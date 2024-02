Alimentación y regreso a clases: porqué es importante reforzar el sistema inmunológico de los niños

Bayer propone estrategias para reforzar el sistema inmune en la vuelta al colegio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo del ciclo lectivo trae en sí un sinfín de sensaciones no solo para los chicos sino también para todo el grupo familiar. Expectativas, reencuentros y nuevas amistades que empiezan a formar parte de un momento crucial en la vida.

En este contexto, una de las principales preocupaciones de padres y maestros es la salud de los niños. Según un estudio de la organización MDPI, tener un sistema inmune fortalecido juega un papel crucial en el bienestar y el desarrollo de los menores, facilitando no solo la prevención de enfermedades sino también una mejor respuesta a las vacunaciones y a los desafíos que el entorno escolar pueda presentar.

“Con el regreso a clase los niños pasan a estar más tiempo en un aula, donde son muchos y donde cada uno puede ser agente transmisor de algún virus. El mantener una dieta sana, fomentar una correcta higiene de manos y tener el calendario de vacunación al día, son algunas de las medidas que los padres pueden tomar para protegerlos”, explicó la Dra. Luciana Armengol (MN 112.756) especialista en Medicina Farmacéutica y Senior Medical Manager Bayer CH Cono Sur.

Uno de los datos más relevantes sobre el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes en el país lo aporta el estudio llevado a cabo en abril de 2023 por FIC Argentina y UNICEF Argentina. Según esta investigación, solo el 20% de los menores de edad consumen las cantidades recomendadas de frutas y verduras, revelando una profunda discrepancia entre los hábitos alimenticios actuales y las recomendaciones nutricionales estipuladas. Además, el estudio destaca que más del 35% de la ingesta calórica diaria de este grupo etario proviene de productos ultraprocesados.

“Las principales barreras que enfrentan los padres para proporcionar una alimentación equilibrada a sus hijos parte de distintas variables las que dependen de las posibilidades y el contexto de cada familia. Pero en general, la rutina diaria y la falta de tiempo versus la practicidad de los procesados, puede llevar a los padres a muchas veces optar por algo rápido, pero poco nutritivo”, detalló la Dra. Armengol.

De acuerdo al estudio de MDPI, no hay que dejar de lado que un adecuado estado nutricional tiene estrecha relación con una mejor respuesta inmunitaria frente a las vacunas.

“Los micronutrientes aportados a partir de la dieta o de la suplementación son sustratos esenciales y necesarios para las múltiples funciones del sistema inmune, entre ellas la formación de anticuerpos a partir de la vacunación”, agregó la Senior Medical Manager Bayer CH Cono Sur.

Así y bajo el concepto de inmunonutrición -la interacción entre la alimentación y el sistema inmune- Bayer continúa desarrollando suplementos dietarios como Redoxitos, unas pastillas masticables con vitamina C y Redoxitos Plus -también masticables– con vitamina C, D y Zinc.

“Estos son micronutrientes esenciales para fortalecer y mantener saludable el sistema inmune de los niños. Ambos productos son para suplementar dietas insuficientes y se deben consumir dependiendo de la edad, según indicación del envase y recomendación del médico”, detalló la Dra. Armengol.

Ahora bien, para fortalecer el sistema inmune de los niños, además de una dieta balanceada, desde Bayer recomiendan la práctica regular de actividad física, un descanso adecuado e hidratación suficiente. De esta manera, el regreso a las aulas representa una oportunidad para reforzar la importancia de mantener un sistema inmune saludable.

Estos suplementos son parte de la estrategia de autocuidado basado en ciencias de la salud, que Bayer desarrolla desde su división de consumo mediante una diversa propuesta de medicamentos de venta libre, que recorren las categorías de analgésicos, cardio, dermatología, nutricionales; y suplementos dietarios.