In House

Buenos Aires amplía su agenda de fiestas electrónicas con una propuesta global

El evento de Solid Grooves promete una curaduría musical alineada al house contemporáneo en un entorno al aire libre con vista al Río de la Plata

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Solid Grooves para uso Inhouse
Arena Norte será el escenario del debut en Buenos Aires de la reconocida marca británica (Solid Grooves)

La cultura electrónica global mantiene una presencia en constante expansión. En cada rincón del planeta surgen nuevas propuestas, y el calendario de eventos revela una dinámica que transforma la escena musical de las principales capitales.

En este contexto, el sello Solid Grooves, fundado por Michael Bibi y Pawsa, debuta en la Argentina con un evento programado para el 21 de noviembre en Arena Norte:un espacio al aire libre situado en el barrio de Núñez que se perfila como uno de los puntos destacados para los seguidores del house.

La organización confirmó que el evento traido por Flama Produce, contará con una curaduría musical que incluirá a artistas identificados con el sello fundado en Londres. Aunque el lineup se dará a conocer en la previa, la propuesta promete reunir a nombres que mantienen vínculos directos con este estilo.

Un nuevo escenario para la música electrónica

En cuanto al espacio, Arena Norte se presenta como un nuevo venue rodeado de vegetación y con vistas al Río de la Plata. La elección de este entorno busca potenciar la experiencia sensorial y fusiona la naturaleza con la energía característica de los eventos de Solid Grooves, una fórmula que ya se desarrolló en otras ciudades.

Solid Grooves para uso Inhouse
La llegada del sello británico renueva la agenda electrónica local en un espacio al aire libre (Solid Grooves)

La productora adelantó que la jornada comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la noche. Esta dinámica forma parte del enfoque de Solid Grooves, que prioriza la conexión entre público y artistas en espacios al aire libre, lo que suma elementos visuales y sonoros que ya son sello distintivo de la marca.

A lo largo de la última década, este evento se consolidó como una de las principales plataformas del circuito house, con una comunidad global y una identidad musical reconocida en festivales y clubes internacionales. Su residencia en DC10 Ibiza y los shows en ciudades como Londres y Barcelona establecieron un estándar para la producción de eventos dentro del género.

Expansión internacional y expectativas locales

El año 2026 marca una nueva etapa en la expansión internacional del sello, que suma debuts en distintos mercados. El reciente anuncio de la fecha en Nueva York y ahora en Buenos Aires refleja esta estrategia de crecimiento, con la intención de acercar su propuesta a públicos diversos.

Entre los elementos más valorados de la experiencia Solid Grooves, se encuentran los diseños de escenario, la calidad del sonido y la iluminación, así como la selección de artistas. La organización destacó que cada detalle del montaje en Arena Norte estará pensado para recrear la atmósfera que caracteriza a sus presentaciones en Europa.

Solid Grooves para uso Inhouse
El público de Buenos Aires suma una propuesta internacional con producción destacada (Solid Grooves)

Por el momento, la venta de entradas ya se encuentra disponible a través de la plataforma Venti. El interés por el debut local se refleja en la demanda registrada en las primeras horas, según los organizadores.

Un debut esperado en Buenos Aires

Además de la música, la propuesta promete una integración con el paisaje ribereño, un rasgo que diferencia a Arena Norte de otros venues porteños. La ubicación, en el límite entre la ciudad y el río, ofrece un marco natural poco habitual para este tipo de encuentros.

En la previa del evento, se espera la confirmación del lineup completo, que incluirá tanto a referentes internacionales como a invitados especiales. La expectativa en torno a los nombres genera atención dentro de la comunidad electrónica local, habituada a la llegada de sellos consagrados.

Por otra parte, la llegada de Solid Grooves a América del Sur representa un paso importante para un estilo que busca fortalecer su presencia en la región. La cita en Buenos Aires se suma a una agenda internacional que incluye paradas en ciudades clave de Europa y Norteamérica.

Con esta propuesta, la ciudad amplía su atractivo como destino para propuestas de música electrónica de alcance mundial y ofrece a los asistentes la oportunidad de participar en el debut de uno de los labels más influyentes de la escena house contemporánea.

Para más información sobre el encuentro en Núñez, hacer clic acá.

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