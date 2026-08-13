El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

Santiago Artemis recordó en Instagram a Luis, su ex novio fallecido por un paro cardíaco a causa de una sobredosis

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Santiago Artemis recordó a Luis, su ex novio fallecido a los 32 años por un paro cardíaco a causa de una sobredosis, con un mensaje íntimo publicado en su cuenta de Instagram que acumuló reacciones en pocas horas. “Ayer soñé con vos, Luis. Me desperté y pensé que era de verdad”, escribió el diseñador de 34 años, acompañando el texto con una serie de fotografías de los tiempos en que la pareja recorrió juntos Tokio, Ámsterdam y otras ciudades del mundo.

La publicación, que el propio Artemis editó al cabo de una hora de haber sido subida, combina la añoranza con un ejercicio de autocrítica. “Hay momentos donde a nadie le digo cuánto te extraño. Cuánto te amé y te sigo amando. Y cuánto me hago cargo de lo injusto que fui por mi inmadurez al no entender tu modo de vida”, escribió el diseñador, quien en una extensa entrevista con Infobae había revelado que fue Luis quien lo introdujo a la cocaína en una fiesta, y cuya muerte lo sorprendió en vísperas de su primera nominación a un Martín Fierro de la Moda.

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El mensaje de Santiago Artemis sobre Luis reunió reacciones en pocas horas y evocó un sueño que reactivó su duelo

En ese mismo texto, el diseñador reconstruyó la figura de su ex con una mezcla de gratitud y nostalgia. “No te sorprendías con nada de lo que me ponía, me decías siempre ‘bueeeeno, mi amor, cálmate’ y me dabas un beso, cuando pensaba que se caía el mundo”, escribió. La referencia a la conductora brasileña no es menor: en la entrevista con Infobae, el diseñador había descrito a Luis como la persona que “hizo de este mormón un rebelde”, el que lo llevó por primera vez al chape, a la joda y a experiencias que, según sus propias palabras, jamás había imaginado.

Artemis asumió en su publicación de Instagram que fue injusto con Luis por no entender su modo de vida

Las imágenes que acompañaron la publicación muestran a los dos juntos en distintos puntos del mundo. En una de las fotos, tomada en las calles de Tokio, se los ve abrazados y riendo; en otra, posados sobre un puente en Ámsterdam, con la ciudad reflejada en el canal detrás. Hay capturas más íntimas también: una selfie en la que Luis besa la mejilla del diseñador, y otra en la que ambos se besan frente a un lago bajo un cielo nublado. “Fuimos todo, Luigi y siempre estás conmigo, cada paso que doy”, escribió Artemis, quien a lo largo del texto usa indistintamente los nombres Luis y Luigi para referirse a él.

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El diseñador contó que Luis lo introdujo a la cocaína en una fiesta

“Luigi, te extraño hoy y siempre. Pero sé que estás en un lugar mejor que yo y eso tranquiliza mi corazón. Fuiste el mejor, siempre. Hiciste de un mormón un rebelde. Y ahora solito estoy aprendiendo a volver a mi eje. Después de conocer the party. Love u L”, cerró su post, junto a un emoji de corazón rojo.

Esa última línea condensa un arco que el propio Artemis detalló en profundidad ante Infobae: la presión que sintió por pertenecer, el alcohol que consumió durante tres años “en el abismo” —incluyendo la pandemia—, la depresión que lo tuvo encerrado cinco meses y el consumo de cocaína que conoció precisamente en el círculo de su exnovio. “Nunca consumí cocaína durante más de dos días seguidos, porque siempre le tuve respeto y mucho miedo”, había dicho entonces. La muerte de su exnovio, a los 32 años, marcó un antes y un después en esa historia.

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La muerte de Luis ocurrió cuando Santiago Artemis estaba cerca de su primera nominación a un Martín Fierro de la Moda

Las fotos de Luis que el diseñador publicó por separado lo muestran en Japón: sentado frente a un templo en ropa casual, mirando el skyline de Tokio desde las alturas, o caminando por las calles de Shibuya bajo la lluvia con un paraguas transparente y un sweater amarillo, entre algunas más.