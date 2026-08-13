Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Fue a comer a un restaurante en Mar del Plata, resbaló en la escalera al salir y la Justicia condenó al local a pagarle $15 millones

La aseguradora intentó desconocer el accidente, ocurrido en 2019, pero el ticket de la mesa 69 y los testimonios de las amigas de la víctima resultaron determinantes para acreditar la caída. La pericia también concluyó que la escalera incumplía las normas municipales y carecía de un tratamiento antideslizante para los días de lluvia

Imagen de archivo de un restaurante
La Justicia bonaerense condenó a un restaurante de Mar del Plata y a su aseguradora a pagar más de quince millones de pesos por la caída de una clienta. (Foto de archivo: Pexels)
Guardar

La Justicia bonaerense dispuso una condena indemnizatoria de más de quince millones de pesos a favor de una mujer que sufrió una caída en un local gastronómico de la ciudad de Mar del Plata. El fallo estableció que tanto la empresa propietaria del restaurante como su aseguradora serán responsables del pago, tras considerar acreditada la responsabilidad objetiva del proveedor de servicios en el marco de una relación de consumo.

El caso se originó por un incidente ocurrido el 12 de marzo de 2019. La demandante —de 61 años al momento del hecho— relató que, al retirarse del local junto a dos amigas, resbaló al bajar por una escalera de piedra mojada, lo que provocó lesiones severas, entre ellas una fractura trimaleolar de tobillo que requirió intervención quirúrgica. Según la presentación judicial, la escalera carecía de elementos antideslizantes y señalización, elementos que la reclamante consideró fundamentales para garantizar la seguridad de los clientes.

PUBLICIDAD

La acción civil fue dirigida contra la firma explotadora del comercio y contra la compañía aseguradora, en carácter de citada en garantía. La reclamante reclamó una suma superior a los tres millones de pesos al momento de la demanda, contemplando gastos médicos, traslados, incapacidad sobreviniente, daño psicológico, daño moral y eventuales intervenciones futuras. Tal como detalla el fallo, la suma final reconocida fue sensiblemente mayor, actualizada a valores de 2026 y con intereses que serán calculados según la normativa vigente.

mozos, trabajadores, bar, resto, food, comida, laburante, waiter, waitress - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mujer sufrió una fractura trimaleolar de tobillo tras resbalar en una escalera de piedra mojada del local gastronómico en marzo de 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aseguradora, al contestar la citación en garantía, negó la ocurrencia del hecho y la autenticidad de la documentación presentada. Manifestó que el comercio cumplía con las normas de seguridad, alegó que la caída se produjo por exclusiva culpa de la víctima y rechazó la aplicación de la normativa de defensa del consumidor al caso. El local involucrado no respondió a la demanda en tiempo y forma, por lo cual fue declarada en rebeldía, aunque posteriormente se presentó en el expediente.

PUBLICIDAD

El tribunal evaluó la controversia bajo la perspectiva de la relación de consumo y la obligación de seguridad que corresponde a los proveedores de servicios. Según la sentencia, el contrato celebrado entre el cliente y el comercio implica una obligación de resultado en materia de seguridad, lo que traslada al proveedor la carga de demostrar la existencia de una causa ajena que lo exima de responsabilidad por los daños sufridos por el consumidor.

A lo largo del proceso, el tribunal consideró acreditado tanto el accidente como la presencia de la reclamante en el local gracias al ticket de consumo aportado, que consignaba la mesa 69 del establecimiento, junto con los testimonios de testigos presenciales y la historia clínica del hospital donde recibió atención tras la caída. La sentencia subrayó que la empresa no presentó registros fílmicos ni otros elementos que permitieran refutar la versión de la parte reclamante, a pesar de contar con mejores posibilidades para aportar esa prueba.

El tribunal consideró probado el accidente con el ticket de consumo, los testimonios presenciales y la historia clínica del hospital. (Foto de archivo: iStock)
El tribunal consideró probado el accidente con el ticket de consumo, los testimonios presenciales y la historia clínica del hospital. (Foto de archivo: iStock)

La prueba testimonial resultó clave para establecer la mecánica del hecho. Dos acompañantes de la reclamante declararon que la caída se produjo en los últimos escalones de la escalera, en un contexto de lluvia y pavimento mojado, sin señalización ni elementos antideslizantes visibles. Las testigos acompañaron a la lesionada hasta el hospital, donde se constató la fractura y la necesidad de internación.

En cuanto a las condiciones del lugar, la sentencia reseña dos pericias técnicas. El primer informe, elaborado por un ingeniero mecánico, indicó que los escalones de piedra laja carecían de tratamientos antideslizantes adicionales. Una segunda pericia, a cargo de un ingeniero civil especialista en higiene y seguridad, concluyó que, si bien la piedra laja tiene cierta rugosidad natural, la escalera no presentaba elementos que potenciaran su carácter antideslizante ni señalización en los peldaños, aspectos exigidos por la normativa municipal.

El mismo informe advirtió que la escalera excedía la altura máxima permitida para la contrahuella y carecía de advertencias sobre el riesgo en el último escalón, que presentaba diferencia de alturas. Además, aunque el local contaba con barandas, no se pudo acreditar que todas estuvieran instaladas al momento del accidente. La demandada no aportó pruebas documentales sobre supuestas modificaciones posteriores.

Las pericias técnicas concluyeron que la escalera no tenía elementos antideslizantes ni señalización exigida por la normativa municipal. (Foto de archivo: Shutterstock)
Las pericias técnicas concluyeron que la escalera no tenía elementos antideslizantes ni señalización exigida por la normativa municipal. (Foto de archivo: Shutterstock)

El tribunal subrayó la aplicación del principio de carga dinámica de la prueba, propio de los procesos de consumo, que obliga al proveedor a aportar los elementos necesarios para esclarecer el hecho. La ausencia de registros o documentación relevante fue interpretada como un indicio a favor de la reclamante.

En cuanto a la determinación de los daños, la sentencia dividió el análisis en distintos rubros. Para los gastos médicos y de traslados, el tribunal consideró probado que la lesionada debió afrontar erogaciones vinculadas al tratamiento de sus lesiones y a los desplazamientos durante su recuperación. El monto fijado se basó en estimaciones razonables atendiendo a la naturaleza de las lesiones y el tiempo de convalecencia.

Respecto de la incapacidad, se valoró la pericia médica que determinó una incapacidad física parcial y permanente del 21%, producto de la fractura y las secuelas artrósicas en el tobillo derecho. El cálculo indemnizatorio se realizó aplicando la fórmula de valor presente, considerando el salario mínimo vital y móvil y la expectativa de vida activa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pericia médica estableció una incapacidad física parcial y permanente del 21% por las secuelas de la fractura en el tobillo derecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal descartó la existencia de daño psicológico indemnizable, al concluir que los informes periciales no acreditaron secuelas psíquicas permanentes asociadas al accidente. En cambio, sí reconoció el daño moral, valorando el impacto que el hecho, la cirugía, la rehabilitación y las secuelas físicas tuvieron sobre la vida cotidiana de la reclamante.

Un punto relevante de la sentencia fue el rechazo del reclamo por gastos de una intervención quirúrgica futura, ya que el perito indicó que la patología debía considerarse “curada con incapacidad”, sin justificación suficiente para prever nuevos procedimientos médicos.

En el plano jurídico, la resolución explicó que la obligación de reparar los daños en este tipo de casos constituye una deuda de valor, lo que implica que el monto indemnizatorio debe ser fijado a valores reales y actualizado a la fecha de la sentencia. Así, el monto total reconocido superó los quince millones de pesos, a los que se sumarán intereses desde la fecha del hecho hasta el pago efectivo, conforme la tasa establecida por el Banco Central de la República Argentina.

El fallo también abordó cuestiones procesales como la imposición de costas a la parte vencida y el rechazo de la sanción por “pluspetición inexcusable”, al considerar que la diferencia entre lo reclamado y lo otorgado no superó el umbral legal para sancionar a la accionante.

Temas Relacionados

Accidentes en espacios públicosResponsabilidad civilDaños y perjuiciosIndemnización judicialLey de Defensa del Consumidor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un poste de luz explotó frente a su casa, se le quemó la heladera y la Justicia ordenó reemplazarla más una sanción ejemplar

Tras la explosión, el usuario se quedó sin suministro eléctrico y denunció daños en varios electrodomésticos. Un tribunal civil condenó a la distribuidora de energía a indemnizar las pérdidas materiales y le aplicó una multa por la forma en que gestionó el reclamo

Un poste de luz explotó frente a su casa, se le quemó la heladera y la Justicia ordenó reemplazarla más una sanción ejemplar

Alquilaba un departamento, los ruidos de un maxikiosco la obligaron a mudarse y el propietario deberá pagarle $29 millones

Una mujer sufrió un severo cuadro de estrés postraumático por los ruidos, los gritos y la venta ilegal de alcohol en el comercio lindero. Tras verse obligada a mudarse para preservar su salud, un juzgado civil de La Matanza condenó al locador, quien además era propietario del local donde funcionaba el maxikiosco

Alquilaba un departamento, los ruidos de un maxikiosco la obligaron a mudarse y el propietario deberá pagarle $29 millones

La Justicia avanzó con la elevación a juicio de dos rectores de la UNSAM acusados de desviar fondos públicos

Se trata de Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes habrían participado en una maniobra ilícita con dinero del Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido. La Cámara Federal porteña modificó la acusación y despejó el camino hacia el debate oral

La Justicia avanzó con la elevación a juicio de dos rectores de la UNSAM acusados de desviar fondos públicos

El candidato a fiscal general de la ciudad de Buenos Aires expuso su plan ante la Legislatura

Martín López Zavaleta, actual titular interino del Ministerio Público, presentó los lineamientos que propone para conducir el organismo. Su postulación fue elevada por Jorge Macri y necesita el voto de dos tercios del recinto

El candidato a fiscal general de la ciudad de Buenos Aires expuso su plan ante la Legislatura

Sueños Compartidos: comenzaron los alegatos de la defensa de los acusados

El primero fue el abogado de dos ex funcionarios de Santiago del Estero. En las próximas audiencias serán los turnos de Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

Sueños Compartidos: comenzaron los alegatos de la defensa de los acusados

DEPORTES

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El partido de Messi en su vuelta al Inter Miami tras despedir a su padre: su intento de gol olímpico y el gesto que le robó una sonrisa

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

TELESHOW

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

La venganza de Nati Jota contra Gastón Edul tras los rumores de romance con Sabrina Cortez: “Te saqué de mejores amigos”

INFOBAE AMÉRICA

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

Permisos de trabajo para salvadoreños con TPS se extienden hasta el 9 de septiembre de 2026, informa USCIS

El régimen de Ortega y Murillo formalizó nuevas transferencias de bienes estatales al INSS

Deuda interna de El Salvador supera a la externa al cierre de junio de 2026

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia ataque cibernético ante el Ministerio Público