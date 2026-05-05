“El riesgo país va a bajar si hacen lo que digo”: la receta de Domingo Cavallo para Milei y Caputo

El ex ministro de Economía volvió a pronunciarse sobre la política económica del Gobierno (Cristian Gastón Taylor)

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue contundente: si el Gobierno quiere que el riesgo país siga bajando, tiene que levantar el cepo cambiario y permitir el libre movimiento de capitales. La advertencia la formuló en una entrevista con el periodista Maxi Montenegro en el canal Ahora Play, donde trazó un diagnóstico preciso sobre el principal obstáculo que, a su juicio, impide que la Argentina dé el salto de “mercado de frontera” a “economía emergente”.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, señaló Cavallo.

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El ex funcionario fue directo al señalar las razones por las cuales el indicador no termina de comprimir. “Vean los informes de las calificadoras de riesgo. La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, dijo. Y agregó: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción.”

La receta de Cavallo incluye también un cambio de actitud respecto a las reservas. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, afirmó. Según el ex ministro, una eventual baja del dólar generaría una oportunidad para que el Banco Central compre reservas propias.

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El Banco Central lleva acumulados en torno a USD 6.500 millones en lo que va del año, por encima de las proyecciones del primer cuatrimestre. (Reuters)

Por otro lado, el ex funcionario proyectó las consecuencias positivas que tendría una eventual mejora de la calificación argentina: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.

Otras frases de Cavallo

“Milei insiste en que la clave de la estabilidad y del crecimiento es el equilibrio fiscal. Es un ingrediente sin dudas, pero lo fundamental para que haya estabilidad y se logre crecimiento... las reglas de juego deben asegurar no aumentar el endeudamiento ni la emisión monetaria para financiera déficit fiscales. Eso lo asegura un régimen monetario.

"Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, que del peso se pueda pasar al dólar y viceversa, sin ningún tipo de restricción. Que tanto el peso como el dólar sean de curso legal y que compitan. Al competir entre ellas, el BCRA va a tener que manejar muy bien la emisión de pesos, porque sino la gente va a usar sólo el dólar. Es la forma de mantener la disciplina monetaria".

"Un régimen realmente libre es el que existía en los ’90. Se podía pasar de dólares a pesos y los exportadores no tenían que venderle las divisas al BCRA".

El impacto de la baja reciente

El contexto en el que Cavallo formula esta advertencia es el de un riesgo país que tuvo una baja significativa en las últimas semanas y se ubicó cerca de los 500 puntos básicos (hoy está en 558 puntos). Si bien ese nivel todavía es elevado para las pretensiones del equipo económico, el descenso ya generó efectos concretos: empresas y provincias aprovecharon el mayor apetito de los inversores por activos argentinos para salir a buscar financiamiento en el mercado internacional. Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos colocaron bonos a tasas de un dígito en dólares, mientras que compañías como YPF, Pampa Energía, Banco Macro y Edenor también accedieron al mercado neoyorkino en condiciones similares.

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Esas emisiones tuvieron un efecto directo sobre las reservas: el Banco Central lleva acumulados en torno a USD 6.500 millones en lo que va del año, una cifra que supera ampliamente las proyecciones que se manejaban para el primer cuatrimestre. El objetivo del Gobierno es que los vencimientos de deuda se cubran de manera creciente con nuevo financiamiento y no con reservas propias.

JP Morgan elabora el índice EMBI, el principal indicador de riesgo país para los mercados emergentes.

El riesgo país, medido por el índice EMBI que elabora JP Morgan, refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos en dólares y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo por excelencia. Cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual adicional de tasa de interés que el mercado le exige al país para prestarle dinero. Cuando ese indicador se mantiene alto, no solo encarece el crédito para el Estado: también eleva el costo de financiamiento para empresas, bancos y provincias, dado que todos operan bajo el mismo marco macroeconómico.

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