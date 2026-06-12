Una empresa de energía y una automotriz se unen para transformar la movilidad y el transporte en la Argentina

YPF y Prestige Auto se unieron en un acuerdo para elevar la eficiencia y la confiabilidad en movilidad y transporte en la Argentina (YPF)

La movilidad y el transporte en la Argentina atraviesan un proceso de transformación impulsado por la colaboración entre empresas líderes del sector. En esa línea, YPF y Prestige Auto, concretaron un acuerdo estratégico que apunta a potenciar la eficiencia, la confiabilidad y la tecnología en la movilidad y el transporte. La idea es impactar tanto en las operaciones industriales como en el desarrollo de productos y servicios para el sector automotriz nacional.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, sellaron un acuerdo que busca impulsar eficiencia, confiabilidad e innovación (YPF)

Dos empresas líderes articulan calidad y tecnología en toda la cadena de valor

El primer paso del convenio se concretó en la refinería YPF de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde los máximos referentes de ambas compañías recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre los desafíos actuales del sector energético y automotriz. El encuentro marcó el inicio formal de una relación comercial y técnica que busca articular los estándares de calidad de ambas marcas a lo largo de toda la cadena de valor: desde los procesos industriales y la producción de vehículos hasta la experiencia del consumidor final en la posventa.

A partir de esta instancia, las empresas trabajarán en proyectos conjuntos para optimizar las operaciones. “Este acuerdo ratifica la calidad de nuestros productos y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia para nuestros consumidores”, aseguró Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El acuerdo se puso en marcha tras una recorrida institucional en la refinería YPF de La Plata, en la provincia de Buenos Aires (YPF)

Sinergia en productos y servicios de posventa

Como parte del acuerdo, Prestige Auto sumará lubricantes YPF Elaion Auro en sus servicios de posventa e incorporará combustibles YPF Infinia Turboclean en su flota. Este paso permite a la compañía utilizar productos desarrollados para responder a las máximas exigencias técnicas de los vehículos.

La primera carga de combustible de cada unidad Sprinter producida en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, también se realizará con combustibles de esta compañía, reforzando la colaboración entre ambas empresas en la cadena productiva.

“Estamos muy contentos de estar acá firmando la asociación de dos marcas tan importantes que siguen apostando por el futuro de la Argentina, el crecimiento y generando empleo”, aseguró Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

Asimismo, el ejecutivo se mostró orgulloso de que las Sprinter que la compañía fabrica en el territorio nacional utilicen combustibles y lubricantes de YPF, así como toda su flota utiliza sus distintos servicios. “Compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional. Este trabajo en conjunto nos permitirá generar nuevas oportunidades y seguir acompañando la evolución de la movilidad en la Argentina”, concluyó Herrero.

“Es fundamental este acuerdo estratégico que estamos concretando con Mercedes-Benz porque nos garantiza autos premium. Eso es lo que queremos hacer, decirles a todos nuestros consumidores que la calidad está por encima de todo. Y por eso, hoy hemos firmado este acuerdo”, agregó Marín.

YPF y Prestige Auto celebraron un acuerdo que impulsa nuevas soluciones para la movilidad

Movilidad sustentable e innovación

El convenio prevé acciones conjuntas en comunicación, experiencia de marca y movilidad sustentable. Además, impulsa la innovación aplicada al transporte y la capacitación de estudiantes de escuelas técnicas, colaborando con la formación de nuevos profesionales para la industria.

Entre los principales puntos del acuerdo se destacan:

Incorporación de lubricantes YPF ELAION AURO en la red de posventa

Uso de combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en la flota

Primera carga de combustible YPF en todas las Sprinter nacionales

Acciones de comunicación y actividades de automovilismo

Programas de innovación y capacitación técnica

La colaboración entre YPF y Prestige Auto anticipa avances en eficiencia y tecnología para el sector, en línea con las tendencias internacionales de movilidad y energía. El acuerdo refuerza la apuesta por el desarrollo de la industria nacional y la capacitación de recursos técnicos, aportando valor a la cadena automotriz y energética.