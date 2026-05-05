El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

El papa León XIV en la ordenación de cuatro obispos auxiliares de Roma, en la Basílica San Juan Laterano en Roma, el 2 de mayo del 2026 (AP foto/Andrew Medichini)

León XIV respondió este martes a las críticas reiteradas de Donald Trump con una defensa de la doctrina de paz de la Iglesia y una invitación implícita a la rectificación: “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”. Las declaraciones del pontífice, formuladas ante periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, llegaron horas antes de que el Vaticano confirmara que Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, le recibirá el jueves en el Palacio Apostólico en un intento de reencauzar unas relaciones que atraviesan su peor momento en décadas.

El papa recordó que la oposición de la Iglesia a las armas nucleares no es una posición política circunstancial: “La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”. Sobre el uso de armamento en contextos de legítima defensa, punto central de la disputa con la Casa Blanca, León XIV reconoció la complejidad del debate pero lo situó en el marco de la era nuclear: “Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear”.

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La fricción se gestó el 7 de abril, cuando el pontífice calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruir “toda una civilización” en el conflicto con Irán. Trump le tildó de “débil” y “pésimo en política exterior”. El intercambio escaló hasta incluir la publicación en Truth Social de una imagen generada por inteligencia artificial en la que el presidente aparecía como Jesucristo sanando a un enfermo. La imagen fue calificada de “blasfema” incluso por aliados del presidente y retirada tras unas doce horas en línea.

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV estrecha la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras se reúnen en el Vaticano. 19 de mayo de 2025 Vatican Media/Simone Risoluti/Handout vía REUTERS

En la última ronda, Trump acusó al papa, en una entrevista con el comentarista Hugh Hewitt difundida el lunes, de “preferir hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. La afirmación carece de base: León XIV nunca respaldó el programa nuclear iraní, sino que ha pedido negociaciones de paz y criticado las amenazas bélicas del presidente. La agencia AP advirtió que esa tergiversación complica el trabajo de Rubio, que llega a Roma no como mensajero de una administración que haya moderado su retórica, sino como bombero a apagar un incendio que su jefe continúa avivando.

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La visita está fijada para el jueves a las 11.30 hora local. Rubio, católico practicante, ya estuvo en el Vaticano en mayo de 2025, un día después de la elección del pontífice, junto al vicepresidente JD Vance. La agenda incluye reuniones con el cardenal Pietro Parolin, el canciller Antonio Tajani y el ministro de Defensa Guido Crosetto, centradas en Medio Oriente y los intereses comunes en las Américas. El papa, que el viernes cumple el primer aniversario de su elección, subrayó la coherencia de su mensaje: “Ya hablé desde el primer instante de ser elegido y reitero: paz con vosotros”. Sobre la cita, dijo esperar “un buen diálogo, con confianza y franqueza”, pero aclaró que “los temas por los que viene no son los de hoy”.

El choque abrió una grieta dentro del propio campo aliado de Washington. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta hace pocas semanas aliada más próxima a Trump en Europa, calificó de “inaceptables” sus críticas al papa. Trump respondió que “la inaceptable es ella” por no oponerse al programa nuclear iraní.

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La unanimidad italiana en defensa de León XIV —de Salvini a Schlein— ilustra el coste creciente de asociarse sin matices a la retórica de Washington. Para Rubio, que ha actuado como moderador ante los aliados europeos, la escala en Roma es un ejercicio de contención sin red: llega a descongelar una relación que el presidente, el mismo lunes, eligió volver a tensar.