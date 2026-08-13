El Gobierno comenzó las negociaciones por las alianzas electorales: el armado y un acuerdo sorpresa

Karina Milei y Martín Menem, las autoridades de La Libertad Avanza (AFP)

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A poco más de un año para las próximas elecciones, el Gobierno comenzó a ordenar al partido en los diferentes lugares del país con el objetivo de fortalecer el sello antes de iniciar las negociaciones por las alianzas con los otros espacios que, no obstante, también ya se están empezando a analizar, con las experiencias previas como disparador.

Si bien la misión principal es que el presidente Javier Milei consiga un nuevo período de mandato, en La Libertad Avanza reconocen que las bancas en el Congreso también son una preocupación, por lo que el armado de listas de diputados y senadores aparece también como un factor clave.

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Un primer paso lo dio reciente Karina Milei, en su rol de titular del partido a nivel nacional, cuando se comunicó con su par del PRO, Mauricio Macri, para organizar una mesa política con referentes de las dos fuerzas.

Al día siguiente de la cumbre en la que el peronismo intentó dirimir sus diferencias, funcionaria inaugurará el diálogo formal este jueves, cuando reciba en Casa Rosada, a partir de las 11:00, a los dos máximos estrategas amarillos, Cristian Ritondo, que se ocupa de ordenar a la tropa propia en la provincia de Buenos Aires, y Fernando de Andreis, el hombre de confianza del ex jefe de Estado.

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Por parte del oficialismo, en tanto, asistirán, además de la propia secretaria general, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Santilli formará parte de la mesa política con los aliados (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El primero de ellos es señalado como el posible candidato en el territorio bonaerense, el más populoso de la Argentina, mientras que el segundo es el representante de los libertarios que termina autorizando o rechazando los acuerdos electorales a escala nacional.

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El encuentro fue propuesto por Macri como una forma de reeditar el ámbito de debate que también tuvieron en el 2025, cuando ambos partidos decidieron competir juntos en la mayoría de los distritos.

Por el lado del PRO, remarcaron que el ex presidente expresó firmemente su deseo de “trabajar en equipo para blindar el cambio”, y además de asegurarle que quiere que al Gobierno “le vaya bien, porque si eso pasa le va a ir bien al país”.

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La charla con Karina Milei duró cerca de media hora, durante la cual se trataron temas generales y se decidió avanzar con esta mesa para, sobre todo, empezar a construir confianza mutua, luego de las diferencias de los últimos días en el Congreso.

Al cortar con la secretaria general, el ex presidente informó de lo hablado a las autoridades del espacio, pero no fue hasta unas horas más tarde que se comunicó por privado con Ritondo.

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Macri impulsó la mesa política de LLA y el PRO

Esta es una muestra de cómo está la relación con el diputado, que se muestra muy cerca del oficialismo, al punto de que viene siendo el principal promotor de la candidatura de Santilli, en el marco de una eventual alianza.

El punto de mayor conflicto entre las dos fuerzas está del otro lado de la General Paz, en la ciudad de Buenos Aire, donde no hay un acuerdo claro y florecen las rispideces.

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En el entorno de Jorge Macri anticipan que el jefe de Gobierno porteño, que buscará la reelección, estaría dispuesto a hacerlo de la mano de un frente común con La Libertad Avanza.

Por el contrario, la referente violeta en CABA, Pilar Ramírez, cuestiona duramente en privado al mandatario local y sostiene que no lo necesita para ganar en el 2027 lo que fue hasta ahora el bastión del PRO.

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En Entre Ríos, si bien todavía faltan algunos detalles, la Casa Rosada apoyará al gobernador Rogelio Frigerio, otra de las figuras importantes que le quedan al PRO y que piensa desdoblar los comicios para que en su provincia se vote en octubre.

“Falta para definir las listas. No hay clima electoral, ni necesidad de reforzar algo que ya está bien”, explicó a este medio una persona que conversa seguido con el desarrollista.

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Mauricio Macri y Rogelio Frigerio

Un ex macrista que también está intentando acordar con la Nación es el senador Luis Juez, que le ganó el año pasado el lugar de aliado en Córdoba al radical Rodrigo de Loredo, con quien el Ejecutivo ya no tiene trato.

En ese lugar, el armador libertario es el diputado Gabirel Bornoroni, quien viene llevando adelante la coordinación del espacio y este viernes emprenderá una gira que lo llevará por las localidades de La Falda, Cosquín, San Roque y Villa Carlos Paz.

En Chubut Karina Milei también podría revalidar el arreglo con otro dirigente del PRO, Ignacio Torres, aunque allí casi que no hay diálogo co. Cesar Treffinger, el referente de LLA.

Sin embargo, los acuerdos podrían no ser solo con la gente de Macri, sino también con gobernadores de otros partidos, tal como sucedió en el 2025 cuando se formó un frente con, por ejemplo, Leandro Zdero en Chaco.

En este sentido, no se descarta que haya algún acercamiento sorpresa, como el que Ezequiel Atauche está buscando en Jujuy con el mandatario local, Carlos Sadir, del radicalismo.

“Es una de las posibilidades. Va a depender de muchas cosas, pero podrían encontrarle una vuelta. Además, serviría para terminar con la interna con Manuel Quintar, que viene en caída en la consideración“, sostuvo alguien al tanto de la situación.

Santilli, en su época de ministro del interior, junto a Carlos Sadir

Algo parecido aplicaría para San Luis, donde el senador Bartolomé Abdala, en su calidad de armador, espera instrucciones de Rosada para saber si va como candidato o acuerda con Claudio Poggi.

”Nosotros no lo necesitamos. Él tiene que hacer grandes gestos, porque la verdad es que no dependemos de nadie. No tiene ninguno de los cinco diputados ni de los tres senadores y nuestro espacio está distribuido en toda la provincia. La marca mide bien, tenemos candidato y tenemos mucha posibilidad de golearlo en la elección, si hacemos las cosas bien”, aseguran desde LLA.

En Mendoza, la discusión pasa por si el aspirante a suceder a Alfredo Cornejo es uno de los funcionarios del actual mandatario o Luis Petri, el dirigente por el que apuestan las autoridades nacionales.

Entre las provincias donde Karina Milei presentará una propuesta propia está La Rioja, donde juega el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, si es que no le piden que sea el compañero de fórmula del Presidente.

Así mismo será en Tierra del Fuego, donde la figura que sobresale es la del senador Agustín Coto, aunque la confirmación llegará más adelante, porque quienes planifican los tiempos consideran que “ponerse a armar una candidatura, además de una falta de respeto al electorado de una provincia que está detonada, es un error estratégico”.

Por último, en Tucumán ya está haciendo campaña -desde hace tiempo- el ex vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que incluso viene organizando actos y encuentros con dirigentes de esa provincia.

El ex funcionario preparó un programa de gobierno que será el eje de su discurso y que presentará próximamente para disputarle el poder a Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, pero que no va a acordar una alianza.

La medida que impulsará Catalán incluye una reforma tributaria (baja de ingresos brutos), una ⁠reducción del costo de la Legislatura, un RIGI provincial, una reforma administrativa, políticas de fomento del turismo y un hub de empresas de servicios.