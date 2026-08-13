Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi volvió a jugar luego del fallecimiento de su padre (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Tras la derrota de Inter Miami 3-2 ante León que le costó la eliminación de la Leagues Cup, el entrenador Guillermo Hoyos se refirió a presencia de Lionel Messi en el campo de juego a cuatro días del fallecimiento de su padre y en la jornada en la que publicó una emotiva carta.

Ante este contexto, primero sorprendió la presencia del crack rosarino en el banco de suplentes. Luego ingresó en el segundo tiempo por Dániel Pintér, quien había abierto el marcador en el Nu Stadium de la Florida.

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Hoyos fue consultado sobre cómo se decidió la presencia de Messi en el partido de este miércoles, pero el entrenador optó solo por expresar el duro momento que atraviesa el capitán argentino: “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”.

Leo tuvo participación y sus compañeros lo buscaron en el complemento. Si bien inquietó en el área rival y hasta intentó un gol olímpico. Aunque los errores defensivos de su equipo le permitieron al elenco mexicano dar vuelta el resultado en dos oportunidades y llevarse la victoria.

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Guillermo Hoyos habló luego de la derrota ante León (Sam Navarro-Imagn Images)

En tanto que el entrenador de León, Javier Gandolfi, fue consultado en su conferencia de prensa si le sorprendió ver a Messi en este partido. “Para que entiendan lo que es Leo Messi, hoy queda demostrado. Es un animal de la competencia. Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es un ser humano totalmente distinto a todos”.

Volviendo a Hoyos, se refirió al dolor por la derrota que incluyó la eliminación en el torneo. “Cuando se pierde uno está triste y es lo normal en el fútbol. Es un deporte que te traslada de un momento a otro de alegría y tristeza. Cosas buenas se vieron en el partido, pero hemos perdido y eso cuenta mucho. Esperemos a ver mañana las resoluciones del trabajo”.

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“En el primer tiempo jugamos bien con mucha posesión, de mucho juego, se ganaban todos los duelos y para nosotros era importante y en el segundo tiempo empezaron a alternar algunas cosas que influyen y muchas veces cambian los niveles y los ritmos. Hubo mucha fatiga”, analizó.

Daniel Arcila marcó el gol del triunfo contra las Garzas

En tanto que se hizo cargo del resultado pues aseguró que “la responsabilidad en este caso es del entrenador y debo asumirla. Duele quedar afuera”. Sin embargo, mantiene la fe en sus dirigidos y en lo que viene: “Es un equipo que siempre intentó jugar. Son jugadores de un nivel extraordinario. Veremos mañana cómo nos levantamos. Hoy vemos todo nublado y quizá mañana sale el sol. Es así es la vida”.

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Este miércoles, el Inter Miami cayó de local y quedó afuera de la Leagues Cup, que supo ser el primer título de Lionel Messi en el fútbol norteamericano, cuando se consagró en 2023.

La agenda marca que su próximo compromiso para el Inter Miami será por la fecha 19 de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Se trata de un encuentro crucial ya que Las Garzas se ubican segundos en la Conferencia Este con 38 puntos y están a 2 del líder Nashville SC, al que enfrentarán este sábado desde las 21:30 (hora de Argentina).

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