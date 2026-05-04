Pampita, Darío Barassi, Minerva Casero y Sofía Gonet brillaron en la gala del K-Beauty en Buenos Aires

SKIN1004, la marca pionera en K-Beauty que ha conquistado los corazones de los argentinos, celebró su consolidación en el mercado local con la primera edición de los SKIN1004 AWARDS

El Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una gala que reunió a celebridades, influencers y socios estratégicos para celebrar la consolidación de Skin1004 en la Argentina.

La marca, identificada con el K-Beauty —sector que incluye a productos de cuidado de la piel de origen coreano— y conocida por su enfoque en la pureza de los ingredientes, organizó la primera edición de los Skin1004 Awards. El evento tuvo como objetivo reconocer a quienes formaron parte del crecimiento local desde 2024.

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El equipo global de la marca viajó desde Asia especialmente para la ocasión. La cita buscó distinguir a pioneros, colaboradores y aliados que acompañaron el posicionamiento de esta firma en el país, en un contexto donde este tipo de productos gana cada vez más espacio entre los consumidores argentinos.

La influencer y ex Gran Hermano, Denisse González, recibió el premio a Mejor Comunidad” (Juan Novelli)

Una propuesta basada en la transparencia y la naturaleza

Skin1004 nació bajo la premisa de comprender y acompañar la piel en cada etapa, y no de transformarla. La marca se apoya en la filosofía “The untouched nature”, que prioriza la utilización de ingredientes extraídos de la naturaleza, especialmente de Madagascar. Esta visión la llevó a ser reconocida en más de 80 países y a destacar en el rubro por su transparencia, calidad, sostenibilidad e innovación.

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En la Argentina, la marca ganó terreno como referencia en el cuidado de la piel, tanto en el canal minorista como dentro de SKINKO. Desde su llegada, obtuvo una rápida aceptación gracias a líneas como Hyalu-Cica, orientada a la hidratación, y Tea-Trica, destinada al control de sebo. El reconocimiento internacional se refleja en premios como el First Brand Awards Winner.

“Este evento que estamos llevando a cabo en el Palacio Paz es para celebrar y conmemorar esta etapa de desarrollo que tuvo Skin1004 en Argentina, la primera marca internacional coreana que, a través de Skinko, trajimos al país y ¡qué bien que le fue, impresionante! Hoy estamos festejando con todas las personas que acompañaron este crecimiento”, expresó Mateo Pablo Paik, CEO de Skinko y Skin1004 Argentina.

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El Palacio Paz fue escenario de premios y lanzamientos en el mundo del cuidado facial en una gala que reunió a expertos y embajadores de tendencias en el cuidado de la piel (Juan Novelli)

El vínculo con el público argentino

La conexión de Skin1004 con los consumidores locales se apoya en una propuesta estética simple y en la eficacia de sus ingredientes. La marca desarrolló una comunicación directa, adaptada especialmente para el mercado argentino.

“Hay una conexión muy profunda con el público argentino a través de productos elaborados con tanta simpleza y delicadeza, con el minimalismo que nos caracteriza y la calidad. Es tan fácil de reflejar en la góndola la distinción de las líneas con sus ingredientes tan suaves y sensibles”, comentó Paik.

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Un encuentro con novedades y reconocimientos

Durante la ceremonia conducida por Darío Barassi, la marca presentó el anticipo de la línea TECA, un desarrollo más concentrado dentro de la línea Centella, a lanzarse en los próximos meses. Esta innovación busca ofrecer soluciones aún más específicas para pieles extremadamente sensibles.

El evento premió a figuras destacadas en categorías como producto más vendido, mejor contenido educativo, mejor contenido de skincare, comunidad más fiel y distinciones como Fashion Icon y Angel Skin Icon Glow.

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Con la conducción de Darío Barassi, la celebración en el Palacio Paz reunió a Pampita Ardohain, Minerva Casero, Sofía Gonet para conocer las tendencias del K-Beauty (Juan Novelli)

Entre las personalidades presentes se encontraron Pampita, Minerva Casero, Sofía Gonet, Paula Chávez y Simón Scarano, además de reconocidos dermatólogos y embajadores de la marca. La presencia de socios estratégicos B2B subrayó la importancia de las alianzas para el desarrollo del sector.

La noche incluyó una White Carpet, experiencias de producto, proyección del logo de la marca en la fachada del palacio, un cóctel de bienvenida, la ceremonia de premiación conducida por Darío Barassi y un after party con música en vivo y regalos para los invitados.

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La visión global y la identidad de la marca

Por su parte, el equipo global de Skin1004 se hizo presente en la gala y compartió la perspectiva de la marca sobre el mercado internacional, así como la importancia de sus ingredientes.

“Lo que nos hace únicos dentro de todo el universo del K-beauty es que usamos, como ingrediente principal, la centella de Madagascar. Hay varios tipos, pero esta que seleccionamos nos pareció perfecta ya que es la más pura, ideal para calmar la piel”, explicó Camila Kim, representante de esta firma.

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Además, remarcó que cada vez se están lanzando más líneas para cada necesidad, tratamos de ver lo que precisa cada perfil de consumidor. Consultada sobre la filosofía de Skin1004, resaltó: “Lo que buscamos es traer productos de la naturaleza intacta y que vayan directamente a la gente”.

Un sector en crecimiento

La celebración de los Skin1004 Awards marcó un nuevo hito para el K-Beauty en la Argentina. El evento sirvió para consolidar la imagen de la marca en el país y para destacar la colaboración entre el equipo local y global. La presencia de referentes del sector y la presentación de nuevos desarrollos refuerzan la apuesta por la innovación y la calidad en el cuidado de la piel.

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“Es un momento de mucho orgullo poder reconfirmar que esta categoría se afianza, se consolida en la Argentina, que no es una simple tendencia, sino que es una categoría que se consolida con firmeza. Como pioneros del K-beauty en la Argentina, lograr este evento en esta noche mágica y con todos estos invitados que aman la marca, representa, más allá de lo comercial o lo laboral, un momento de plena felicidad particular”, concluyó el CEO de la compañía.

Los productos de la marca se encuentran disponibles en el sitio oficial Skinfree y en Skinko.