Contratar talento en la era de los datos: el proceso que empieza a exigir más evidencia

Nicolás Ferrero, CEO y cofundador de Rooftop (Rooftop)

El mercado tecnológico atraviesa una etapa de cambios constantes, donde cada decisión estratégica suele apoyarse en datos, validaciones y métricas. En ese contexto, muchas áreas dentro de las empresas adoptaron procesos cada vez más rigurosos para reducir la incertidumbre antes de avanzar.

Durante los últimos 15 años, las organizaciones transformaron radicalmente la manera en que toman decisiones. Según Nicolás Ferrero, CEO y cofundador de Rooftop, esta evolución se produjo en una medida mucho menor en la contratación de talento.

La contratación tech frente a la complejidad del software actual

El profesional sostiene que el software que construyen los equipos es cada vez más complejo, pero la manera en que se define quién lo elabora todavía genera dudas que deberían resolverse antes de empezar: “Validamos una funcionalidad antes de lanzarla a producción, pero muchas veces no validamos con el mismo rigor a la persona que va a estar a cargo”, señala el ejecutivo.

Ferrero se formó como ingeniero en la UTN de San Francisco, Córdoba, y trabajó en equipos donde el error tiene consecuencias concretas y cada determinación técnica debe sustentarse en evidencia.

Como líder de equipos, también enfrentó la situación inversa: perfiles sólidos, entrevistas extensas y, aún así, la sensación persistente de que gran parte de la decisión dependía de impresiones individuales.

Rooftop desarrolla tecnología propia para validar talento tech con mayor precisión (Rooftop)

Una propuesta que surge de la experiencia en procesos de selección

A partir de esas experiencias, los fundadores identificaron un patrón recurrente: el mercado enfrenta una falta de consistencia en la manera en que se define a quién incorporar. De esa inquietud nace Rooftop.

Lo que comenzó como una incomodidad profesional, se convirtió en una plataforma desarrollada con tecnología propia y en un producto concreto: Tech Vetting as a Service.

“Estuve del lado del talento y del lado de la empresa. En ambos casos, la frustración era distinta, pero real. Cuando no hay un marco claro, todo depende demasiado del momento o de quién esté en la mesa”, sostiene Ferrero.

Tech Vetting: una plataforma que filtra y analiza el volumen de candidatos

El producto busca fortalecer el criterio humano. Interviene en el momento más sensible del proceso: cuando la empresa ya identificó talento y necesita claridad para avanzar.

A diferencia de los modelos centrados en la búsqueda externa, Tech Vetting trabaja sobre los candidatos que la organización ya consideró para el rol. No se enfoca en generar más volumen, sino en ordenar y validar con profundidad el que ya existe.

La plataforma traduce esa validación en un ranking según fit de adecuación al rol y en un reporte accionable por perfil denominado “Deep Profile”, pensado y diseñado para facilitar el diálogo entre líderes técnicos, equipos de talento y responsables de negocio.

Nicolás Ferrero, junto a Carlos Frutos y Guido Gaviglio, fundadores de Rooftop (Rooftop)

Con más de siete años de trayectoria en validación de talento tech, la startup cordobesa sostiene que el cambio que impulsa no es únicamente tecnológico, también plantea una reflexión sobre la manera en que se toman decisiones clave dentro de las organizaciones.

Desde su creación, Rooftop evolucionó de una hipótesis conceptual que acompaña a empresas que buscan reducir la incertidumbre en decisiones estratégicas de contratación.

En América Latina, la compañía se posiciona dentro de una transformación más amplia vinculada con la profesionalización de la evaluación de talento en industrias de alta complejidad.

En un entorno donde casi todo se mide, cada vez más organizaciones validan productos antes de lanzarlos. Frente a este panorama, aplicar el mismo rigor al momento de evaluar talento aparece como un paso lógico dentro de la evolución de los procesos de contratación.

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