto que le robó una sonrisa

Horas después de regresar a Florida, el argentino ingresó en el segundo tiempo de la caída 3-2 ante León por la Leagues Cup

El partido de Messi en su vuelta al Inter Miami tras despedir a su padre: su intento de gol olímpico y el gesto que le robó una sonrisa

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Las Garzas cayeron como locales en la última fecha de la fase de grupos de esta competición. La Pulga se puso a disposición del club tras la muerte de su padre y jugó todo el segundo tiempo

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Marcelo Gallardo es uno de los máximos candidatos a dirigir a una selección de Sudamérica

Varios medios confirmaron una reunión entre el “Muñeco” y la dirigencia de la federación, pero el proceso está en etapa inicial

Marcelo Gallardo es uno de los máximos candidatos a dirigir a una selección de Sudamérica

MALDITOS NERDS

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Knytt Classic vuelve gratis a Steam y GOG por los 20 años del indie

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

ENTRETENIMIENTO

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: La dupla de Arévalo y Pavic jugará la final de dobles en Montreal el 13 de agosto

El Salvador: La dupla de Arévalo y Pavic jugará la final de dobles en Montreal el 13 de agosto

Reclaman información por un empresario desaparecido desde hace 800 días en Nicaragua

Las extrañas nubes que causaron alarma entre los guatemaltecos

La banca panameña tiene la capacidad de impulsar más inversión y empleo, pero el crédito sigue sin despegar, señalan los empresarios

Sismo de magnitud 5,8 sacude frente a Centroamérica y Copeco Honduras descarta amenaza de tsunami