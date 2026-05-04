Modernización en los peajes: opciones digitales y sin contacto para una circulación más rápida en el Acceso Norte y Oeste

La tecnología contactless suma comodidad y rapidez en los sistemas de cobro de peajes (Autopistas del Sol-Autopistas del Oeste)

Pagar el peaje con el celular o con una tarjeta de crédito ya es una realidad en dos de los principales corredores viales del área metropolitana. Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste pusieron en marcha un sistema de pago electrónico en sus estaciones de peaje que elimina la necesidad de llevar dinero en efectivo y apunta a que cada transacción sea más rápida, segura y eficiente, sobre todo en los momentos de mayor circulación.

La medida alcanza a quienes circulan por el Acceso Norte y el Acceso Oeste, dos de las vías de mayor tránsito hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires. Quienes circulen por ambos corredores podrán abonar la tarifa mediante pago virtual desde el celular, con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard, o a través de dispositivos con tecnología NFC, la misma que se usa para pagar en comercios o para viajar en el subte y el colectivo.

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Cómo funciona el sistema en las cabinas

El procedimiento es simple. Los usuarios deben identificar las vías señalizadas como "Pago Electrónico" dentro de las estaciones de peaje. Allí encontrarán un tótem equipado con lectores capaces de procesar tarjetas físicas y dispositivos móviles. Una vez que el sistema valida la operación, la transacción queda registrada de inmediato, sin necesidad de esperar cambio ni manipular billetes.

La incorporación de este esquema responde a una demanda concreta: ofrecer formas de pago sin contacto físico, más ágiles y adaptadas a los hábitos actuales de los conductores. El sistema fue diseñado para ser especialmente útil en los picos de tráfico, cuando la acumulación de vehículos en las cabinas tradicionales genera mayores demoras.

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El pago electrónico agiliza el paso por los peajes y promueve una movilidad urbana más eficiente (Autopistas del Sol- Autopistas del Oeste)

Transparencia en los gastos y acceso a comprobantes

Más allá de la comodidad en el momento del pago, el nuevo sistema incorpora una herramienta de seguimiento financiero que permite a los usuarios consultar el historial de sus transacciones y descargar comprobantes desde los sitios web oficiales de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste.

Esta funcionalidad apunta a quienes necesitan llevar un registro detallado de sus gastos de traslado, ya sea para uso personal o para rendición de cuentas en el ámbito laboral. Tener acceso a un comprobante digital elimina la dependencia del ticket físico en papel y facilita el control de los costos asociados a la circulación por estos corredores.

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Paso a paso cómo usar el sistema de pago digital y sin contacto de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste

Un paso dentro de un proceso de modernización más amplio

La habilitación del pago electrónico no es una medida aislada. Ambos corredores viales la presentan como parte de un proceso de actualización tecnológica que busca mejorar la experiencia de los conductores en cada viaje. La integración de pagos virtuales, tarjetas bancarias y tecnología contactless en los peajes siguen la misma lógica que ya opera en el transporte público urbano, donde estas modalidades reemplazaron al efectivo hace varios años.

La tecnología NFC, en particular, permite realizar transacciones con solo acercar el teléfono o la tarjeta al lector, sin necesidad de insertar ni deslizar el plástico. Está disponible en la mayoría de los smartphones modernos y en las tarjetas bancarias emitidas en los últimos años, lo que amplía el universo de usuarios que pueden aprovecharla sin necesidad de contar con equipamiento adicional.

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El uso de tarjetas y celulares para pagar peajes responde a las tendencias actuales de digitalización en el transporte (Autopistas del Sol- Autopistas del Oeste)

Qué vías están habilitadas y quiénes pueden usarlo

Por ahora, el sistema opera en todas las estaciones de peaje del Acceso Norte y del Acceso Oeste. Ambas rutas conectan el área metropolitana con el interior de la provincia de Buenos Aires y concentran un volumen elevado de tránsito diario, tanto de vehículos particulares como de transporte de cargas y pasajeros.

Para acceder al pago electrónico, alcanza con contar con una tarjeta Visa o Mastercard de débito o crédito, o con un celular que tenga activada la función de pago por NFC. No se requiere registro previo ni descarga de aplicaciones específicas para operar en las vías habilitadas.

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La medida representa un cambio concreto en la dinámica de los peajes: menos tiempo detenido en la cabina, sin dependencia del efectivo y mayor trazabilidad de los gastos.