Cómo una automotriz china logró posicionarse entre las favoritas de los argentinos

La propuesta de Chery en autos híbridos y seguridad vehicular impulsa su reconocimiento en el mercado automotor argentino (Chery)

La industria automotriz atraviesa un período de fuerte transformación impulsado por la electrificación, la digitalización y la expansión de los mercados emergentes. Varias compañías aceleran sus planes de crecimiento internacional, amplían su presencia comercial y fortalecen su posicionamiento mediante nuevas propuestas orientadas a la innovación y la movilidad del futuro.

Una de ellas es Chery Group, que comunicó haber alcanzado un nuevo récord global de ventas durante mayo de 2026. El grupo informó la comercialización de 247.823 vehículos y la exportación de 181.871 unidades en ese mes, reforzando su presencia internacional.

En la Argentina, donde la marca opera bajo la representación de Grupo Corven, se ubicó como la tercera automotriz de origen chino más vendida, consolidando la evolución registrada desde su relanzamiento en octubre de 2025.

En mayo, patentó 573 unidades, lo que representó un 1,5% del mercado local. Estos datos los replicó Chery a partir de un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

“Los resultados que estamos viendo en la Argentina reflejan la fortaleza global de Chery y la confianza que cada vez más clientes depositan en nuestros productos en función del respaldo que le ofrece Grupo Corven a la marca a nivel local”, afirmó Claudio San Román, director de Chery Argentina, Grupo Corven.

El ejecutivo contó que la firma cuenta con una propuesta basada en innovación, seguridad, tecnología híbrida y una red de concesionarios comprometida con brindar una experiencia de excelencia tanto en ventas como en postventa.

Estrategia de expansión y enfoque tecnológico

La estrategia de Chery en la Argentina se centra en la tecnología, la seguridad, la movilidad híbrida y la ampliación de su red de concesionarios. Actualmente, la marca cuenta con más de 30 concesionarios oficiales en todo el país y ofrece una gama compuesta por SUV, sedanes y modelos con tecnología híbrida de última generación.

En esa línea, la plataforma CSH (Chery Super Hybrid) constituye un pilar estratégico global. Dentro de la oferta local, durante mayo se destacaron dos modelos:

TIGGO 7 PRO Hybrid : incorporó de serie 10 asistencias avanzadas a la conducción .

TIGGO 4 CHS: primer modelo de la línea Chery Super Hybrid en el país, reconocido como el SUV compacto más seguro de su categoría 2025 según CESVI Argentina.

Estos avances en producto y tecnología fueron parte de la política de innovación de Chery Group, que sostiene una base global superior a 19,6 millones de usuarios en más de 120 países y regiones. A nivel industrial, el grupo afirma que se mantiene como el principal exportador de automóviles de China.

La Cumbre Comercial Global de Socios de Chery fue escenario de pruebas de seguridad que destacaron avances en protección familiar y tecnología automotriz (Chery)

Seguridad y movilidad: pruebas y resultados

La seguridad en la movilidad familiar fue otro eje del último reporte de la marca. Allí explicó que uno de sus enfoques principales es adaptar los sistemas de protección a las condiciones reales de uso, más allá de los parámetros teóricos de laboratorio.

Bajo el concepto global “Home is the home ground, love is the champion”, Chery sostiene una estrategia de desarrollo enfocada en las necesidades reales de las familias y en las condiciones concretas de circulación. En ese sentido, durante la reciente Cumbre Comercial Global de Socios de Chery, la compañía realizó una prueba pública de colisión en cadena con el modelo TIGGO7. El ensayo buscó replicar escenarios habituales de accidentes en rutas y autopistas, como las colisiones múltiples y los choques por alcance bajo condiciones adversas.

Durante la prueba, el TIGGO7 fue sometido a un impacto frontal a 50 km/h y a una colisión trasera a 40 km/h, simulando situaciones frecuentes en el tránsito. Según los resultados difundidos por Chery Group:

La estructura de la cabina permaneció intacta.

No se registraron deformaciones significativas en las columnas.

Las bolsas de aire y cortinas laterales se desplegaron correctamente.

Las cuatro puertas se desbloquearon de manera automática.

El sistema de combustible se mantuvo seguro, sin fugas.

Las luces de emergencia se activaron como corresponde.

La marca resaltó que estos resultados reflejan el lema «Safety. For Family», al ofrecer protección en situaciones reales de tránsito.

Resultados de ventas y exportaciones en los primeros cinco meses de 2026

Entre enero y mayo de 2026, Chery Group reportó 1.100.921 unidades vendidas a nivel mundial, lo que implicó un crecimiento interanual del 7,2%. El grupo alcanzó así el hito de superar el millón de vehículos vendidos en el menor tiempo de su historia corporativa.

En cuanto a exportaciones, la compañía informó 752.755 unidades durante el mismo período, con un crecimiento interanual del 69,5%. Este volumen estableció un nuevo parámetro para la industria, al superar los 700.000 vehículos exportados en cinco meses.

Según reportó la marca, mantuvo una posición de liderazgo en escalas de mercado y tasas de crecimiento dentro del segmento de nueva energía en los más de 120 países donde opera. Logró vender más de 360.000 rodados.

Con estos resultados, Chery busca consolidar su proceso de crecimiento tanto a nivel internacional como en el mercado argentino. La combinación de una estrategia enfocada en la innovación tecnológica, la movilidad híbrida, la seguridad y la expansión comercial aparece como uno de sus principales motores. Al mismo tiempo, continúa ganando participación en una industria cada vez más competitiva y orientada a las nuevas formas de movilidad.