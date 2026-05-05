Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, los daños que tenían sus órganos según la autopsia

En la audiencia de este martes declararon los peritos que intervinieron en el análisis forense y en sus exámenes complementarios. Los detalles

Guardar
Infografía forense sobre la muerte de Diego Maradona con su foto. Se observan médicos, un cuerpo en camilla y diagramas de corazón, pulmones, hígado y riñones detallando los hallazgos.
La infografía detalla los resultados clave de la autopsia forense de Diego Maradona, mostrando la insuficiencia cardíaca como causa principal y los daños observados en sus órganos, con la confirmación de ausencia de alcohol y drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima audiencia del juicio por la muerte de Maradona tuvo como protagonistas a tres peritos forenses que participaron en el examen de autopsia de Diego y en sus estudios complementarios. Con sus declaraciones, cada uno aportó importantes detalles sobre cómo falleció el Diez. Entre los datos claves, aseguraron que el ex DT tenía signos de una larga agonía, que no tenía alcohol ni drogas de abuso en sangre y que la mayoría de sus órganos estaban dañados.

El primero en testificar fue Federico Corasaniti, jefe de la División Morgue de San Isidro, quien contradijo lo que intentan sostener muchos de los imputados: que la hinchazón del abdomen de Diego fue post muerte.

PUBLICIDAD

“El abdomen estaba globoso, distendido. Tenía un edema a nivel subcutáneo que de ninguna manera se puede producir estando la persona muerta. Los cadáveres, uno de los primeros signos que sufren, es la deshidratación: pierden líquido. Por lo que todo este líquido se generó vivo en este caso”, aseguró el experto.

Y agregó: “Lo característico es la distención no solo a nivel anterior sino de los lados. Tenía signos de edema pulmonar y edema generalizado".

PUBLICIDAD

Una fotografía de Diego Maradona sonriendo en primer plano; al fondo, cuatro forenses con trajes de protección blancos trabajan en un laboratorio con luz azulada.
Los detalles de la autopsia al Diez

Corasaniti dijo que el cuerpo de Maradona tenía también signos de ascitis, que es la acumulación de líquido en espacio peritoneal, y un derrame pericárdico, que es la agua en el saco que rodea al corazón. “Esto de manera súbita no se puede generar. Es prácticamente imposible. Esto venía ya con bastante tiempo”, aseguró.

La causa de muerte de Diego Maradona fue una insuficiencia cardíaca. El corazón fue uno de los puntos clave de la audiencia: según el testigo, tenía signos de una agonía larga.

“Cuando cortamos el corazón había coágulos intercavidades. Los coágulos post mortales suelen ser rojos oscuros hemáticos y no se separan. Acá había coágulos que se dan cuando el corazón empieza a fallar y la sangre empieza a estancarse dentro de las cavidades. Y se va separando. Estos coágulos aparecen en períodos agónicos prolongados”, describió Corasaniti.

Sobre la agonía de Diego, explicó: “Hay períodos ultracortos, agonía intermedia que es menos de 12 horas y una agonía prolongada. La agonía es el proceso en el cual una vez iniciado, la muerte es irreversible. Te va a llevar a la muerte si o sí. Acá lo que encontramos son estos coágulos”. Y concluyó: “La muerte no es un momento, es un proceso. Los cambios que hay a nivel interno se exteriorizan”.

Los daños en los órganos de Diego

También declaró Silvana De Piero, que se dedicó al estudio anatomopatológico. En el caso del Diez, analizó fragmentos de vísceras: en un frasco tenía partes del corazón y en el otro de riñón, baso, pulmón, hígado, cerebro y cerebelo.

Infografía muestra un cuerpo humano y detalles de lesiones en sus órganos vitales: corazón, riñón, hígado, pulmones y cerebro, con descripciones textuales.
Este gráfico detalla las graves lesiones detectadas en el corazón, riñón, hígado, pulmones y cerebro de Diego Maradona, según el estudio anatomopatológico presentado en el juicio por su muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus declaraciones principales sobre cada uno:

  • “El hígado tenía sufrimiento, padecía una patología. Su cuadro era compatible con una cirrosis hepática"
  • "El riñón también estaba dañado. Tiene daño a nivel glomerular y a nivel de los túmulos. Tenía glomeruloesclerosis, que se produce en meses. También una necrosis tubular aguda que tenía se produce en horas”
  • “El corazón tenía varias patologías. Una es infiltración grasa, otra la ondulación y rotura de las fibras miocárdicas, y también miocardio fibrosis que es un proceso que se forma con tiempo". 
  • "En la arteria también tenía depósito de colesterol y el sistema de conducción eléctrica del corazón tenía una hiperplasia, que es engrosamiento de una de las arterias, y una aterosclerosis calcificada y áreas de fibrosis”.
  • Su pulmón era un pulmón de asfixia. Estaba lleno de edema. Entraba el aire pero no podía salir, entonces se empezaron a romper los tabiques y generaba unas asfixia. Esto se produce con días”, s.
  • “También tenía edema en el cerebro. Para mí era por una descompensación. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado”.

En su conclusión general, la experta dijo: “Lo que más nos llamó la atención fue la fibrosis miocárdica del corazón. Otra lesión importante es que tenía en el riñón una glomeruloesclerosis que se forma con el tiempo. También un pulmón afíctico y edema en el cerebro”.

Alcohol y drogas

El último testigo del día fue Ezequiel Ventossi, perito toxicológico. Su rol en el estudio complementario de la autopsia a Maradona fue analizar dos tubos de sangre, dos de orina, siete sobres con botellas de agua, solución fisiológica e hisopados nasales, y ampollas.

“El análisis a las muestras de sangre arrojó no detectable para drogas de abuso: cocaína, tch, anfetamina, mdma. Alcohol en sangre y orina también fue no detectable”, aseguró.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cronología del hallazgo del niño N. en Corrientes: una Alerta Sofía, 40 horas de búsqueda y un llamado clave

El menor fue localizado esta mañana en un paraje rural cercano a la ciudad de Goya. Se encontraba junto a su padre, Josías Santos Regis, quien quedó detenido. Paso a paso, la reconstrucción del caso

Cronología del hallazgo del niño N. en Corrientes: una Alerta Sofía, 40 horas de búsqueda y un llamado clave

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor intentó revertir la sentencia con dos presentaciones legales que fueron rechazadas por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La madre de “Pequeño J” organizó su defensa desde Perú: habla su abogado argentino

Lucas Contreras Alderete representa a Tony Janzen Valverde, acusado de participar en el brutal triple crimen narco de Florencio Varela. Se declaró inocente en su indagatoria de hoy. Cómo sigue la estrategia de la defensa

La madre de “Pequeño J” organizó su defensa desde Perú: habla su abogado argentino

Juicio por la muerte de Maradona: un testigo dijo que su corazón tenía signos de agonía y que el edema “venía hace tiempo”

El debate oral se reanudó este martes con las declaraciones de los forenses que participaron del análisis al cadáver del Diez. Se mostraron el informe y las imágenes del procedimiento

Juicio por la muerte de Maradona: un testigo dijo que su corazón tenía signos de agonía y que el edema “venía hace tiempo”

Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

Los hechos de homicidio en la jurisdicción aumentaron 122% con respecto al primer semestre de 2025, según un nuevo estudio que será presentado en la UNSAM. El narcotráfico es un factor clave

Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

DEPORTES

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Fundación River Plate lanzó una campaña de concientización sobre la salud mental con la presencia de un histórico deportista argentino

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

TELESHOW

La inesperada pérdida que sufrió Manuel de Gran Hermano: “Mi compañera de vida”

La inesperada pérdida que sufrió Manuel de Gran Hermano: “Mi compañera de vida”

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández presenta su gabinete y refuerza la continuidad: Rodrigo Chaves será ministro de la Presidencia, de Hacienda y eje del poder económico

Laura Fernández presenta su gabinete y refuerza la continuidad: Rodrigo Chaves será ministro de la Presidencia, de Hacienda y eje del poder económico

Guatemala: Postuladora no recibe impugnaciones y traslada documentos a la Presidencia para designación de Fiscal General

Banca panameña advierte exclusión de sectores vulnerables por regulación de tasas de interés

Redes de microtráfico se expanden en barrios de República Dominicana

Costa Rica: un hombre resulta herido en ataque con arma blanca en San Vicente de Moravia