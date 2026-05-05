El mercado de herramientas se expande con una oferta adaptada para cada profesional

El evento “Bosch Impulsa 2026”, realizado el 22 de abril en el Centro Audiovisual Interactivo de Buenos Aires, reunió a actores clave del sector y sirvió de plataforma para delinear las próximas etapas de la empresa en el país, compartiendo su visión de largo plazo y alineando objetivos con sus aliados en el mercado local.
Durante el encuentro, la compañía reveló su nueva línea de herramientas manuales en la Argentina. De cara al futuro, el objetivo es completar la caja de herramientas del profesional, incorporando más de mil nuevos productos para 2030.
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“El evento ‘Bosch Impulsa’ contribuye a la formación de nuestros clientes de todo el mercado y, a su vez, ellos capacitan a nuestros usuarios, que es lo más importante”, sostuvo Martín Feroce, director del negocio de herramientas eléctricas de la empresa en la Argentina.
Claves para una oferta integral orientada al profesional
El canal de distribución ocupa un rol central en el proyecto de Bosch. Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer la relación con ferreterías, distribuidores y socios estratégicos mediante acciones comerciales y capacitaciones, orientadas a facilitar el acceso a un portafolio de productos cada vez más amplio y sinérgico.
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Como parte de su estrategia para profundizar su presencia en Argentina, la firma implementó un plan de crecimiento sostenido que, en los últimos años, sumó nuevas líneas de productos y consolidó su portafolio integral para profesionales.
En este contexto, la introducción de herramientas manuales constituye el paso más reciente de un plan de expansión que ya incluyó, en 2024, la línea Jardín y, en 2025, la línea para electricistas.
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“El canal de distribución es el corazón de nuestra estrategia. Buscamos que el usuario final cuente con la caja de herramientas completa y la calidad de Bosch para todos sus trabajos”, afirmó Feroce.
Un portafolio que responde a las nuevas demandas del usuario profesional
Cada día, miles de electricistas, carpinteros, mecánicos, instaladores, plomeros y constructores ponen en marcha el país con sus manos, la llegada de la línea de herramientas manuales busca acompañar la profesionalización de los oficios y las necesidades de los trabajadores argentinos. Con este lanzamiento, la firma apunta a ofrecer una solución integral que va desde la medición inicial de un proyecto hasta el ajuste final, integrado a las ya establecidas herramientas inalámbricas, con cable, para jardín, tecnología de medición láser y accesorios de alto rendimiento.
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El lanzamiento incluye ocho familias de productos diseñadas específicamente para cubrir las demandas de los distintos oficios, asegurando que cada especialista tenga a su disposición la herramienta precisa para cada tarea.
“Estamos lanzando destornilladores, alicates, llaves ajustables y combinadas, juegos de llaves y tubos de impacto, serruchos, cuchillos, martillos y cajas de herramientas. Esto tiene el único objetivo de ampliar nuestros productos dentro de la caja de herramientas de todos esos trabajadores profesionales que viven de una herramienta manual”, expresó Jerylee Arrieche, responsable regional de producto de Accesorios y Herramientas Manuales en Bosch Argentina y Uruguay.
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La robustez y la ergonomía fueron ejes centrales en el diseño de esta nueva línea. Los productos cuentan con materiales que cumplen los más altos estándares globales en seguridad.
“Lo importante para nosotros es ofrecer una ergonomía especial, seguridad, menor vibración, un sistema antibalanceo y, por supuesto, tener una empuñadura softgrip que se adapte a la mano de cada trabajador y sea mucho más cómodo realizar su labor”, aseguró Arrieche.
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Perspectivas para el mercado de herramientas manuales
Las expectativas para el segmento de herramientas manuales son positivas. La consolidación de un portafolio integral permitirá que los profesionales que ya eligen la marca encuentren una solución completa para todas sus necesidades en Bosch.
La apuesta fuerte por la innovación, la calidad y la seguridad responde a las exigencias de los usuarios locales. La empresa sostiene que cada herramienta debe superar las expectativas, garantizando confiabilidad y rendimiento.
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Una trayectoria centenaria en el país
Cabe destacar que Bosch celebró en 2024 los 100 años de presencia ininterrumpida en el país. El primer local de ventas en América Latina fue establecido en Buenos Aires en 1924 por el fundador de la compañía. Esta historia, sumada a los 140 años de la marca a nivel global, respalda la apuesta por el crecimiento en la región.
“Este lanzamiento no solo trae una línea robusta al mercado, sino que también aumenta las posibilidades de negocio para nuestros distribuidores y socios estratégicos, impulsando nuestro crecimiento conjunto en los próximos años”, concluyó Feroce
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