Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Thelma Fardin publicó un video donde narra todo lo que sucedió desde su denuncia contra Juan Darthés, que acompañó a su posteo luego que la condena contra el actor fue confimada en Brasil

“Condena a seis años de prisión para Juan Darthés confirmada por la justicia brasileña”: con esas palabras destacó Thelma Fardin la resolución en la causa que la enfrentó al actor. “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, expresó la actriz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram tras conocerse el fallo, que acompañó con un video donde narra todas las viscisitudes que atravesó la causa en estos últimos ocho años.

Tras la confirmación en Brasil de que Juan Darthés deberá cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual, Thelma Fardin compartió un extenso descargo en redes sociales. Durante su publicación, agradeció a quienes la acompañaron, incluidas personas allegadas, su equipo de defensa legal y organizaciones sociales. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos presentados por la defensa de Darthés, dejando firme la condena y estableciendo el cumplimiento en régimen semiabierto. La decisión tuvo un fuerte impacto en la discusión regional sobre violencia de género y justicia.

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El video de Fardin finaliza con un emotivo discurso: “Nosotras ganamos muchas veces ,en el 24, en el 25 y ahora en el 26.Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno , que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer. Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lomás, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí.Gracias”.

Habló Thelma Fardin tras el fallo de la justicia brasileña: "Ganamos otra vez"

En su publicación de Instagram, Thelma Fardin renovó su agradecimiento por el sostén recibido. “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, escribió. Reconoció la mirada “siempre tan lúcida” de @nanaberard y la valentía de Calu (Rivero), Anita (Co) y Nati. Extendió su gratitud a amistades, compañeros y compañeras “por cuidarme siempre”.

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Fardin agradeció el acompañamiento de sus abogados: “A mis abogados por acompañarme todos estos años; @martin.arias.duval y @carlaandradejunqueira”. Mencionó a periodistas y comunicadoras como Luciana Peker “por seguir cerca a pesar de los vendavales” y a “las actrices y las periodistas que le pusieron el cuerpo”. También dio las gracias a organizaciones como Amnistía Internacional Argentina: “A @amnistiaar. Con nombres propios; Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey y todo el equipo que siempre estuvo. Gracias”. Incluyó a profesionales del archivo, productores y equipos de defensa como Repro Rights y Equality Now, además de a Marie Labozzeta y su equipo “por su amor por la justicia”.

En su mensaje, resaltó: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, ¡nos fuimos curando entre todas!”

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Thelma Fardinhizo un extenso agradecimiento luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Reflexiones y significado personal de la victoria de Fardin

La actriz reflexionó sobre los años de lucha judicial y social, recordando a quienes la acompañaron en todo el camino. Extendió sus agradecimientos a amistades de quienes, según Fardin, “esta locura se llevó”, a sus familias y a cada instante compartido. Saludó de manera especial a “@clari.ferrerdiez, por ser mi equipo” y a sus “hermanas del alma”, amigas que la apoyaron siempre.

En su descargo, Fardin recalcó la importancia de la sororidad, tanto en escenarios públicos como en la cercanía cotidiana. Valoró la fuerza surgida en redes, calles y entornos colectivos de mujeres. Consideró que cada historia compartida contribuyó a la sanación y al logro conjunto.

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La intérprete manifestó el alivio de dejar atrás el peso de la lucha constante y la alegría de reconocer el apoyo recibido. Logró así una nueva etapa, marcada por la calma y el agradecimiento hacia quienes la ayudaron a sostenerse y avanzar en el proceso.

Decisión de la justicia brasileña contra Juan Darthés

La justicia de Brasil resolvió el 5 de mayo rechazar los recursos elevados por la defensa de Juan Darthés. El fallo confirmó la condena de seis años de prisión por el abuso sexual cometido contra Thelma Fardin. El Tribunal de la 3ª Región especificó que la pena se cumplirá bajo régimen semiabierto, lo que implica permisos limitados para salidas diurnas y la obligación de regresar al centro penitenciario. Esta modalidad no supone libertad plena y requiere supervisión constante de las autoridades brasileñas. El caso marcó una de las etapas más visibles para el movimiento de derechos de las mujeres en Argentina y Brasil. La decisión da cierre a una causa iniciada en territorio argentino y judicializada en Brasil por la nacionalidad del condenado.

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