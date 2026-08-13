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El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

Yahya Sarea, el vocero de los insurgentes, utilizó esta vía de comunicación para informar sobre los ataques con drones y misiles en el mar Rojo contra embarcaciones

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, pronuncia un discurso en el que anuncia ataques contra tres destructores estadounidenses en el mar Rojo (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, pronuncia un discurso en el que anuncia ataques contra tres destructores estadounidenses en el mar Rojo (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
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La red social X suspendió la cuenta de Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes en Yemen, quien utilizaba ese canal para informar sobre las operaciones militares del grupo rebelde en el mar Rojo, así como contra el gobierno reconocido internacionalmente y Arabia Saudita.

Al intentar ingresar en el perfil @Yahya_Saree, que contaba con 121.000 seguidores, ahora la plataforma muestra el mensaje: “Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que infringen nuestras normas”. Hasta el momento, se desconoce cuáles

La medida coincide con el momento de mayor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por Arabia Saudita, que lidera desde 2015 una coalición militar contra el grupo insurgente. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, advirtió la semana pasada del riesgo de reactivación de la guerra iniciada en 2014, tras una tregua acordada en 2022 que se mantenía hasta ahora.

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En la red social X, la cuenta del portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen aparece suspendida por incumplir las reglas de la plataforma
En la red social X, la cuenta del portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen aparece suspendida por incumplir las reglas de la plataforma

El martes, las Fuerzas Armadas yemeníes informaron de un ataque con misiles balísticos lanzado por los hutíes contra la ciudad y el puerto de Moca, en el mar Rojo, bajo control gubernamental. El lunes, el Ejército yemení bombardeó posiciones hutíes en la provincia oriental de Marib, en respuesta a los ataques rebeldes del domingo contra el puerto de Moca, que incluyeron decenas de misiles y varios drones lanzados desde áreas bajo control hutí en la provincia de Taiz.

Sarea confirmó que sus unidades realizaron “una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca”. Moca, ciudad portuaria histórica ubicada en la provincia de Taiz y próxima al estrecho de Bab al Mandeb, es un enclave estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

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Yemen enfrenta hoy un riesgo mayor de reanudación de un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022”, advirtió el diplomático Grundberg de Naciones Unidas.

El enviado especial señaló que en las últimas semanas mantuvo “un diálogo intenso” con las partes en conflicto y otros actores regionales —cuyos nombres no especificó— para “explorar opciones concretas de desescalada”. Grundberg recalcó que la vía diplomática permanece abierta siempre que haya voluntad política y compromiso de los involucrados.

Ante el repunte de las hostilidades, el funcionario de la ONU instó a las partes a actuar “con la máxima moderación”, a poner fin a las acciones militares y a sumarse a negociaciones para avanzar hacia “una solución negociada”.

Fotografía de archivo de Hans Grundberg, enviado Especial del Secretario General de la ONU para Yemen, durante una rueda de prensa, en Ginebra (Suiza). EFE/Salvatore Di Nolfi
Fotografía de archivo de Hans Grundberg, enviado Especial del Secretario General de la ONU para Yemen, durante una rueda de prensa, en Ginebra (Suiza). EFE/Salvatore Di Nolfi

Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, mantienen desde el 20 de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en el estrecho de Bab el Mandeb. En este escenario, los insurgentes también atribuyeron al gobierno saudita la responsabilidad por el bombardeo al aeropuerto internacional de Saná ocurrido a mediados de julio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa yemení afirmó que sus fuerzas apuntaron contra la pista después de que, según su versión, las milicias hutíes impidieran el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de la capital.

“La milicia hutí terrorista, respaldada por el régimen iraní, impidió que aviones nacionales yemeníes aterrizaran en el aeropuerto de la capital, Saná, mientras insistía en permitir que un avión iraní violara el territorio yemení; en consecuencia, la pista del aeropuerto fue atacada”, sostuvo el ministerio.

La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná. El conflicto se intensificó en 2015 con la intervención militar saudita, sumiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.

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