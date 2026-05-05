Panamá

Explosión en buque panameño reaviva tensión en rutas del Medio Oriente

Evento revive preocupación por seguridad en rutas energéticas globales

Guardar
El buque HMM Namu, con bandera panameña, sufrió una explosión en su sala de máquinas en Ormuz, aunque los detalles no son claros todavía. REUTERS/Fabian Bimmer
El buque HMM Namu, con bandera panameña, sufrió una explosión en su sala de máquinas en Ormuz, aunque los detalles no son claros todavía. REUTERS/Fabian Bimmer

Nuevamente, un barco con bandera panameña se vio afectado durante su tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, luego de que el buque de carga general HMM Namu registrara una explosión e incendio en su sala de máquinas.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que los 24 tripulantes se encuentran a salvo y que la situación fue controlada técnicamente, aunque el incidente vuelve a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió cuando la nave se encontraba fondeada cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de los Emiratos Árabes Unidos.

La AMP indicó que, tras el reporte del incendio, se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento y respuesta, manteniendo comunicación constante con los operadores. El fuego se produjo después de una explosión en la sala de máquinas, mientras el buque permanece operando con generadores de emergencia.

PUBLICIDAD

Incidente ocurre semanas después de ataques a otros buques en la misma zona. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Incidente ocurre semanas después de ataques a otros buques en la misma zona. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La embarcación, operada por la compañía surcoreana HMM Co., Ltd., será trasladada a un astillero regional para recibir reparaciones, gestionadas por una empresa de salvamento marítimo.

La AMP señaló que las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación oficial para determinar las causas del siniestro y reiteró que mantiene el seguimiento del caso para garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad marítima.

Según Reuters, el incidente ocurre mientras Corea del Sur analiza su posible adhesión al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Trump atribuyó el episodio a un ataque iraní, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano sostuvo que la causa solo podrá confirmarse cuando el buque sea remolcado a puerto y se complete la evaluación técnica.

El carguero de 35,000 toneladas se encontraba sin carga y anclado cuando se produjo la explosión. Reuters informó que el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur pidió a los buques coreanos en la zona moverse hacia lugares más seguros, mientras las autoridades mantienen comunicación con navieras y embarcaciones afectadas. Seúl también enviará funcionarios al Golfo para investigar el caso, cuyo análisis podría tomar varios días.

Infografía muestra mapa del Estrecho de Ormuz, ubicación del buque HMM Namu en llamas y detalles sobre el incidente, eslora y tipo de buque.
Infografía detallada de la ubicación y datos clave del buque portacontenedores HMM Namu tras sufrir un incendio en su cuarto de máquinas mientras cruzaba el estratégico Estrecho de Ormuz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del HMM Namu no es aislado. En semanas recientes, otro buque de bandera panameña, el MSC Francesca, también resultó afectado en el estrecho de Ormuz, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán abriera fuego contra varias embarcaciones.

Ese portacontenedores, operado por Mediterranean Shipping Company (MSC), fue alcanzado por disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no sufrió daños estructurales y su tripulación permaneció a salvo.

En ese mismo episodio también fue atacado el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una compañía griega, que sí recibió impactos en su puente a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. Un tercer portacontenedores, igualmente con bandera liberiana, fue tiroteado en la zona, aunque pudo reanudar su navegación.

Los ataques incluyeron disparos directos y el uso de granadas propulsadas por cohete, según reportes de seguridad marítima.

A inicios de marzo, la AMP ya había emitido una alerta dirigida a la flota mercante panameña ante el aumento de tensiones en Medio Oriente.

La entidad recomendó reforzar medidas de seguridad a bordo, elevar los niveles de vigilancia y evaluar cuidadosamente las rutas de navegación, especialmente en áreas de alto riesgo como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial.

La tensión en Ormuz ha reducido el tránsito marítimo en uno de los corredores más utilizados del mundo. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)
La tensión en Ormuz ha reducido el tránsito marítimo en uno de los corredores más utilizados del mundo. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la crisis regional. Antes del aumento de las hostilidades, por esa vía transitaban unos 130 buques diarios, pero las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo de rutas comerciales han reducido el flujo marítimo.

La situación ha elevado la preocupación de operadores, gobiernos y aseguradoras, ante el impacto que cualquier interrupción puede tener sobre las cadenas globales de suministro.

Para Panamá, el nuevo incidente representa otro llamado de atención sobre la exposición de su registro marítimo en zonas de conflicto. Aunque el país no participa directamente en la crisis, los buques bajo su bandera circulan por corredores estratégicos donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales.

Por eso, la AMP mantiene vigilancia sobre el caso del HMM Namu, mientras el comercio global observa con preocupación una ruta donde cualquier chispa puede incendiar mucho más que una sala de máquinas.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEstrecho de OrmuzBandera panameñaRegistro marítimo panameñoIránEstados UnidosAutoridad Marítima de Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: un hombre resulta herido en ataque con arma blanca en San Vicente de Moravia

La madrugada de este martes se registró una agresión que dejó a un residente local hospitalizado en estado reservado. El caso activó protocolos de emergencia y ha llevado a las autoridades a iniciar indagaciones formales

Costa Rica: un hombre resulta herido en ataque con arma blanca en San Vicente de Moravia

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

La intervención realizada en Florida por el prelado exiliado incluyó llamados a la esperanza y la perseverancia ante la represión, así como mensajes que destacaron el papel espiritual de la Iglesia ante la situación actual en Nicaragua.

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La iniciativa gubernamental, parte de la estrategia Mano a Mano, ha transformado la vivienda de decenas de miles de familias en la región, garantizando condiciones más dignas y acceso a servicios básicos para los habitantes locales

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA

El evento deportivo será considerado un factor que puede fortalecer la presencia de este cultivo en hotelería y gastronomía, mientras las autoridades reportan incrementos y resiliencia en la producción pese a retos climáticos

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA

Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros

El movimiento turístico en El Salvador experimentó un crecimiento del 36% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según datos oficiales, reflejando el impulso de las recientes estrategias de promoción y la consolidación del país como destino regional.

Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros

TECNO

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

Google renueva Gemini en iOS con diseño semitransparente y menú mejorado

Investigación revela que ChatGPT y otras IA utilizan rastreadores de navegación para conocer más al usuario

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

ENTRETENIMIENTO

Heidi Klum: así fue como la modelo se convirtió en una estatua viviente para la Met Gala 2026

Heidi Klum: así fue como la modelo se convirtió en una estatua viviente para la Met Gala 2026

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Angelina Jolie pone a la venta su mansión histórica en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Javier Bardem reflexionó sobre el machismo en la actualidad: “Me preocupa mucho que estamos yendo hacia atrás”

Olivia Wilde vuelve a generar polémica por su apariencia en la Met Gala 2026

MUNDO

El S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos récords impulsados por la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos récords impulsados por la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Reino Unido sancionó a 35 personas y empresas por suministrar drones a Rusia y reclutar migrantes para la guerra en Ucrania

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania