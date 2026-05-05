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El gesto de Lewis Hamilton con Franco Colapinto luego de los roces en el GP de Miami de F1

El inglés abordó al argentino cuando se retiraba del circuito. Otra muestra de la buena relación entre ambos

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El gesto de Lewis Hamilton con Franco Colapinto luego del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El reencuentro entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton tras el toque en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 evidenció la buena relación que tienen, pese a la reacción del inglés luego de la maniobra con el argentino en el inicio de la carrera este domingo.

En el comienzo de la competencia estadounidense, la Ferrari y el Alpine tuvieron un leve impacto. El argentino se mantuvo adelante, pero una vez que fue superado, el séptuple campeón mundial le hizo un gesto con su dedo.

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Finalmente, Hamilton cruzó la meta en la sexta posición y Colapinto lo hizo octavo, pero luego de la penalización de 20 segundos al compañero de Lewis, Charles Leclerc, por cortar camino tras su trompo, el bonaerense fue reclasificado séptimo y plasmó su mejor resultado en la Máxima.

*El caótico inicio en Miami

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Una vez terminada la competencia y cuando Franco se retiraba del circuito junto a su novia, Maia Reficco, Lewis lo fue a buscar para saludarlo y el video de un aficionado mostró a los dos acercándose, intercambiando risas y abrazos al finalizar la competencia.

La actitud de Hamilton adquiere relevancia no solo por la exposición mediática de los pilotos, sino también porque ambas conductas están sujetas a las normas establecidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), bajo el liderazgo de Mohammed Ben Sulayem.

La FIA regula expresamente las acciones y declaraciones de los deportistas a través del Código de Conducta (Anexo B del Código Deportivo Internacional). Este reglamento, implementado tras la llegada de Ben Sulayem a la presidencia, consta de cinco artículos. Allí se determina que tanto las expresiones públicas como las actitudes en pista deben ajustarse a parámetros de respeto y profesionalismo, bajo riesgo de aplicar sanciones económicas, suspensiones o pérdida de puntos si la entidad califica algún acto como “inadmisible”.

El piloto de Ferrari apuntó contra el argentino tras el toque entre ambos

A pesar de la estricta regulación, el encuentro entre Hamilton y Colapinto es representativo de la forma en la que el británico suele construir relaciones con los pilotos más jóvenes. El mismo Hamilton, durante el Gran Premio de San Pablo de F1, reconoció la proyección del argentino y destacó: “Está haciéndolo increíble, pero, ante todo, es un chico realmente encantador”. Su respuesta fue ante la pregunta de Infobae en la rueda de prensa previa de Ferrari.

También dio detalles del viaje que hicieron juntos en el avión privado del inglés el año pasado: “Hicimos un vuelo juntos de regreso de, creo que fue un test, o tal vez la carrera en Barcelona. Y tuvimos una gran conversación, y es simplemente una persona genuinamente agradable, lo cual es bueno de ver, y con mucho peso sobre sus hombros”.

No es fácil cuando llegas a la F1 y las cosas son inciertas, pero creo que ha estado haciendo un gran trabajo, y que solo necesita seguir haciendo lo que está haciendo”, añadió Lewis sobre el competidor pilarense.

No fue la primera vez que Hamilton destacó la labor de Colapinto e incluso lo hizo el día del debut del argentino en la F1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Luego ambos mostraron su química en la conferencia de prensa de la FIA, también en Brasil, aunque en 2024.

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