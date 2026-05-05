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Una inversión millonaria impulsa la industria automotriz

El proyecto pertenece a Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina e incluye la apertura de una planta construida desde cero

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Mercedes Benz Camiones y Buses para uso de Inhouse
Vista aérea del nuevo Centro Industrial Zárate durante la etapa final de obras (Mercedes-Benz Camiones y Buses)

La historia automotriz argentina está marcada por momentos de transformación que redefinen la relación entre las marcas y el desarrollo local. En este escenario, la inauguración del nuevo Centro Industrial Zárate de Mercedes-Benz Camiones y Buses simboliza un punto de inflexión en la trayectoria de la compañía y proyecta su apuesta por la producción nacional.

En vísperas del evento, la subsidiaria de Daimler Truck en el país prepara la apertura de la primera planta automotriz construida desde sus cimientos en el territorio nacional en los últimos 15 años. El acto, previsto para el 8 de mayo, reunirá a ejecutivos globales y locales de la empresa, funcionarios, representantes de la red de concesionarios y colaboradores.

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Desde su consolidación como empresa independiente en diciembre de 2021, Mercedes-Benz Camiones y Buses ha sostenido una agenda de inversiones de 110 millones de dólares. Esta política permitió la adquisición del predio en Zárate, la puesta en marcha de un centro logístico de autopartes y repuestos y el inminente traslado definitivo de su planta de producción de los camiones Atego y Accelo y los chasis de buses OH y OF, junto con la planta de REMAN.

Mercedes Benz Camiones y Buses para uso de Inhouse
La nueva generación de camiones Mercedes-Benz con el Accelo y Atego de producción nacional junto al Actros (Mercedes Benz Camiones y Buses)

Un legado que atraviesa generaciones

El nuevo complejo, ubicado estratégicamente junto al puerto, apunta a optimizar la eficiencia en tiempos y costos logísticos. Según fuentes de la compañía, esta decisión refuerza el compromiso de largo plazo con la industria nacional y sostiene una comunidad productiva compuesta por alrededor de 500 empleos directos y más de 2000 indirectos.

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A lo largo de su historia en Argentina, la marca se posicionó como pionera desde su llegada en 1951, año en que instaló la primera planta fuera de Alemania. Modelos como el 1114 marcaron el rumbo del transporte de carga y pasajeros, lo que consolidó el prestigio que hoy la firma busca proyectar en un nuevo ciclo.

Con la escisión global de Daimler en 2021, Daimler Truck asignó a su filial argentina el negocio exclusivo de la producción y comercialización de camiones y chasis de buses. Esta autonomía favoreció una gestión ágil, respaldada por siete décadas de experiencia en el mercado local.

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Liderazgo comercial y foco en el cliente

En 2025, la empresa lideró el mercado con una participación del 33,4% en camiones y 61,3% en buses.

La estrategia comercial de la compañía se apoya en una visión 360°, centrada en el cliente. El acompañamiento abarca desde la venta de unidades nuevas y opciones de financiación hasta servicios de posventa, mantenimiento, Fleeborad (el sistema de gestión digital de flotas) y REMAN, la alternativa de piezas remanufacturadas con garantía original.

El despliegue logístico incluye una red de 45 concesionarios distribuidos en el territorio nacional. Más de 2000 colaboradores participan diariamente en las distintas áreas de la operación, con el objetivo de mantener la excelencia en cada etapa del proceso.

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Ejecutivos y autoridades en la inauguración del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos en 2024 (Mercedes-Benz Camiones y Buses)

Cabe destacar que la nueva planta en Zárate representa una apuesta al crecimiento industrial del país. Según datos de la empresa, su diseño flexible y capacidad escalable, la convierten en una instalación adecuada para el futuro crecimiento industrial y preparada para incorporar nuevos modelos y tecnologías según los desafíos del transporte regional.

Proyección global y mirada al futuro

La proyección internacional de Daimler Truck respalda la operación argentina. El grupo opera en 35 locaciones principales y emplea a 100 mil personas en todo el mundo, con una trayectoria de 130 años vinculada a la evolución de camiones y buses.

El porfolio incluye vehículos de diversas capacidades, soluciones de financiación y servicios digitales. Este enfoque integral permite a la compañía sostener su liderazgo en mercados exigentes y adaptarse a las tendencias globales del transporte sostenible.

A través de hitos históricos y una estrategia de inversión sostenida, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina fortalece su presencia en el tejido industrial del país, con el Centro Industrial Zárate como emblema de una nueva etapa orientada al desarrollo y la innovación.

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