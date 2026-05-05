Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Zulemita Menem se muestra en plena rehabilitación post-operatoria, utilizando un andador y con un suero intravenoso, comunicando su estado de salud en redes sociales.

La empresaria Zulemita Menem compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que revelan detalles sobre una reciente intervención quirúrgica y su experiencia en el proceso de recuperación. A través de su perfil de Instagram, la hija del expresidente mostró tanto el estado de su pierna vendada como la manera en que enfrenta las limitaciones físicas tras la operación. Las publicaciones, acompañadas de textos con un tono distendido y optimista, generaron interés y dudas sobre su salud.

La primera instantánea difundida por Zulemita la muestra recostada en una cama de hospital, con la pierna derecha completamente vendada desde el pie hasta debajo de la rodilla. En esa imagen, la empresaria eligió acompañar la escena con la frase: “Así somos los grandes jugadores… Tenemos algunas lesiones 😅😅”. El comentario, sumado a la fotografía, confirma que debió someterse a una intervención médica en la zona, aunque no especificó aún el diagnóstico ni el motivo exacto de la cirugía.

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Este mensaje, difundido en sus historias, utiliza un tono humorístico y deportivo, sugiriendo que la lesión podría estar vinculada a una actividad física o a un accidente, aunque la empresaria no lo aclara de manera explícita. El uso de emojis sonrientes refuerza una actitud de resiliencia y normaliza el hecho de atravesar problemas de salud, minimizando la gravedad del episodio ante sus seguidores.

Desde el inicio, Zulemita optó por compartir su situación de salud en un espacio público y personal como Instagram, donde cuenta con casi 250.000 seguidores. El canal elegido permite una comunicación directa, sin intermediarios.

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Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, compartió una imagen de su pierna vendada en redes sociales tras someterse a una operación, informando sobre su estado de salud y rehabilitación.

En las imágenes compartidas, la empresaria no solo exhibe el vendaje y la inmovilización, sino que acompaña cada publicación con frases que suavizan la situación, restando dramatismo al proceso de recuperación. Las frases elegidas para comunicar su lesión evidencian una estrategia de comunicación basada en el humor y el positivismo.

La utilización de emoticones y expresiones coloquiales acerca la experiencia a sus seguidores, invitando a empatizar desde lo cotidiano y evitando transmitir preocupación o alarma. En ese sentido, la empresaria asume el control de su imagen pública, mostrando fortaleza y adaptabilidad frente a las dificultades derivadas de su salud.

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En una segunda fotografía, aparece de pie, vestida con bata hospitalaria, utilizando un andador y calzado con pantuflas de hospital. La imagen revela que la recuperación tras la intervención implica una fase de movilidad restringida y dependencia de ayuda técnica para desplazarse. Además, en la escena se observa la presencia de un suero conectado, lo que confirma que la empresaria permanece bajo atención médica y seguimiento profesional mientras se recupera de la operación.

La empresaria festejó sus 55 años el pasado mes de diciembre

El texto que acompaña esta publicación revela que atraviesa esta etapa con actitud resiliente, apoyándose en el humor y la compañía de su entorno cercano. La referencia a la asistencia durante una actividad cotidiana como ir al baño subraya la necesidad de apoyo constante, pero también remarca su disposición a enfrentar la situación con ánimo positivo.

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Este tipo de mensajes funcionan como una actualización directa sobre su estado, despejando dudas respecto a su capacidad de sobrellevar el proceso posoperatorio. La empresaria no esconde las limitaciones que enfrenta, pero las presenta con naturalidad, mostrando que cuenta con recursos y apoyo para transitar la recuperación.

La frase “Por suerte es todo terreno… hasta al baño juntas 🤣” refuerza la idea de que el acompañamiento es fundamental en esta etapa. El término “todo terreno” enfatiza la capacidad de adaptación y la fortaleza durante la recuperación, aspectos que Zulemita decide destacar ante su comunidad virtual.

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Las publicaciones permiten reconstruir el cuadro general: una intervención en la pierna, período de inmovilización y rehabilitación en ámbito hospitalario, limitaciones físicas en la vida diaria y una comunicación pública basada en el humor, la cercanía y el control emocional ante la adversidad.