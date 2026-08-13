Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una batalla judicial mientras el futbolista y la China Suárez se muestran en redes sociales

Guardar

Mientras la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi escala en los tribunales, tanto el futbolista como la China Suárez eligieron las redes sociales para mostrar una postal familiar junto al futbolista y su hijo Amancio que no pasó inadvertida: los tres en la cancha, alentando al pequeño durante un partido de fútbol, con la madre de la actriz, Marcela Riveiro, como testigo del momento.

La publicación de Instagram consistió en un collage de cuatro fotos. En una de ellas aparece Amancio Vicuña con la pechera naranja de su equipo, con la pelota en los pies, siguiendo los pasos del futbolista. En otra, la actriz posa sonriente junto a Icardi y su madre, los tres abrigados y con buena cara pese al frío. La frase que eligió para acompañar las imágenes fue breve y directa: “La hinchada firme”, seguida de un emoji de corazón rojo. Icardi, por su parte, sumó sus propias fotos a la secuencia: postales románticas junto a la China, con emojis de corazones, y la misma imagen grupal con su suegra, Riveiro.

PUBLICIDAD

La China Suárez publicó en Instagram un collage familiar desde la cancha de fútbol de Amancio con Mauro Icardi y Marcela Riveiro

Las fotos con la China, el momento en la cancha de Amancio y la presencia de la madre de la actriz construyeron un relato visual que contrasta de manera directa con la situación que describe el escrito de Rosenfeld: un padre alejado de sus hijas que, al mismo tiempo, se muestra integrado y activo en la vida familiar de su nueva pareja.

Esa contraposición tiene también una dimensión simbólica. Marcela Riveiro, madre de la China, aparece en la foto grupal con una sonrisa amplia junto a Icardi, en una escena que difiere del vínculo que el futbolista mantiene con Nora Colosimo, madre de su exesposa, quien realizó fuertes declaraciones públicas contra él en los últimos meses. La imagen con Riveiro parece subrayar esa diferencia.

PUBLICIDAD

Mauro Icardi volvió a acompañar a un hijo de la China Suárez en una actividad deportiva, después de haber alentado a Rufina Cabré en hockey

A la par, trascendió que el director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, inició conversaciones con el entorno de Mauro Icardi para incorporarlo al club, luego de que el futbolista quedara libre tras su salida del Galatasaray el 30 de junio. Según el periodista Gianluca Di Marzio, Icardi prioriza fichar por un club que dispute la Champions League, aunque no descarta otras posibilidades. La Lazio, que no participará en esa competencia la próxima temporada, busca satisfacer los pedidos de su entrenador Gennaro Gattuso y cubrir la posición de centrodelantero con experiencia goleadora.

El principal obstáculo para la contratación es el salario, ya que Icardi percibía alrededor de 10 millones de euros netos en Turquía, una cifra fuera del alcance de la Lazio. El club romano intentará negociar para acercar posiciones, mientras el cierre del mercado de pases se aproxima. Icardi, que debutó en Italia con la Sampdoria y luego se consolidó en el Inter, mostró interés en regresar a la Serie A y trasladarse a Roma junto a su pareja.

PUBLICIDAD

El episodio por la renovación de los pasaportes de las menores fue señalado por la defensa de Wanda Nara como detonante de la presentación contra Mauro Icardi

El delantero, mientras tanto, se entrena por su cuenta y analiza propuestas que se ajusten a sus expectativas. Su representante, Elio Pino, descartó la posibilidad de regresar a Argentina y confirmó que el jugador quiere seguir en Europa. El paso de Icardi por Galatasaray terminó de manera conflictiva, pese a su récord de 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, y la obtención de varios títulos. La salida del argentino generó malestar entre los hinchas y dejó vacante el dorsal 9, que otros jugadores rechazaron. La Lazio mantiene el interés, aunque las condiciones económicas dificultan la operación, que sigue abierta a pocas semanas del cierre de transferencias.