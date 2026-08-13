Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

El régimen de Ortega y Murillo formalizó nuevas transferencias de bienes estatales al INSS

Los acuerdos, fechados el 12 de agosto de 2026, incluyen inmuebles en Rivas y Managua y ordenan que la Procuradora General y el titular del instituto firmen las escrituras ante la Notaría del Estado

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó el 11 de agosto de 2026 nuevas transferencias de propiedades estatales al INSS. celebrada en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó el 11 de agosto de 2026 nuevas transferencias de propiedades estatales al INSS. celebrada en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Guardar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó el 12 de agosto de 2026 nuevas transferencias de propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en un esquema que el texto fuente describe como parte de un mecanismo para fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de los trabajadores y sus familias. En publicaciones anteriores, en la Gaceta de Nicaragua, usan el mismo acuerdo para oficializar la expropiación de tierras, inmuebles, fincas y empresas apoyado en una estructura jurídica y operativa bajo control del oficialismo.

Los acuerdos abarcan bienes ubicados en los departamentos de Rivas y Managua, y ordenan que la Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS comparezcan ante la Notaría del Estado para suscribir las escrituras públicas de donación a favor de esa institución. En el caso de Rivas, la Presidencia de la República de Nicaragua identificó dos propiedades con los números absolutos de propiedad BI-2L3Z0OOJ y BI-2L3TQ5IT.

PUBLICIDAD

Los acuerdos sobre propiedades estatales en Rivas y Managua ordenan que la Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS firmen las escrituras de donación. (Captura de La Gaceta Nicaragua)
Los acuerdos sobre propiedades estatales en Rivas y Managua ordenan que la Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS firmen las escrituras de donación. (Captura de La Gaceta Nicaragua)

Para Managua, el acto se refiere a un inmueble inscrito con el número absoluto de propiedad BI-2L3TPXR2, según los acuerdos publicados por la Presidencia y en La Gaceta. El mismo paquete normativo dispone que el presidente del INSS presente la aceptación de la donación ante el consejo directivo de la entidad para su aprobación formal.

Los acuerdos delegan en la Procuraduría todo el circuito legal de las transferencias

La redacción de los documentos concentra en la Procuradora General de Justicia la capacidad de ejecutar “todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios” para cumplir con las transferencias. También la autoriza a incorporar en los contratos “todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes” para resguardar los intereses del Estado de Nicaragua.

PUBLICIDAD

El texto oficial añade que la certificación del acuerdo, junto con la toma de posesión de la procuradora y del presidente del INSS, será suficiente para acreditar sus representaciones. Con esa fórmula, el Estado habilita la firma y ejecución de los trámites sin mencionar otros requisitos adicionales en los fragmentos citados.

En Managua, la transferencia al INSS incluye un inmueble inscrito con el número absoluto de propiedad BI-2L3TPXR2. (Captura de La Gaceta Nicaragua)
En Managua, la transferencia al INSS incluye un inmueble inscrito con el número absoluto de propiedad BI-2L3TPXR2. (Captura de La Gaceta Nicaragua)

La finalidad del acuerdo firmado por la “Presidencia de la República de Nicaragua” es “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”. El argumento oficial sostiene que las propiedades permitirán “crear políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de Proyectos”.

La transferencia entra en vigor con su publicación oficial

Los acuerdos establecen que sus efectos comienzan a partir de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Ambos documentos están fechados en la Casa de Gobierno de Managua el 12 de agosto de 2026 y llevan las firmas de Daniel Ortega Saavedra como co-presidente de la República de Nicaragua y de Rosario Murillo Zambrana como co-presidenta.

La secuencia descrita en el texto fuente presenta un procedimiento uniforme: declaración de que el bien pertenece al Estado, autorización de donación al INSS, validación posterior por el consejo directivo del instituto y habilitación plena de la Procuraduría para completar el circuito notarial, administrativo y registral. Sobre esa base, el documento enmarca estas operaciones dentro de una política de despojo institucionalizado de bienes inmuebles, fincas y empresas.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaManaguaSeguridad SocialExpropiaciónNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá y Costa Rica buscan punto en común para tratar de agilizar el transporte de carga

El movimiento de mercancías entre ambos países enfrenta conflictos comerciales sin resolver y espontáneos episodios de cierres fronterizos con elevados costos económicos

Panamá y Costa Rica buscan punto en común para tratar de agilizar el transporte de carga

Desaceleración de zonas francas enciende señales de alerta sobre la competitividad de Costa Rica

La menor expansión registrada durante 2026 pone presión sobre el modelo de atracción de inversión extranjera y obliga al país a fortalecer talento humano, infraestructura, tecnología y encadenamientos con empresas nacionales.

Desaceleración de zonas francas enciende señales de alerta sobre la competitividad de Costa Rica

República Dominicana: red pública de salud mantiene más del 53 % de sus camas de hospitalización disponibles

Datos oficiales indican que la red hospitalaria pública mantiene más de la mitad de sus camas libres cada día; la ocupación ronda el 43 % en salas generales y el 71 % en cuidados intensivos, según la entidad

República Dominicana: red pública de salud mantiene más del 53 % de sus camas de hospitalización disponibles

La violencia doméstica mantiene en alerta a Honduras: más de 500 llamadas en 2026

Un promedio de 182 personas han sido detenidas y remitidas ante las autoridades competentes por violencia doméstica y maltrato familiar

La violencia doméstica mantiene en alerta a Honduras: más de 500 llamadas en 2026

Guatemala amplía el tamizaje del virus del papiloma humano con autotoma y pruebas moleculares

La estrategia oficial combina vacunación en adolescentes y una forma de muestreo que las mujeres pueden realizar por sí mismas para ampliar la cobertura; las muestras se analizarán para detectar infecciones de alto riesgo asociadas al cáncer cervicouterino

Guatemala amplía el tamizaje del virus del papiloma humano con autotoma y pruebas moleculares

TECNO

Gemini Advanced en familia: configura el acceso compartido en menos de 5 minutos

Gemini Advanced en familia: configura el acceso compartido en menos de 5 minutos

Cocinar sin electricidad: cómo usar el calor guardado en hornos y cocinas eléctricas

Qué hacen los hijos de Bill Gates, el fundador de Microsoft que solo les dejará menos del 1% de herencia

Así es el proyecto de USD 2 mil millones para crear una ciudad futurista con taxis voladores y centros inteligentes

Steam Deck permite jugar títulos de PlayStation vía streaming sin PS5 gracias a nueva app

ENTRETENIMIENTO

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

MUNDO

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

El portavoz militar de los rebeldes hutíes en Yemen infringió las normas de la red social X: su cuenta fue suspendida

Taiwán realizó maniobras de “contrabloqueo” marítimo ante la creciente amenaza de una invasión china

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos: el régimen condicionó la reapertura de Ormuz al fin del bloqueo naval

Incendios forestales golpean el norte de Francia: evacuaron a 1.200 personas y uno de los focos continúa avanzando

¿Por qué las aves cantan al amanecer? Un modelo matemático habría encontrado la respuesta