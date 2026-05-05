Marta Fort respondió cuánto dinero puede llegar a gastar en una cena: "Pero porque me gusta pedir vino"

Marta Fort contó su presente amoroso y reveló cuánto podría llegar a gastar en una cena en un restaurante exclusivo

En la rutina de gastos y salidas de lujo de Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort, el consumo ostentoso forma parte de su vida. La influencer ha hablado abiertamente en entrevistas recientes sobre el dinero que invierte en cenas, fiestas y planes nocturnos, así como sobre su actual situación sentimental, mostrando transparencia y naturalidad respecto a su estilo de vida.

Marta Fort reconoce que desembolsar cerca de 350.000 pesos en una cena exclusiva para dos personas en Buenos Aires es habitual para ella, según declaró. En Miami, había dicho en días anteriores, la joven afirmó que sus salidas nocturnas pueden alcanzar una media de 3.000 dólares por noche, mientras que su visión sobre el amor se caracteriza por la independencia y la preferencia por la tranquilidad en sus relaciones.

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Marta Fort contó cuánto puede llegar a gastar en una cena en Buenos Aires

El presente amoroso de Marta Fort

Consultada en el stream Solo por hoy sobre si tiene pareja, Marta Fort respondió con sinceridad: “Muy bien”, dijo inicialmente. Al ser directamente interrogada por su estado sentimental, aclaró: “No tengo que estar en pareja para estar bien”.

La influencer remarcó su comodidad con la soltería, sin mostrar inquietud por no tener una relación. “No sé, que sea copado, la verdad…”, expresó sobre el tipo de persona que podría conquistarla. Más adelante, agregó: “Yo soy más tranqui, soy más de tomar un vino”.

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Frente a la pregunta sobre si alguna vez había invitado en una cita, Marta contestó: “Varias veces, sí”. Reconoció que suele asumir la cuenta en distintos encuentros, reafirmando una actitud espontánea ante el gasto y el disfrute en compañía.

Marta Fort habló de su presente amoroso y contó que está sola

Cuánto gasta Marta Fort en una cena de lujo

Cuando se le preguntó cuánto considera gastar en un restautante sofisticado de Buenos Aires, Fort contestó sin vacilaciones: “Y, más o menos, trescientos cincuenta mil pesos”, especificando que esa suma cubre el consumo para dos personas.

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El dato generó sorpresa entre los panelistas. Uno de ellos reaccionó: “No, eso no es caro, sos un afano”. Marta justificó el monto de inmediato: “Pero porque a mí me gusta pedir vino”. El contraste entre esa cifra y lo que los panelistas estiman habitual —unos 150.000 pesos— dejó en claro que la influencer maneja otros parámetros respecto al lujo.

Marta Fort paseó por las calles de Miami y recordó el amor de su papá por la ciudad

Los gastos de Marta Fort en Miami

En su paso por el ciclo Resto del mundo en El Trece, la influencer reiteró que sus desembolsos en la noche de Miami pueden llegar a 3.000 dólares por salida. “Ayer gasté 3 mil dólares; me abaraté un poco”, admitió ante Fede Bal durante la entrevista, agregando: “Sí, es lo normal”.

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El acceso a zonas exclusivas, la compra de bebidas premium y servicios como seguridad privada incrementan el total invertido. Según la propia Fort, estos gastos forman parte de su rutina cada vez que visita la ciudad, en línea con el estilo de vida que identifica a su familia.

Durante la conversación, Marta también relató que en una ocasión estuvo cerca de hacer un gasto extraordinario. Por un error con el dispositivo de pago electrónico, casi realiza una operación cercana a los 11.000 dólares, cifra que finalmente logró evitar.

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La herencia de lujo en la familia Fort

El consumo excesivo y el lujo están presentes en la dinámica familiar de Marta Fort, como ella misma reconoció en la entrevista junto a Fede Bal. La influencer recordó las costumbres de su padre, Ricardo Fort, evocando su afición por los objetos brillantes y las compras en cantidad.

En el recorrido por espacios privados de la familia, Marta relató: “Por ejemplo, él acá se compraba tres talles de jeans. Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida”. Las anécdotas evidencian el juego familiar en torno a la opulencia y la exhibición de bienes.

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Así, Marta Fort no solo da cuenta de sus propios consumos y rutinas, sino que expone una identidad marcada por la ostentación y la naturalidad para hablar de cifras que exceden el estándar cotidiano. La sinceridad al contar detalles de sus noches en Miami incluye, incluso, haber estado al borde de un gasto poco habitual, evidencia de una economía personal fuera de lo común.