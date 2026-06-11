Cómo la siembra de precisión dejó de ser exclusiva de los grandes productores

Ignacio Tanzi, director de la compañía, explica cómo esta máquina multipropósito busca democratizar la tecnología de punta, poniéndola al alcance del productor promedio.

Armstrong, Santa Fe, volvió a ser el punto de encuentro del agro nacional durante los primeros días de junio. La edición 2026 de Agroactiva reunió a más de 1.100 expositores y una convocatoria estimada en 270.000 visitantes en la megamuestra agroindustrial a cielo abierto que, cada año, concentra a toda la cadena de valor del campo argentino.

En ese contexto, Tanzi, la empresa argentina fabricante de sembradoras, eligió la edición 32 de la muestra para presentar la Special 4 GEN 3, una sembradora Air Drill multipropósito que concentra un paquete tecnológico hasta ahora reservado a grandes operadores.

De esta manera, la propuesta apunta a un segmento históricamente postergado en materia de innovación: el productor de escala media, que trabaja con máquinas de entre 7 y 12 metros de labor, y llega a un precio equivalente al de una sembradora convencional de tiro de punta.

“Quisimos hacer una máquina de un tamaño más compacto para el productor promedio, dotada con toda esta tecnología. No hay ninguna en su tipo, no solo en la Argentina, sino en el mundo”, afirmó Ignacio Tanzi, director de la compañía, durante la presentación en la muestra.

El corte seccional automático en cuatro zonas permite evitar la superposición de insumos y ahorrar miles de dólares por campaña (Tanzi)

La Special 4 GEN 3 reúne cinco tecnologías propias —corte seccional automático, autocalibración de insumos, control de fuerza descendente de abresurcos y sensado de flujo relativo— articuladas desde una única plataforma de control, el nuevo TANZI NEXUS, con tecnología ISOBUS.

Corte seccional automático y el ahorro directo en cada campaña

Uno de los atributos más destacados de la nueva sembradora es el sistema de dosificación TANZI IntelliFlow. Su función principal es evitar la superposición de insumos durante la siembra, lo que se traduce en un ahorro directo de miles de dólares.

El equipo dispone de una capacidad total de 8.000 litros distribuidos en dos compartimentos con proporción 60%-40%, lo que la habilita para operar tanto con granos finos como gruesos sin necesidad de reconfiguraciones complejas. Esta versatilidad, combinada con el corte seccional, permite al operador sembrar con tasa variable y aprovechar al máximo cada pasada.

“Hoy pueden sembrar con tasa variable, pueden evitar solapamiento de insumos y ahorrar decenas de miles de dólares. Todo con una máquina de última tecnología y a precio competitivo”, subrayó el ejecutivo.

La nueva sembradora incorpora cinco sistemas de precisión integrados en una única plataforma de control, a un precio equivalente al de una máquina convencional de tiro de punta (Tanzi)

Calibración automática sin abandonar la cabina del tractor

El sistema de pesaje y autocalibración TANZI SmartCal es otra de las incorporaciones que distinguen a esta generación. A través de celdas de pesaje instaladas en cada compartimento de insumos, calcula y ajusta automáticamente las dosis de dosificación sin que el operador deba abandonar la cabina.

Además, SmartCal monitorea en tiempo real los kilogramos restantes de insumos en la tolva y los muestra en el controlador NEXUS. Eso permite planificar las recargas con precisión y reducir los tiempos muertos, un factor determinante para maximizar la autonomía de la máquina durante las jornadas de siembra.

Más allá del sensor convencional

El cuarto componente del paquete tecnológico es TANZI Optiflow, un sistema de sensado de flujo relativo que va más allá de la detección binaria de paso o no paso de semilla que ofrecen los sensores convencionales.

A través de un gráfico, el operador puede identificar el diferencial de insumos entre cada dosificador y entre cada salida de un mismo dosificador. De esa forma, es posible detectar irregularidades en la distribución antes de que afecten el resultado final del lote, con una lectura granular que hasta ahora no estaba disponible en máquinas de este segmento de precio.

Ignacio Tanzi, director de la compañía, presentó la nueva generación de la sembradora durante la muestra agroindustrial más importante del país (Leonardo Galletto)

El abresurco controlado desde la cabina

El sistema de fuerza descendente TANZI DynamicForce completa el conjunto. Esta tecnología reemplaza los resortes de precarga tradicionales y permite al operador regular la fuerza de penetración directamente desde la cabina, a través del controlador NEXUS.

Su integración con el resto de los sistemas mejora la estabilidad del abresurco, optimiza la regulación del dosificador monograno y favorece la uniformidad de emergencia. Una mayor homogeneidad en la implantación del cultivo impacta directamente en el potencial de rendimiento, que es el objetivo central de cualquier decisión de siembra.

La filosofía detrás del lanzamiento

La compañía diseñó esta sembradora con un objetivo explícito: trasladar al productor mediano las mismas herramientas de precisión que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes explotaciones agrícolas. “Vino a democratizar la tecnología de siembra”, señaló Ignacio Tanzi en su conversación con Infobae.

El resultado es una máquina que, según sus creadores, no tiene equivalente en su categoría, ni en la Argentina ni en el mercado global.