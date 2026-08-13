La Libertad Avanza apuesta a una alianza amplia para disputar la provincia de Buenos Aires contra el PJ

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Guardar

Pese al complejo desafío que supone la provincia de Buenos Aires en términos electorales, en La Libertad Avanza no pierden las esperanzas de arrebatarle al peronismo uno de sus bastiones insignia y el armado bonaerense analiza las alternativas para avanzar hacia ese objetivo. Con el calendario electoral por definirse, el referente del espacio en la provincia, el diputado Sebastián Pareja inició la ronda de negociaciones con los aliados para armar una alianza electoral amplia.

En Casa Rosada dan por descontado el acuerdo entre los partidos y sostienen que la estrategia consiste en repetir el esquema que funcionó en las legislativas de 2025, por lo que confían en mantener —una vez más— el predominio violeta en la boleta. La complejidad del territorio para las expresiones opositoras al peronismo empuja a las partes a confluir en una alianza amplia.

PUBLICIDAD

Si bien se trata de una definición prematura, en el oficialismo se muestran optimistas y aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aventaja al resto de los aspirantes en la carrera por convertirse en candidato a gobernador por la alianza. Una importante fuente del armado reveló que Pareja podría integrar la fórmula en la contienda provincial que tendrá lugar en 2027.

Sin embargo, la decisión abrirá un debate que deberá incluir la postura de los aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), con los que los libertarios buscan sellar acuerdos amplios que sumen también a distintos partidos vecinales. Con esa intención, el pasado martes Pareja se reunió con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y prevé tomar contacto con el referente radical, Maximiliano Abad.

PUBLICIDAD

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, los titulares del PRO y LLA bonaerenses

“Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”, expresó Ritondo en su cuenta de X, en un mensaje en el que buscó hacer pública la actividad y marcar la postura del espacio que lidera.

La ausencia de Santilli durante la reunión que se realizó en las oficinas del jefe del bloque del PRO no pasó inadvertida. A contramano de su expresa voluntad, un sector del oficialismo se inclina porque el exlegislador del PRO compita por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sostener que su perfil se ajusta a lo que reclama el electorado porteño. Desde su entorno rechazan la posibilidad y aseguran que “tiene la mente en la gestión”.

PUBLICIDAD

El nuevo contacto se enmarca en la decisión del titular del PRO, Mauricio Macri, de retomar diálogo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para intentar acercar posturas y recomponer la relación con el Gobierno rumbo a 2027.

En el campamento bonaerense vaticinan una buena performance de la alianza en la provincia y hay quienes se atreven a calcular la posibilidad de ganar 67 de los 135 municipios. Por estos días ya hay algunas aproximaciones de potenciales candidaturas, como la de Soledad Martínez en Vicente López, con posibilidades para un nuevo mandato, y el exfutbolista de River Oscar Ahumada, en Zárate.

PUBLICIDAD

Con la mente en el objetivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inaugurará este jueves el local central de la regional bonaerense en el barrio porteño de San Telmo para reforzar la presencia del sello en el territorio. El acto tendrá lugar a las 18 en Avenida Caseros 514 y contará con la presencia de la militancia libertaria y de algunas autoridades de la provincia.

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

Aún falta definir buena parte del armado, algo que se resolverá más cerca de la fecha, aunque el criterio que parece imperar es que la repartija se defina en función de los números, es decir, el espacio que más mida será el que encabece las nóminas. “Vamos a ver quiénes están mejor, ayer empezamos a repasar quiénes son los candidatos mejor posicionados”, precisaron desde el PRO.

PUBLICIDAD

Otro de los factores que siguen de cerca es la evolución de la interna peronista y aspiran a que las diferencias entre el gobernador, Axel Kicillof, y el espacio que lidera la dos veces presidenta Cristina Kirchner se mantengan hasta el año próximo.

El optimismo prematuro está sujeto a los movimientos del Partido Justicialista, en particular a la determinación de la candidatura que presentará el peronismo. En La Libertad Avanza aclaran que una expresión más radicalizada configura el perfil ideal para la disputa e identifican complicaciones en figuras más moderadas como el intendente Federico Achaval. “Depende mucho de quién sea el candidato. Si es perfil Máximo (Kirchner) ya ganamos. Ahora, si es un intendente no tan kuka es otro escenario”, precisó una fuente oficial.

PUBLICIDAD

En el armado partidario siguen atentamente las decisiones clave que deberá tomar Axel Kicillof a partir de dos definiciones: la reelección de los intendentes y el eventual desdoblamiento de los comicios provinciales. “Si no hay reelección de los intendentes, podría convenir que Kicillof desdoble, pero hasta que no se resuelva la interna del peronismo tampoco saben si conviene desdoblar o no”, afirmó un dirigente violeta.

El bloque de LLA en la Legislatura bonaerense rechaza la instrumentación de cambios en los límites de las intendencias y acusa al peronismo de “reinterpretar” las reglas a su favor. “Estamos en contra de la piolada de cinco o seis amanecidos que promueven la ley, la reinterpretan, la suspenden y ahora la vuelven a intentar modificar”, sostuvo un dirigente del espacio.

PUBLICIDAD