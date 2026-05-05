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La inesperada pérdida que sufrió Manuel de Gran Hermano: “Mi compañera de vida”

En medio de la competencia en el certamen, la familia del jugador dio a conocer la muerte de una figura clave para él. En paralelo, el participante se enteró de lo ocurrido ante las cámaras

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Durante la jornada de este martes, Manul recibió la inesperada noticia del fallecimiento de su perrita, con quien compartía un fuerte vínculo y afecto fuera de la casa (X/@ghpicantee)

Para quienes viven el vínculo con sus mascotas como un lazo familiar, la pérdida de ese compañero es una herida profunda e irreparable. Ese dolor es el que atraviesa hoy Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras enterarse dentro de la casa del fallecimiento de Ámbar, su perrita y fiel compañera de vida. Mientras la noticia recorría las redes sociales en un mensaje lleno de amor y despedida publicado por su hermano, el muchacho recibía el golpe más triste a puertas cerradas, rodeado de sus compañeros y bajo la mirada atenta de los seguidores del reality.

La familia Ibero eligió las redes sociales para compartir su dolor y honrar la memoria de Ámbar. Fue el hermano de Manu, Justo, quien publicó un mensaje cargado de emoción en Instagram: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa“. Poco después, acompañó el posteo con una imagen de Manuel durmiendo junto a su perra, sumando la frase: “En esta y en todas nuestras vidas”.

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Mientras tanto, la noticia llegaba a la casa de Gran Hermano y las cámaras del reality captaban el momento exacto en que Manuel recibía la información. En medio de la rutina del programa, el joven fue contenido por algunos de sus compañeros, entre ellos Gladys, La Bomba Tucumana, quien lo abrazó con ternura y buscó animarlo. “No hace falta que me voy a poner a llorar de nuevo”, alcanzó a decir el exnovio de Zoe Bogach, visiblemente conmovido, mientras intentaba recomponerse en los brazos de su compañera.

Un cachorro de pelaje claro lleva auriculares negros sobre sus orejas, siendo sujetado por manos humanas sobre un suelo claro. Se ve parte de las piernas de la persona
El hermano del jugador, Justo, compartió la triste noticia desde las redes sociales (Instagram)

La tristeza no solo se instaló en la casa, sino también entre los fanáticos del programa, que recordaron cómo, pocos días atrás, Manu había compartido con sus compañeros el profundo cariño que sentía por su mascota. Días atrás dentro de la casa, el jugador relató la historia de ámbar y el lugar que ocupaba en su vida: “Unos días, así como en abril, creo que fue el 20 de abril, ya estábamos todos en pandemia, recibí un muy lindo regalo adelantado de mi cumpleaños, que es mi cachorrita, ámbar. Por fuera de mi familia, es lo mejor que me pasó en la vida, mi mejor compañera. La extraño todos los días acá. Es mi contención. Me ha acompañado en momentos muy feos… Ambi es como mi cable a tierra. Por fuera de lo que son las amistades, es el cariño más sincero y más puro que tengo en algo”.

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Primer plano de un hombre durmiendo de lado en un sofá gris, con su perro golden retriever de color dorado apoyando la cabeza en su espalda
A modo de despedida, el hermano de Manuel eligió una foto del jugador y su golden retriever comparten un momento de descanso (Instagram)

Manuel detalló que Ámbar fue clave en los momentos más difíciles de su vida. “Sé que siempre va a estar ahí para mí, porque lo he vivido cuando he estado mal este último tiempo antes de entrar acá, la pasé muy mal también… y ella sin hablar, lo presentía y siempre estaba ahí acompañándome. De hecho, duerme con mis viejos, y todo ese tiempo que ella se quedó conmigo, venía a dormir conmigo", ahondó el joven en ese entonces.

“Las tardes con ella son una de las cosas que más extraño. Es mi compañera de vida y no puedo creer que haya vivido por ahí veinte años sin ella. Si pudiera, me sacaría años de vida para que sea eterna, que es una de las cosas que más me preocupa a futuro. El mejor momento de mi vida fue cuando recibí a mi cachorrita, ámbar”, expresó ante sus compañeros, palabras que hoy resuenan con especial fuerza.

Hace unos días atrás, Manuel habló sobre el gran afecto que tenía por su perrita, quien fue un regalo de cumpleaños durante la pandemia (Gran Hermano - Telefe)

La despedida de Ámbar deja una huella imborrable en la casa de Gran Hermano y en la vida de Manuel, que ahora enfrenta el desafío de seguir adelante con el corazón dolido pero agradecido. Las imágenes y las palabras que compartió, tanto dentro como fuera del reality, son testimonio de un amor único, ese que solo una mascota puede dar. Y mientras la familia Ibero busca consuelo, queda claro que, para Manu, ámbar será siempre mucho más que una perra: es y será su eterna compañera de vida, en esta y en todas las vidas posibles.

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