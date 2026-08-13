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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia ataque cibernético ante el Ministerio Público

El incidente, detectado el 10 de agosto, cifró y bloqueó archivos y recursos tecnológicos de la institución, interrumpió servicios y llevó a suspender una sesión, según el registro presentado el 12 de agosto

Un servidor web de la Corte de Constitucionalidad usaba un software sin actualizaciones de seguridad desde 2020 y mantenía vulnerabilidades conocidas antes del ataque.
La Corte de Constitucionalidad denunció ante el Ministerio Público un ataque informático que cifró archivos, bloqueó sistemas e interrumpió sus servicios el 10 de agosto de 2026. ((Imagen Ilustrativa Infobae))
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La Corte de Constitucionalidad (CC) denunció ante el Ministerio Público (MP) un ataque informático detectado el 10 de agosto de 2026, por el que se exigía una suma de dinero para resolver el problema.

El hackeo provocó que la institución interrumpiera sus servicios y obligara a suspender un pleno, después de que un programa malicioso cifrara o bloqueara archivos, sistemas y otros recursos tecnológicos de la institución.

La denuncia quedó registrada el 12 de agosto en la Oficina de Atención Permanente del MP, según informó Prensa Libre. El caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual como una denuncia por destrucción de registros informáticos.

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Desconocen el monto exigido

Mientras que el magistrado Roberto Molina Barreto dijo a Infobae que fueron informados sobre la presentación de la denuncia por parte de la Presidenta de la CC, Anabela Morfín, pero hasta el momento no se les ha compartido la copia de la misma.

El magistrado confirmó que los ciberdelincuentes exigieron una suma de dinero, pero explicó que “nunca se supo el monto”, debido a que “los ingenieros no abrieron el mensaje para cortar de tajo la comunicación y así evitar una mayor infección del virus”.

La falla fue identificada a las 5:30 horas del 10 de agosto y, tras un análisis de la Dirección de Tecnología de la Información de la CC, se determinó que no se trataba de un problema técnico aislado, sino de un incidente de ciberseguridad asociado a un ataque. De acuerdo con el Ministerio Público, la información vulnerada y los procesos afectados pudieron recuperarse.

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Suspensión del pleno y denuncia

Ese mismo día, la Corte suspendió el pleno previsto porque los sistemas informáticos necesarios para sus actividades quedaron fuera de servicio. Un oficio de la Dirección de Tecnologías de Información dirigido a Morfin Mansilla atribuyó inicialmente el problema a “inconvenientes técnicos presentados en el equipo de infraestructura hiperconvergente” de la institución.

La CC informó luego que activó sus protocolos de seguridad y contingencia para contener el ciberataque y restablecer los servicios.
La versión oficial de la Corte atribuyó primero la interrupción del casillero electrónico a dificultades técnicas temporales. (Corte de Constitucionalidad de Guatemala)

El documento interno fechado el 10 de agosto también indicó que la indisponibilidad alcanzó servicios tecnológicos críticos. La Dirección de Tecnologías de Información y la Unidad de Gestión de Seguridad de la Información trabajaban entonces para establecer el origen del problema y restablecer los sistemas afectados.

Un día después, el 11 de agosto, la Corte acordó presentar la denuncia ante el MP por un intento de hackeo en el que se exigía una cantidad de dinero que no fue especificada. En la denuncia podría incorporarse que un exfiscal difundió en redes sociales la existencia del problema antes de que la propia institución contara con información oficial.

Suspenden cómputo de plazos

Como consecuencia del ciberataque, la CC informó a través de un comunicado que se suspendió el cómputo de plazos mediante el Acuerdo 5-2026 por fallas en su Sistema Informático de Expedientes.

Un servidor web de la Corte de Constitucionalidad usaba un software sin actualizaciones de seguridad desde 2020 y mantenía vulnerabilidades conocidas antes del ataque.
La CC informó a través de un comunicado que se suspendió el cómputo de plazos mediante el Acuerdo 5-2026 por fallas en su Sistema Informático de Expedientes. (CC de Guatemala)

La suspensión rige desde las 0 horas del 10 de agosto de 2026 hasta que se restablezca el casillero electrónico. Los días de la falla no se contabilizarán y no afecta a quienes presenten memoriales por escrito o por correo electrónico.

También indicaron que la suspensión no afecta a quienes, en observancia de los plazos legalmente establecidos, realicen las gestiones respectivas presentando memoriales por escrito o vía correo electrónico.

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