La venganza de Nati Jota contra Gastón Edul tras los rumores de romance con Sabrina Cortez: “Te saqué de mejores amigos”

Nati Jota confirmó en Olga que sacó a Gastón Edul de su lista de mejores amigos de Instagram tras los rumores de romance con Sabrina Cortez (Video: X)

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Nati Jota le confirmó a Gastón Edul, en vivo y sin anestesia, que lo había eliminado de su lista de mejores amigos de Instagram después de que trascendieran los rumores de romance entre el periodista deportivo y Sabrina Cortez, la exparticipante de Gran Hermano. El momento ocurrió durante una divertida dinámica en el programa de Olga, donde Edul fue sometido a una suerte de conferencia de prensa improvisada con preguntas de sus compañeros y oyentes, y donde los vínculos personales —el de él con Cortez, el de ambos entre sí— quedaron expuestos con una mezcla de humor y tensión que no pasó desapercibida.

El periodista llegó al ciclo dispuesto a desmentir el romance. Cuando un oyente le preguntó directamente “¿Andás con Sabrina o no?”, Edul fue categórico: “Es totalmente, fue totalmente falso. Yo estaba en Mallorca y después me enteré que ella estaba en Ibiza”. La aclaración, sin embargo, no cerró el tema. Nati Jota tomó la palabra y le recordó una versión que había circulado en los medios: que el propio Gastón había mostrado una captura de pantalla para demostrar que no hablaba con Cortez, pero que luego podría haberle enviado un mensaje que diga algo así como “¿cómo andás, perdida?”. “Yo te felicito, porque es muy buena la de: ‘Ay, nos revinculan otra vez’”, le dijo Jota, entre risas. Edul intentó defenderse: “Yo quería desarticular algo que era falso y lo hice. Al minuto y medio. Se terminó, no hay mucha más vuelta”.

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Nati Jota recordó en el programa la versión sobre una captura de pantalla con la que Gastón Edul buscó negar el vínculo con Sabrina Cortez

Pero la emboscada más filosa llegó después. En un momento en que el periodista deportivo describió su dinámica con Nati —“ella me silencia y me entra cuando tiene ganas”, “solo cuando se acuerda entra”—, ella lanzó la frase que desató la carcajada general: “¿Sabés que estás fuera de mejores amigos? ¿Te diste cuenta?”. Edul respondió sin inmutarse: “Sí, ya sé. Estoy fuera de mejores amigos”. Y Jota remató: “Vos no sabés que estoy cocinando”. El ida y vuelta dejó en claro que entre los dos existe una complicidad que va mucho más allá de la pantalla, con códigos propios y una familiaridad que sus seguidores llevan tiempo leyendo entre líneas.

Los rumores de romance entre Gastón Edul y Nati Jota vienen de larga data. El vínculo entre ambos siempre generó especulaciones, alimentadas por apariciones conjuntas, mensajes públicos y una cercanía que ninguno de los dos terminó de definir. En la misma dinámica del programa, cuando Edul le preguntó a ella “¿cuándo fue la última vez que amaste?”, Jota esquivó la respuesta con precisión quirúrgica: “Me estoy perfilando como una deportista de boxeo. Tengo que empezar a cuidar un poco mi intimidad, así que prefiero reservármelo. Muchas gracias. Siguiente pregunta”.

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El contexto de la escena no es menor. Edul llegó al programa días después de su participación en la Velada del Año 6, el evento de streaming y boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, donde el periodista sufrió una derrota. Fue precisamente Jota quien le dedicó un mensaje de apoyo en sus historias de Instagram tras ese resultado: “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo”. Y cerró: “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero”. El mensaje fue leído por sus seguidores como una muestra de afecto que excedía el compañerismo habitual.

El apoyo de Nati Jota a Gastón Edul tras la Velada del Año 6 de Ibai Llanos reforzó entre sus seguidores las versiones sobre su vínculo

Lo que sí quedó claro en el programa fue la naturaleza del vínculo entre Edul y Jota: una amistad con tensiones propias, con ella sacándolo de mejores amigos y él detectando sus cambios de humor “a cien kilómetros”, con mensajes de apoyo en los momentos difíciles y preguntas incómodas en los momentos de exposición. Un vínculo que, como el propio Edul describió, funciona con sus propias reglas: “Sus cambios de humor por cosas que yo no hago son tremendos. Porque una cosa es cuando es por algo que hice y ya cuando es algo que yo no hice...”. Jota, fiel a su estilo, cerró el argumento antes de que él terminara: “Es que no te dije nada”.

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