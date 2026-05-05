Nuevas revelaciones del escándalo entre Neymar y el hijo de Robinho: posibles sanciones y la postura del plantel del Santos

Neymar y Robinho Júnior, hijo del exfutbolista Robinho, comparten una sesión de entrenamiento con el Santos FC en el Centro de Treinamento Rei Pelé. (Santos FC)

El Santos de Brasil enfrenta una inesperada crisis interna tras la denuncia de Robinho Jr. por agresión contra su compañero Neymar, a tan solo horas de un enfrentamiento decisivo ante el Deportivo Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana. El incidente, que tuvo lugar en el entrenamiento del domingo, no solo provocó la apertura de una investigación en el club paulista, sino que generó un clima tenso entre los jugadores, mientras la dirigencia busca evitar que la situación genere un descalabro futbolístico.

Según informó el medio Globo Esporte, el malestar entre los integrantes del plantel se hizo evidente tras conocerse que el hijo de la ex estrella Robinho, de 18 años, formalizó la acusación mediante una notificación extrajudicial, acción que algunos jugadores interpretaron como una violación de la tradicional norma del vestuario futbolístico: los conflictos internos deben resolverse sin exponerlos públicamente. El grupo de futbolistas del Santos considera que el “llevar el caso fuera del vestuario” mancha la imagen del joven delantero y de la institución.

PUBLICIDAD

En respuesta a la acusación de Robinho Jr., el Peixe inició una investigación formal para determinar responsabilidades en los hechos ocurridos durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de mayo. Entre las posibles sanciones se contemplan multas o descuentos salariales para Neymar, aunque tanto el jugador como la institución consideraban el conflicto superado tras un pedido de disculpas manifestado en el centro de entrenamientos Rei Pelé. Sin embargo, la notificación extrajudicial del entorno de Robinho Jr. obligó al club a mantener abierto el proceso disciplinario.

Neymar y Robinho Jr durante un partido del Santos frente al Fortaleza en 2025 (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

Por otra parte, las repercusiones hicieron eco en Brasil y una de las figuras que tuvo la selección campeona del mundo en 2002 dio su opinión. “He vivido una situación similar en el Vitória, con Ronaldo, que era campeón con el Bahía. Le hice una entrada en el entrenamiento, pero no le gustó. ¿Sabes cómo lo resolvió Paulo Carneiro, el presidente del club? Nos hizo dormir en la misma habitación durante la concentración del equipo”, señaló Vampeta en declaraciones publicadas por Lance. “Esto es muy común en los entrenamientos. Lo que me sorprende de todo esto es: ¿Acaso Santos no tiene liderazgo? ¿Dónde está Cuca? ¿No podía pronunciarse públicamente al respecto? La situación se dio en vísperas de un partido importante, pero él tiene que dar explicaciones”, concluyó el ex futbolista.

PUBLICIDAD

La representación legal de Robinho Jr. aguarda la entrega de las imágenes del entrenamiento como parte de la recopilación de pruebas antes de decidir si solicita la rescisión unilateral del contrato, posibilidad que no ha sido descartada conforme a lo publicado por el citado medio brasileño. Este trámite agrega una nueva arista a la relación, ya afectada durante la reciente renovación de contrato, que si bien aseguró al futbolista en el club hasta el 30 de marzo de 2031, atravesó varias semanas de tensión. Durante esas negociaciones, el entorno de Robinho Jr. llegó a exigir que no fuese utilizado en el equipo sub-20, demanda que finalmente se zanjó en abril junto a una actualización de su salario y un plan de desarrollo a mediano plazo.

Actualmente, Neymar y Robinho Jr. se encuentran en Paraguay, disponibles para el técnico Cuca en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La delegación arribó a Pedro Juan Caballero en medio de una notable recepción de aficionados. Ney fue ovacionado a su llegada, mostrándose tranquilo y compartiendo incluso la mesa con Robinho Jr. durante la cena grupal del lunes. Pese a la cordialidad exhibida hacia el exterior, persiste un ambiente difícil para el juvenil en el seno del plantel, tras la difusión de la denuncia.

PUBLICIDAD

Neymar discute con Robinho Junior (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

En la denuncia presentada, Robinho Jr. detalla que Neymar, el dorsal 10 y figura principal del Santos, lo insultó con palabras ofensivas, le aplicó una “rasteira” —zancadilla intencional— y posteriormente le propinó una bofetada. De acuerdo con la información divulgada por Globo Esporte, la notificación exige que el club adopte cuatro medidas en un plazo de 48 horas, incluyendo la celebración de una reunión inmediata para discutir la finalización contractual y la difusión de las imágenes del entrenamiento, además de un comunicado, que fue publicado ayer.

El propio club Santos confirmó la instauración de la investigación interna como uno de los cuatro pedidos formales realizados por el entorno del delantero en la carta remitida tras el incidente. El proceso administrativo podría desembocar en sanciones concretas para Neymar, aunque el futbolista optó por no emitir comentarios sobre el caso. La decisión final —incluyendo la posibilidad de una multa— dependerá del resultado de la investigación.

PUBLICIDAD

Este nuevo episodio se suma a las recientes dificultades deportivas sufridas por el Santos, que ocupa la última posición en el Grupo D de la Copa Sudamericana y buscará revertir su panorama cuando enfrente al Deportivo Recoleta este martes a las 21:30 en el estadio Monumental Río Parapití. El club intenta, por el momento, enfocar la atención en el desafío internacional, mientras la resolución del conflicto entre Neymar y Robinho Jr. permanece pendiente de la investigación interna.