Jornada financiera: Wall Street volvió a tocar máximos, pero las acciones argentinas operaron mixtas

El sector tecnológico apuntala los nuevos récords bursátiles en EEUU.

Las acciones estadounidenses subieron este martes, mientras que los precios del petróleo cayeron, a medida que los mercados intentaron abandonar la cautela ante el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y evaluaron la reciente avalancha de resultados empresariales.

El S&P 500 y el Dow Jones de Industriales subieron un 0,8% y un 0,7%, respectivamente, con las acciones que se recuperaron de las ventas generalizadas del lunes provocada por el aumento de las tensiones en Medio Oriente. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, avanzó un 1%, en los 25.326 puntos, un nuevo máximo histórico.

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Los precios del petróleo retrocedieron tras el repunte del lunes, ya que la tregua entre Estados Unidos e Irán parecía mantenerse, a pesar de los intercambios de disparos mientras ambas partes intentaban ejercer control en el estrecho de Ormuz. Los futuros del crudo Brent cayeron 3,7%, hasta situarse en torno a los USD 110,20 el barril para junio, mientras que el crudo WTI (West Texas Intermediate) perdió 3,5% en EEUU, a 102,70 dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó un leve 0,2% en pesos, a 2.759.256 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares ganaron un 0,3% en promedio, con un riesgo país que cedió dos enteros a 554 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo números mixtos. Destacó el salto de 7,8% para los títulos de Loma Negra tras presentar balance trimestral, escoltado por Corporación América, que subió un 3,8 por ciento.

Las ganancias en las acciones de esta última empresa se produjeron tras el incremento de la tasa de seguridad aeroportuaria establecida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la cual impactará tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

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El ADR de YPF cayó 1% en Nueva York, a USD 43,97, mientras que Grupo Galicia ganó un 0,6 por ciento.

“Las declaraciones de Donald Trump han contribuido a moderar la percepción de escalada, insistiendo en que no buscan un conflicto directo, que Irán ‘quiere un acuerdo’ y que el control del estrecho está garantizado, incluso en medio de amenazas explícitas de represalias", comentó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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“En el plano corporativo, las megacapitalizadas y tecnológicas continúan liderando el sentimiento de mercado, con catalizadores estructurales asociados a inteligencia artificial y mejoras en condiciones financieras”, acotó Torres.

Entre las alzas destacadas, AMD (Advanced Micro Devices, +4%) arrojaron luz sobre el sector de los chips, que sustenta el auge de la IA. . PayPal Holdings se desplomó un 7,7%, mientras que Intel saltó 12,9% tras conocerse conversaciones preliminares con Apple (+2,6%) para producir sus procesadores.

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Por otro lado, en el sector de la IA, las acciones de Palantir (-6,9%) cayeron después de sus resultados del lunes, pues persisten las dudas sobre el impacto de las herramientas de IA en su negocio de software.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, definió que “la segunda rueda de la semana operó bajo una lógica de descompresión. Tras la escalada de tensiones del lunes, una retórica más cautelosa desde Washington y Teherán permitió que el petróleo cediera terreno, devolviendo el protagonismo a los resultados corporativos”.

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El dólar retomó la baja

En el plano cambiario, el monto operado en el segmento de contado se mantuvo en buen nivel, aunque descontó poco más de USD 100 millones respecto del lunes, para alcanzar los 526,7 millones de dólares.

El dólar mayorista cayó 9,50 pesos o 0,7%, a 1.393 pesos, un descenso que se asocia a condiciones locales -con importantes ingresos por exportaciones y colocaciones de deuda en le exterior- y también una tendencia reciente de depreciación de la divisa que se dio a escala internacional, incluidos países que son importantes socios comerciales de la Argentina.

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“La oferta no tardó en aparecer y, de manera gradual y equilibrada, fue empujando la cotización algunos puntos hacia abajo, hasta marcar mínimos en $1.392,50. Desde ese nivel, el mercado se mantuvo en equilibrio entre oferta y demanda, operando dentro de un rango más acotado en comparación con las últimas ruedas. Finalmente, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.393. El volumen operado mostró una caída del 16% respecto de la jornada previa”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió dos pesos, por debajo de los cinco pesos de suba en idéntico lapso de la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central adquirió USD 69 millones con su intervención cambiaria, el 13,1% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 224 millones, a 45.907 millones de dólares.

El BCRA fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.712,43, que dejó al dólar mayorista con un margen de 319,43 pesos o 22,9% de ese límite teórico. El tipo de cambio oficial anota un descenso nominal de 62 pesos o 4,3% en 2026.

En sintonía con el mayorista, el dólar al público bajó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,84 para la venta y $1.365,36 para la compra.

En contraste, el dólar blue subió cinco pesos, a $1.410 para la venta. Para la compra, las agencias informales de cambio tomaron el billete a $1.390, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde los tomaron a 1.365 pesos.