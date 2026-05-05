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Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú

Kiev propuso una tregua sin fecha de vencimiento a partir de la medianoche del martes, en contraste con la pausa de dos días declarada por Rusia para celebrar el Día de la Victoria del 9 de mayo

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FOTO DE ARCHIVO: El general de división Kirilo Budanov, jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 6 de julio de 2023 REUTERS/Valentyn Ogirenko
FOTO DE ARCHIVO: El general de división Kirilo Budanov, jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 6 de julio de 2023 REUTERS/Valentyn Ogirenko

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, reafirmó este martes la oferta de alto el fuego indefinido lanzada la víspera por el presidente Volodímir Zelensky, y advirtió que el próximo movimiento le corresponde a Rusia. El Kremlin no respondió a la propuesta de Kiev, que entró en vigor a la medianoche del martes al miércoles y no está vinculada a ninguna fecha simbólica ni al calendario político de Moscú.

Si el alto el fuego anunciado por el presidente recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo. Y eso nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera”, escribió Budánov en X. El funcionario añadió que Rusia debe demostrar si “la vida humana tiene el menor valor para ellos”, en referencia directa a la ausencia de respuesta oficial del Kremlin.

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La propuesta ucraniana surgió como contrapropuesta a la tregua de dos días que Moscú anunció para el 8 y el 9 de mayo, con motivo del 81.º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Zelensky rechazó ese esquema por considerarlo simbólico y lo calificó de vinculado a “dogmas ideológicos” rusos. En su lugar, adelantó su propia tregua al inicio del miércoles, tres días antes del periodo propuesto por el Kremlin.

La diferencia entre ambas propuestas no es solo cronológica. La tregua rusa tiene un plazo de 48 horas; la ucraniana se plantea como indefinida, condicionada únicamente a la reciprocidad de Moscú. Kiev sostiene que cualquier pausa en los combates debe durar al menos 30 días, ser incondicional y contar con mecanismos de verificación externos para constituir una base real de negociación. Esa posición no ha cambiado y constituye la línea que Zelensky ha defendido ante sus socios europeos y ante Washington.

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FOTO DE ARCHIVO: Equipos de rescate trabajan en la nueva estructura de confinamiento seguro (NSC, por sus siglas en inglés), que cubre el antiguo sarcófago que contiene los restos del cuarto reactor dañado y que sufrió el impacto de un ataque con drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la central nuclear de Chernóbil, en la región de Kiev, Ucrania, el 14 de febrero de 2025 REUTERS/Gleb Garanich/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Equipos de rescate trabajan en la nueva estructura de confinamiento seguro (NSC, por sus siglas en inglés), que cubre el antiguo sarcófago que contiene los restos del cuarto reactor dañado y que sufrió el impacto de un ataque con drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la central nuclear de Chernóbil, en la región de Kiev, Ucrania, el 14 de febrero de 2025 REUTERS/Gleb Garanich/Foto de archivo

Budánov subrayó que Zelensky “ha demostrado su compromiso con la paz ante el mundo entero” al dar este paso, y que las fuerzas ucranianas vigilan con atención los movimientos rusos en el terreno. “Estamos preparados para cualquier escenario”, agregó, en un tono que combina apertura diplomática con advertencia militar.

La oferta se produjo en un momento de intensa actividad bélica. Horas antes de que entrara en vigor la tregua, Zelensky hizo público un ataque de largo alcance contra una instalación en Cheboksary, en la república rusa de Chuvashia, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. El objetivo fabricaba componentes para sistemas de armas de precisión usados contra territorio ucraniano. El golpe reforzó el mensaje de Kiev: la tregua no se formula desde una posición de debilidad, y la presión militar continúa de forma simultánea a los gestos diplomáticos.

La tregua rusa del 8 y 9 de mayo se enmarca en la preparación del desfile en la Plaza Roja de Moscú, que conmemora el 81.º aniversario de la victoria soviética. El Kremlin redujo el alcance del evento y el Ministerio de Defensa llegó a advertir que cualquier ataque ucraniano durante las celebraciones provocaría una respuesta con misiles sobre el centro de Kiev. Zelensky no descartó desde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia que drones ucranianos pudieran actuar durante el desfile si Rusia no detenía sus ataques.

La guerra, que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, se acerca a su cuarto año sin señales concluyentes de paz. Para el Kremlin, la oferta ucraniana plantea un dilema político: aceptarla equivaldría a reconocer que la iniciativa provino de Kiev; ignorarla refuerza la narrativa de que Rusia utiliza los gestos de tregua como herramientas tácticas, no como señales de voluntad negociadora real. La ausencia de respuesta durante las horas posteriores al anuncio apunta, por ahora, en esa dirección.

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