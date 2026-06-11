Equipos de última generación desembarcan en la Argentina con foco en eficiencia y ahorro

Taurus, con más de 70 años en el mercado, se destaca por su servicio postventa y su robusta maquinaria. Champion, por su parte, ofrece productos norteamericanos de primera calidad, desde generadores hasta motosierras, para garantizar la continuidad del trabajo en el campo.

La incorporación de innovación aplicada al trabajo productivo se convirtió en uno de los principales ejes de las exposiciones agroindustriales. En un escenario donde la eficiencia, la productividad y la optimización de recursos ganan protagonismo, las empresas del sector buscan acercar herramientas capaces de responder a las demandas actuales del campo argentino.

Bajo esa premisa, Taurus y Champion Power Equipment participaron de Agroactiva 2026 con una propuesta que reunió maquinaria agrícola, equipos para construcción y soluciones energéticas. Desde el stand 300F, ambas compañías presentaron novedades destinadas a productores agropecuarios, contratistas, municipios y empresas vinculadas a distintas actividades productivas.

Nuevos equipos para el trabajo en el campo

Con más de 70 años de trayectoria como empresa familiar ligada al agro, la construcción y la industria, Taurus exhibió una de las muestras más amplias de los últimos años, con foco en equipos orientados a mejorar el rendimiento de las operaciones diarias.

Entre los lanzamientos más destacados apareció una estercolera de sólidos de origen europeo con capacidad de 18 metros cúbicos y sistema de distribución mediante sinfines. El equipo fue desarrollado para realizar una aplicación uniforme de fertilizantes orgánicos, una práctica que adquiere cada vez más relevancia dentro de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos.

Los visitantes pudieron conocer equipos diseñados para mejorar la eficiencia y la productividad en distintas actividades (Leonardo Galletto)

Además, la compañía mostró un manipulador telescópico con capacidad para 3,5 toneladas y una altura de trabajo de siete metros. Se trata de un modelo que incorpora prestaciones presentes en equipos de mayor porte, como dirección integral, desplazamiento tipo cangrejo y múltiples configuraciones operativas, características que amplían sus posibilidades de uso en tareas rurales, logísticas y de construcción.

La exhibición también incluyó la línea italiana de cisternas estercoleras para líquidos, un producto que Taurus comercializa en el país desde hace más de tres décadas y que se consolidó como una referencia dentro del segmento.

Asimismo, los visitantes pudieron descubrir la gama completa de equipos de la marca, integrada por tractores agrícolas, palas cargadoras, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos y maquinaria para movimiento de materiales, además de soluciones destinadas al manejo de efluentes y actividades ganaderas.

“Seguimos apostando al crecimiento del sector productivo argentino, acercando tecnologías que permitan trabajar con mayor eficiencia, productividad y rentabilidad. Agroactiva es el ámbito ideal para encontrarnos con nuestros clientes y mostrar las últimas innovaciones que estamos incorporando al mercado”, señaló Ángel Rivero, titular de Taurus.

La generación de energía fue uno de los ejes destacados de la propuesta exhibida en la exposición (Leonardo Galletto)

Soluciones energéticas para distintos entornos productivos

Dentro del mismo espacio, Champion Power Equipment presentó una amplia variedad de productos vinculados a la generación de energía y al equipamiento motorizado. La marca estadounidense mostró una línea integral de grupos electrógenos que abarca equipos residenciales, industriales y soluciones adaptadas a diferentes necesidades operativas.

Entre las alternativas disponibles sobresalieron los modelos que funcionan con gas natural y GLP, además de los sistemas Dual Fuel y Tri Fuel, capaces de operar con distintos tipos de combustible según la disponibilidad energética de cada usuario.

La posibilidad de utilizar nafta, gas de garrafa o gas natural brinda mayor flexibilidad y autonomía, especialmente en actividades donde la continuidad del suministro eléctrico resulta clave para el desarrollo de las tareas. Asimismo, la organización presentó grupos electrógenos inverter y una amplia gama de herramientas destinadas a trabajos profesionales y mantenimiento de espacios verdes.

Equipamiento para mantenimiento y uso profesional

La exhibición incluyó chipeadoras, quebradores de troncos, rotocultivadores, motosierras, hidrolavadoras industriales, motoguadañas, malacates y sopladoras de hojas, entre otros productos.

La incorporación de nuevas tecnologías apunta a optimizar procesos y reducir tiempos operativos en el campo (Leonardo Galletto)

La propuesta buscó cubrir necesidades vinculadas tanto al sector agropecuario como a municipios, empresas constructoras y prestadores de servicios. Según la compañía, uno de los diferenciales de la marca es la combinación de tecnología, confiabilidad y una competitiva relación precio-producto, factores que impulsaron su crecimiento en distintos mercados.

“Tenemos un producto de calidad altísima que ofrece soluciones energéticas para que los productores puedan trabajar sin interrupciones por cortes de luz. Tenemos una muy buena relación con los clientes y las devoluciones que nos hacen son muy positivas", afirmó Wenceslao Agnese, gerente comercial de Champion.

Una propuesta integral para el sector productivo

La presencia conjunta de Taurus y Champion en Agroactiva reflejó una tendencia cada vez más marcada dentro del agro argentino: la búsqueda de soluciones integrales capaces de combinar maquinaria, tecnología y energía en una misma propuesta.

A través de nuevos equipos para el trabajo rural, herramientas para la construcción y sistemas de generación eléctrica, ambas compañías aprovecharon la exposición para mostrar cómo la innovación continúa ganando espacio dentro de las actividades productivas.

La presentación de estas novedades apuntó a responder a las necesidades actuales de productores y empresas, en un contexto donde la eficiencia y la continuidad operativa se vuelven factores determinantes para la competitividad.