Economía

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que digo”: la receta de Domingo Cavallo para Milei y Caputo

El ex ministro de Economía planteó la única forma de que el indicador siga bajando. Sin esa decisión, advirtió, las calificadoras no cambiarán la categorización del país

Guardar
Domingo Cavallo
El ex ministro de Economía volvió a pronunciarse sobre la política económica del Gobierno (Cristian Gastón Taylor)

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue contundente: si el Gobierno quiere que el riesgo país siga bajando, tiene que levantar el cepo cambiario y permitir el libre movimiento de capitales. La advertencia la formuló en una entrevista con el periodista Maxi Montenegro en el canal Ahora Play, donde trazó un diagnóstico preciso sobre el principal obstáculo que, a su juicio, impide que la Argentina dé el salto de “mercado de frontera” a “economía emergente”.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, señaló Cavallo.

PUBLICIDAD

El ex funcionario fue directo al señalar las razones por las cuales el indicador no termina de comprimir. “Vean los informes de las calificadoras de riesgo. La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, dijo. Y agregó: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción.”

La receta de Cavallo incluye también un cambio de actitud respecto a las reservas. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, afirmó. Según el ex ministro, una eventual baja del dólar generaría una oportunidad para que el Banco Central compre reservas propias.

PUBLICIDAD

El Banco Central lleva acumulados en torno a USD 6.500 millones en lo que va del año, por encima de las proyecciones del primer cuatrimestre. (Reuters)
El Banco Central lleva acumulados en torno a USD 6.500 millones en lo que va del año, por encima de las proyecciones del primer cuatrimestre. (Reuters)

Por otro lado, el ex funcionario proyectó las consecuencias positivas que tendría una eventual mejora de la calificación argentina: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.

Otras frases de Cavallo

  • “Milei insiste en que la clave de la estabilidad y del crecimiento es el equilibrio fiscal. Es un ingrediente sin dudas, pero lo fundamental para que haya estabilidad y se logre crecimiento... las reglas de juego deben asegurar no aumentar el endeudamiento ni la emisión monetaria para financiera déficit fiscales. Eso lo asegura un régimen monetario.
  • "Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, que del peso se pueda pasar al dólar y viceversa, sin ningún tipo de restricción. Que tanto el peso como el dólar sean de curso legal y que compitan. Al competir entre ellas, el BCRA va a tener que manejar muy bien la emisión de pesos, porque sino la gente va a usar sólo el dólar. Es la forma de mantener la disciplina monetaria".
  • "Un régimen realmente libre es el que existía en los ’90. Se podía pasar de dólares a pesos y los exportadores no tenían que venderle las divisas al BCRA".

El impacto de la baja reciente

El contexto en el que Cavallo formula esta advertencia es el de un riesgo país que tuvo una baja significativa en las últimas semanas y se ubicó cerca de los 500 puntos básicos (hoy está en 558 puntos). Si bien ese nivel todavía es elevado para las pretensiones del equipo económico, el descenso ya generó efectos concretos: empresas y provincias aprovecharon el mayor apetito de los inversores por activos argentinos para salir a buscar financiamiento en el mercado internacional. Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos colocaron bonos a tasas de un dígito en dólares, mientras que compañías como YPF, Pampa Energía, Banco Macro y Edenor también accedieron al mercado neoyorkino en condiciones similares.

Esas emisiones tuvieron un efecto directo sobre las reservas: el Banco Central lleva acumulados en torno a USD 6.500 millones en lo que va del año, una cifra que supera ampliamente las proyecciones que se manejaban para el primer cuatrimestre. El objetivo del Gobierno es que los vencimientos de deuda se cubran de manera creciente con nuevo financiamiento y no con reservas propias.

JP Morgan elabora el índice EMBI, el principal indicador de riesgo país para los mercados emergentes.
JP Morgan elabora el índice EMBI, el principal indicador de riesgo país para los mercados emergentes.

El riesgo país, medido por el índice EMBI que elabora JP Morgan, refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos en dólares y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo por excelencia. Cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual adicional de tasa de interés que el mercado le exige al país para prestarle dinero. Cuando ese indicador se mantiene alto, no solo encarece el crédito para el Estado: también eleva el costo de financiamiento para empresas, bancos y provincias, dado que todos operan bajo el mismo marco macroeconómico.

Temas Relacionados

Domingo CavalloRiesgo paísJP MorganCalificaciónMercado de fronteraPaís emergenteMercado de cambiosCepoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central sigue sumando dólares y acumuló 80 jornadas consecutivas con compras de divisas

Este martes, la autoridad monetaria se hizo de USD 69 millones y, en lo que va del año, suma casi USD 7.300 millones, el 73% de la meta fijada para todo 2026

El Banco Central sigue sumando dólares y acumuló 80 jornadas consecutivas con compras de divisas

Una calificadora de riesgo de Estados Unidos elevó la nota de deuda soberana de la Argentina

Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda argentina tras destacar avances en la consolidación fiscal, acumulación de reservas y reformas estructurales, aunque alertó por algunos desafíos

Una calificadora de riesgo de Estados Unidos elevó la nota de deuda soberana de la Argentina

Jornada financiera: Wall Street volvió a tocar máximos, pero las acciones argentinas operaron mixtas

La caída de más de 3% del petróleo y los balances corporativos impulsaron a los índices de Nueva York. El S&P Merval cedió un leve 0,2% en pesos, mientras que subieron los bonos. El dólar bajó a $1.415 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 69 millones

Jornada financiera: Wall Street volvió a tocar máximos, pero las acciones argentinas operaron mixtas

Apertura económica: qué sectores ganan y cuáles pierden, según economistas

En un debate en Infobae a la Tarde, dos economistas analizaron el impacto de la apertura económica impulsada por el gobierno de Milei. Datos, testimonios y matices sobre cómo la reconversión productiva afecta a la industria, el empleo y el consumo

Apertura económica: qué sectores ganan y cuáles pierden, según economistas

Alerta por una posible falta de gas: la industria evalúa frenos en la producción y un plan de “contingencia energética”

Frente a la demora de buques y el encarecimiento del GNL, una cámara privada propuso reemplazar el suministro de red por insumos alternativos. El sector exige que el Estado absorba los sobrecostos internacionales para evitar un mayor impacto productivo

Alerta por una posible falta de gas: la industria evalúa frenos en la producción y un plan de “contingencia energética”

DEPORTES

El impensado cruce entre un futbolista de la selección y una figura de Italia: la frase que desató la bronca

El impensado cruce entre un futbolista de la selección y una figura de Italia: la frase que desató la bronca

Julián Álvarez debió salir en la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions: su denodado esfuerzo para seguir en campo

La sugerente frase de Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid que sembró dudas sobre su futuro

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

TELESHOW

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California