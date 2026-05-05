El Salvador publica nuevo reglamento para el fomento y supervisión del autoconsumo con energía renovable

La disposición incluye lineamientos de instalación, plazos de aprobación, supervisión y condiciones específicas para quienes buscan reducir costos energéticos y aprovechar el almacenamiento domiciliario de electricidad (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

La publicación del nuevo Reglamento Especial de la Ley de Fomento para el uso de la energía renovable en El Salvador el 20 de abril en el Diario Oficial marca un cambio clave en las reglas para instalar, operar y supervisar sistemas de energía renovable en el país.

El documento establece pasos claros y requisitos para que tanto empresas como usuarios residenciales puedan aprovechar fuentes limpias como la solar, facilitando la importación, instalación y conexión de equipos, además de ofrecer beneficios fiscales para promover el autoconsumo eléctrico.

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De acuerdo con el Diario Oficial, la normativa aplica a todos los usuarios finales, proveedores, empresas distribuidoras, operadores de red y entidades públicas o privadas que participen en la compra, venta, instalación y operación de sistemas de autoconsumo renovable. La regulación incluye desde paneles solares en viviendas hasta plantas virtuales, y contempla tanto instalaciones nuevas como su mantenimiento y supervisión.

Entre los cambios principales, destaca la eliminación de cobros adicionales por parte de las distribuidoras para quienes inyecten energía renovable a la red. Todos los equipos y componentes instalados deberán provenir de fabricantes reconocidos y cumplir normas internacionales de seguridad y eficiencia, como las certificaciones IEC y UL, para asegurar la confiabilidad de los sistemas.

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El reglamento establece la responsabilidad de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) en la aprobación de estudios y lineamientos técnicos. Por su parte, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) supervisa la aplicación de las normas, administra la medición consolidada y mantiene actualizado el catálogo oficial de tecnologías elegibles.

Casas con paneles solares se observan en una comunidad rural de El Salvador, promoviendo la energía limpia en un entorno montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como incentivo para usuarios y proveedores, se otorga la exención de impuestos como el IVA y el Impuesto sobre la Renta en la compra, instalación y mantenimiento de sistemas de autoconsumo, siempre que los equipos sean adquiridos a proveedores certificados. La Dirección General de Aduanas implementará procesos simplificados para importar equipos renovables, facilitando su acceso y priorizando el despacho en frontera.

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Aquellos que deseen convertirse en proveedores calificados deben estar inscritos ante la administración tributaria, demostrar capacidad técnica y presentar un catálogo de los sistemas y equipos que ofrecen, todos conforme a estándares internacionales. Esta certificación tiene una vigencia de dos años y se debe renovar cumpliendo los mismos criterios.

Para la instalación de sistemas, la normativa exige la presentación de una memoria técnica, un diagrama unifilar y detalles de los equipos principales, junto con el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional (NEC). La SIGET revisa y aprueba estos estudios en plazos definidos, que van de tres a veinte días hábiles según la potencia del sistema, y realiza inspecciones técnicas para autorizar la puesta en marcha.

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El reglamento determina las condiciones para el manejo de la energía reinyectada a la red: el valor será acreditado como descuento en la factura mensual y podrá acumularse hasta por seis periodos consecutivos.

Los sistemas que incluyan almacenamiento, monitoreo y protección específica deberán cumplir lineamientos adicionales; además, todos los equipos de monitoreo deben registrar datos clave como generación, tensión y alarmas, pudiendo integrarse con aplicaciones móviles.

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La publicación de un reglamento especial redefine el acceso a tecnologías limpias y cambia el panorama para residencias y empresas. Un marco transparente y nuevos incentivos prometen acelerar el uso de energías renovables (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

Esta regulación busca garantizar la seguridad, eficiencia y transparencia en el uso de energías renovables en El Salvador, brindando un marco claro tanto para consumidores residenciales como industriales.