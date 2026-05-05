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El sugerente gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés que llamó la atención de sus seguidores

Las interacciones recientes en redes sociales entre el conductor y su expareja motivaron especulaciones acerca de la naturaleza de su actual relación

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Marcelo Tinelli reavivó rumores con Guillermina Valdés tras un like en Instagram
Marcelo Tinelli reavivó rumores con Guillermina Valdés tras un like en Instagram

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés volvieron a estar en el centro de la escena mediática por un simple pero sugerente gesto en redes sociales que no pasó desapercibido para nadie. En medio de un presente sentimental ya consolidado con Rossana Almeyda, el reconocido conductor sorprendió al dejarle un like a una publicación de su expareja, la modelo y empresaria, lo que bastó para que las especulaciones y los rumores sobre la relación actual entre ambos volvieran a encenderse.

La imagen que desató todo fue compartida por Valdés desde el sur argentino. Una postal íntima y relajada en Las Balsas Relais & Chateaux, donde la actriz y empresaria se mostró sentada en el piso de madera, con un look natural y minimalista, rodeada de detalles como el mate y un libro. “Un sueño”, escribió como epígrafe, transmitiendo calma y conexión personal, en línea con el mensaje de bienestar que suele compartir con sus seguidores.

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El conductor sorprendió al dejar un like en una publicación de su expareja, pese a su reciente relación con Rossana Almeyda
El conductor sorprendió al dejar un like en una publicación de su expareja, pese a su reciente relación con Rossana Almeyda

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Tinelli. Entre los miles de “me gusta” que recibió el posteo, apareció el del conductor, que rápidamente fue detectado por los usuarios y provocó una ola de comentarios. No es la primera vez que una interacción digital entre ambos genera repercusión, pero el contexto actual sumó picante: Tinelli acaba de oficializar su romance con Rossana Almeyda, después de su reciente separación de Milett Figueroa, y cada gesto hacia su expareja inevitablemente se convierte en tema de conversación nacional.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de teorías. Algunos interpretaron el like como una simple muestra de buena onda y cordialidad, teniendo en cuenta que Tinelli y Valdés mantienen una relación respetuosa desde la separación, especialmente por el bienestar de su hijo Lorenzo. Otros, en cambio, no descartaron la posibilidad de un acercamiento más allá de lo digital, alimentando las versiones de una reconciliación o, al menos, de una relación más cercana de la que muestran públicamente.

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El gesto, en apariencia inocente, cobró aún más relevancia porque Marcelo Tinelli es conocido por ser muy selectivo con las interacciones que realiza públicamente en redes sociales. El conductor, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, difícilmente pasa inadvertido cuando deja un like en una publicación de alguna de sus exparejas, especialmente si se trata de Guillermina Valdés, con quien compartió casi una década de vida y un hijo en común.

GUILLE VALDÉS, A SOLAS 3 - TINELLI
Tinelli y Valdés continúan priorizando el bienestar de su hijo Lorenzo y mantienen una relación respetuosa tras la separación de 2022

Después de su separación en 2022, la expareja siempre se mostró en buenos términos, priorizando a Lorenzo y evitando cualquier tipo de conflicto mediático. Sin embargo, cada señal pública entre ambos es leída como algo más y da pie a nuevas especulaciones sobre el presente y el futuro de la relación.

En paralelo, Valdés sigue adelante con su vida personal y profesional, enfocada en sus proyectos empresariales, su faceta de modelo y la crianza de sus hijos. Tinelli, por su parte, divide su tiempo entre los compromisos laborales, su rol como padre y su reciente relación con Rossana Almeyda, una mujer con bajo perfil mediático y vinculada al mundo del diseño y la moda.

Mientras ambos siguen en caminos separados, el vínculo que los une por Lorenzo y los años compartidos los mantiene en una órbita común, donde cada gesto público tiene el potencial de convertirse en noticia. El like de Tinelli a la foto de Valdés no hace más que confirmar que, en la era de las redes sociales, hasta el más mínimo clic puede desatar un vendaval de versiones, comentarios y titulares. Por ahora, ni Tinelli ni Valdés hicieron declaraciones públicas sobre el gesto, optando por el silencio y la discreción que siempre caracterizó a su relación posruptura.

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