Explosión en buque panameño reaviva tensión en rutas del Medio Oriente

El buque HMM Namu, con bandera panameña, sufrió una explosión en su sala de máquinas en Ormuz, aunque los detalles no son claros todavía. REUTERS/Fabian Bimmer

Nuevamente, un barco con bandera panameña se vio afectado durante su tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, luego de que el buque de carga general HMM Namu registrara una explosión e incendio en su sala de máquinas.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que los 24 tripulantes se encuentran a salvo y que la situación fue controlada técnicamente, aunque el incidente vuelve a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió cuando la nave se encontraba fondeada cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de los Emiratos Árabes Unidos.

La AMP indicó que, tras el reporte del incendio, se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento y respuesta, manteniendo comunicación constante con los operadores. El fuego se produjo después de una explosión en la sala de máquinas, mientras el buque permanece operando con generadores de emergencia.

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Incidente ocurre semanas después de ataques a otros buques en la misma zona. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La embarcación, operada por la compañía surcoreana HMM Co., Ltd., será trasladada a un astillero regional para recibir reparaciones, gestionadas por una empresa de salvamento marítimo.

La AMP señaló que las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación oficial para determinar las causas del siniestro y reiteró que mantiene el seguimiento del caso para garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad marítima.

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Según Reuters, el incidente ocurre mientras Corea del Sur analiza su posible adhesión al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Trump atribuyó el episodio a un ataque iraní, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano sostuvo que la causa solo podrá confirmarse cuando el buque sea remolcado a puerto y se complete la evaluación técnica.

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El carguero de 35,000 toneladas se encontraba sin carga y anclado cuando se produjo la explosión. Reuters informó que el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur pidió a los buques coreanos en la zona moverse hacia lugares más seguros, mientras las autoridades mantienen comunicación con navieras y embarcaciones afectadas. Seúl también enviará funcionarios al Golfo para investigar el caso, cuyo análisis podría tomar varios días.

Infografía detallada de la ubicación y datos clave del buque portacontenedores HMM Namu tras sufrir un incendio en su cuarto de máquinas mientras cruzaba el estratégico Estrecho de Ormuz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del HMM Namu no es aislado. En semanas recientes, otro buque de bandera panameña, el MSC Francesca, también resultó afectado en el estrecho de Ormuz, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán abriera fuego contra varias embarcaciones.

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Ese portacontenedores, operado por Mediterranean Shipping Company (MSC), fue alcanzado por disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no sufrió daños estructurales y su tripulación permaneció a salvo.

En ese mismo episodio también fue atacado el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una compañía griega, que sí recibió impactos en su puente a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. Un tercer portacontenedores, igualmente con bandera liberiana, fue tiroteado en la zona, aunque pudo reanudar su navegación.

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Los ataques incluyeron disparos directos y el uso de granadas propulsadas por cohete, según reportes de seguridad marítima.

A inicios de marzo, la AMP ya había emitido una alerta dirigida a la flota mercante panameña ante el aumento de tensiones en Medio Oriente.

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La entidad recomendó reforzar medidas de seguridad a bordo, elevar los niveles de vigilancia y evaluar cuidadosamente las rutas de navegación, especialmente en áreas de alto riesgo como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial.

La tensión en Ormuz ha reducido el tránsito marítimo en uno de los corredores más utilizados del mundo. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la crisis regional. Antes del aumento de las hostilidades, por esa vía transitaban unos 130 buques diarios, pero las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo de rutas comerciales han reducido el flujo marítimo.

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La situación ha elevado la preocupación de operadores, gobiernos y aseguradoras, ante el impacto que cualquier interrupción puede tener sobre las cadenas globales de suministro.

Para Panamá, el nuevo incidente representa otro llamado de atención sobre la exposición de su registro marítimo en zonas de conflicto. Aunque el país no participa directamente en la crisis, los buques bajo su bandera circulan por corredores estratégicos donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales.

Por eso, la AMP mantiene vigilancia sobre el caso del HMM Namu, mientras el comercio global observa con preocupación una ruta donde cualquier chispa puede incendiar mucho más que una sala de máquinas.