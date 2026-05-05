Sociedad

Tragedia en Rosario: a un operario que trabajaba en una antena se le soltó el arnés, cayó al vacío y murió

La víctima, de 65 años, perdió la vida luego tras caer de una estructura que estaba ubicada en Presidente Quintana al 500, donde realizaba tareas de desmontaje

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El arnés del trabajador se habría soltado mientras realizaba tareas en lo alto de la estructura, según los testigos
El arnés del trabajador se habría soltado mientras realizaba tareas en lo alto de la estructura, según los testigos

Un obrero de unos 65 años murió este martes al mediodía tras caer al vacío desde una antena que estaba por ser desmontada en Presidente Quintana al 500, en el barrio Tablada de la zona sur de Rosario. El hecho conmocionó a los vecinos de la cuadra, que escucharon el impacto antes de encontrarse con el cuerpo del trabajador en el suelo.

El hombre formaba parte de un equipo de tres obreros que tenía como tarea retirar la estructura del lugar. Según los primeros datos informados por el canal regional El Tres, al operario se le habría soltado el arnés que lo sujetaba a la antena mientras realizaba las tareas de desmontaje en lo alto de la misma. Los testigos que presenciaron la escena coincidieron en ese punto al dar su versión a los medios.

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“Parece que la estaban retirando, cayó, hizo un rebote en el piso y falleció en el momento”, relató una persona de la zona.

Otro vecino que también vio lo ocurrido señaló que el obrero intentaba llegar a la parte más alta de la estructura: “Parecía que estaba medio suelto”, agregó.

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Los vecinos del barrio Tablada escucharon el ruido y alertaron a la policía y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Fotos: Rosario3)
Los vecinos del barrio Tablada escucharon el ruido y alertaron a la policía y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Fotos: Rosario3)

Tras el llamado de los vecinos, móviles policiales y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaron al lugar, donde constataron la muerte del trabajador. Se montó un operativo en la zona sur de la ciudad.

Los otros dos obreros que trabajaban en el lugar resultaron ilesos. La investigación quedó abierta para determinar con exactitud la mecánica del accidente y las circunstancias que rodearon la caída. Las pericias correspondientes están a cargo de las autoridades.

Murió un trabajador minero de 27 años en Jujuy

Leonel Darío Farfán, trabajador minero de 27 años, murió tras sufrir un choque de carromatos en la Mina El Aguilar de Jujuy
Leonel Darío Farfán, trabajador minero de 27 años, murió tras sufrir un choque de carromatos en la Mina El Aguilar de Jujuy

La Mina El Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy, fue escenario de un accidente laboral que cobró la vida de un trabajador minero. Leonel Darío Farfán, de 27 años, murió semanas atrás, luego de permanecer internado en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, adonde llegó de urgencia después del siniestro registrado horas antes.

De acuerdo con la reconstrucción de distintos medios provinciales, el incidente tuvo lugar cerca de las 20 horas, cuando Farfán conducía un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento y el vehículo colisionó de frente con otro carro que transportaba materiales sobre las mismas vías. Tras el accidente, compañeros de la víctima denunciaron en una asamblea que los equipos de radio portátiles destinados a mantener la comunicación entre los operarios estaban fuera de servicio al momento del choque, falla que habría incidido en la falta de coordinación entre ambos conductores.

Esa versión fue respaldada por el secretario general de AOMA, Miguel Cruz, en declaraciones reproducidas por el portal Jujuy al Momento. “El gremio no permitirá que los 360 mineros regresen a trabajar hasta que la empresa realice una investigación exhaustiva y garantice condiciones de seguridad aptas en el sector afectado”, sostuvo el dirigente ante ese medio.

La empresa minera difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias por la muerte de Farfán y anunció la paralización de las operaciones en Mina El Aguilar hasta nuevo aviso, con traslado del personal a sus hogares en coordinación con el área de Recursos Humanos.

La Cámara Minera de Jujuy también se pronunció ante el hecho. “Desde la Cámara Minera de Jujuy expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador del sector, ocurrido en las últimas horas", indicó la entidad.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de dolor. La seguridad y la salud de las personas constituyen el principio rector de la actividad minera y un compromiso permanente de todas las empresas que integran el sector”, añadieron las firmas con actividad extractiva en la provincia.

Luego completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable, donde el cuidado de las personas es siempre la prioridad”.

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