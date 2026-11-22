El gol fue después de doce toques entre los jugadores chilenos, que no tenían rival.

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No hizo falta tirar una moneda al aire para ver qué equipo iba a ser el que sacara del medio: había sólo uno en el campo de juego. El de la tarde del 21 de noviembre de 1973 fue el único partido de fútbol oficial que jugó un sólo equipo. Fue en el Estado Nacional de Santiago de Chile, y la consecuencia de ese resultado fue que La Roja clasificara a la Copa del Mundo que se disputó en Alemania en 1974.

El equipo ausente fue la Selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que decidió no presentarse al partido por cuestiones geopolíticas. El mundo atravesaba la Guerra Fría y la Unión Soviética se negó a jugar un partido en el Estadio Nacional porque ese espacio de la capital chilena ya se había convertido en un siniestro centro de tortura y ejecución de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que llevaba algo más de dos meses en el poder.

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Los soviéticos, en cuya extensa tierra también se ejercían gravísimas violaciones de los derechos humanos desde la instauración del estalinismo, se negaron a presentarse en ese estadio. En plena Guerra Fría, esa negativa era una forma de denunciar desde el bloque comunista los delitos de lesa humanidad cometidos por una dictadura de derecha.

Dos equipos, una plaza mundialista

El partido era a la vez un duelo deportivo y también ideológico. La Confederación Sudamericana de Fútbol contaba con tres plazas y media de cara al Mundial de 1974. Brasil había ganado la Copa anterior, México 70, así que se había asegurado su lugar. Argentina y Uruguay conquistaron los dos primeros cupos directos en la instancia de eliminatorias regionales. Y Chile, que le ganó a Perú en un partido desempate, accedió a la media plaza que le quedaba a la región. Debía jugar un repechaje intercontinental.

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Augusto Pinochet (izq.) encabezó el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende (der.) el 11 de septiembre de 1973. Allende se quitó la vida ese mismo día en el Palacio de la Moneda.

Un sorteo de la FIFA determinó que La Roja se enfrentara al ganador del Grupo 9 de las eliminatorias europeas. En ese lugar estaba la Unión Soviética, que había obtenido el segundo lugar en la Eurocopa 1972 y que tenía un equipo potente. En Chile todavía gobernaba la Unidad Popular de Salvador Allende y la afinidad con Moscú era total. Así que los partidos de repechaje se esperaban como una instancia de encuentro fraternal entre aliados ideológicos.

Pero las Fuerzas Armadas chilenas cambiaron los planes del país trasandino y, también, de aquellos enfrentamientos deportivos. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabezó el golpe que bombardeó el Palacio de la Moneda y llevó al presidente socialista al suicidio. Empezó una dictadura feroz y se cancelaron inmediatamente las libertades civiles. Hubo persecuciones, secuestros y asesinatos.

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El Estadio Nacional se convirtió casi inmediatamente en un centro clandestino de detención. Los pasillos, los vestuarios y los espacios debajo de las tribunas llegaron a confinar a más de 7.000 presos políticos al mismo tiempo. Se estima que sólo durante las primeras semanas del régimen pinochetistas unas 40.000 personas pasaron por ese centro y sufrieron palizas, torturas con picanas y simulacros de fusilamiento. A ese estadio se negaban a ir los soviéticos.

La ida en Moscú

En medio de esa convulsión, todo el repechaje se puso en duda. La dictadura de Pinochet dudó sobre si enviar o no al equipo chileno a Moscú: temían una derrota vergonzante o la deserción de algunos integrantes de La Roja. Pero primó la decisión de intentar proyectar una imagen “de normalidad” ante la comunidad internacional.

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La Unión Soviética ya había roto relaciones diplomáticas con Santiago y había condenado al régimen que había derrocado a Allende. Pero decidió disputar el partido de ida en Moscú: confiaban en que arrasarían con la Selección de Chile.

Meses después del "partido fantasma", la Alemania de Beckebauer le ganó la Final del Mundial a la Holanda de Cruyff. EFE/EPA/ARCHIVO

Varios de los jugadores chilenos que viajaron a Moscú lo hicieron en medio de una profunda angustia. Algunos de sus máximos referentes eran reconocidos públicamente por su afinidad con el gobierno democrático que acababa de caer.

Carlos Caszely, gran figura de La Roja, militaba en la Unidad Popular. Aunque jugaba en España, sabía que su familia era vigilada por los servicios de inteligencia pinochetistas. La Selección tuvo que asistir a una cita obligatoria en la sede provisional de la junta militar, en la que los jerarcas del régimen les advirtieron que tenían absolutamente prohibido hacer declaraciones políticas.

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La Roja llegó a Moscú tras una travesía aérea agotadora: tuvieron ocho escalas. Cuando aterrizaron en su destino final, las temperaturas eran bajo cero. Los agentes migratorios retuvieron a dos integrantes del plantel durante horas: en un caso faltaban papeles; en otro, el jugador lucía un bigote que no coincidía con la foto de su pasaporte. Todo se resolvió cuando Luis “El Zorro” Álamos, el DT del plantel, advirtió a los funcionarios: “O entramos todos o nos volvemos ahora mismo a Chile”.

El primer partido fue el 26 de septiembre de 1973, en el Estadio Central Lenin de Moscú. Había 60.000 espectadores. Chile jugó con camiseta blanca, los soviéticos con una roja. El Kremlin ordenó que no se televisara el partido, que implicó una hazaña táctica de parte de los trasandinos.

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Jugaron con seis defensores, tres volantes y sólo un delantero, y así aguantaron la presión local. Los locales creían que iban a arrasar, y apenas empataron 0 a 0. La dictadura de Pinochet festejó esa igualdad como si hubiera derribado al comunismo. Las autoridades soviéticas se avergonzaron ante el resultado, y se pusieron a pensar qué hacer ante el partido de vuelta.

La vista gorda

La fecha indicada era el 21 de noviembre, en Santiago de Chile. La Federación de Fútbol de Chile sugirió mudar el partido a Viña del Mar para aplicar la controversia internacional en relación al funcionamiento clandestino del Estadio Nacional. Pero Pinochet en persona exigió que el encuentro no cambiara de sede: quería escenificar la victoria política en la capital del país.

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Los vestuarios y pasillos subterráneos del Estadio Nacional se usaron para torturar y matar. (AP Foto/Esteban Felix)

La Unión Soviética, al tanto de los crímenes que se cometían en ese predio, solicitó formalmente a la FIFA que el partido se jugara en un país neutral como Perú o la Argentina. “Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos”, decía la carta que envió la URSS a la FIFA.

El suizo Helmuth Kaeser, secretario general de la entidad que regula el fútbol a nivel internacional, viajó a Santiago al frente de una comisión inspectora de la FIFA. Recorrieron el Estadio Nacional sin inspeccionar nada: ni pasillos, ni vestuarios, ni las instalaciones subterráneas. Los militares habían ocultado temporalmente a los detenidos, y habían trasladado a algunos al desierto de Atacama. Ni siquiera hacía falta: la FIFA hizo la vista gorda sobre lo que pasaba a su alrededor.

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Kaeser declaró ante la prensa que en Santiago se respiraba “tranquilidad total” y elevó un informe favorable a la FIFA. Sólo remarcó que el césped de la cancha estaba “algo alto”. La petición de la URSS quedó descartada y se ratificó el Estadio Nacional como sede del partido de vuelta del repechaje intercontinental.

Los soviéticos se negaron a viajar. Ante el escenario de que no habría rival para Chile, la FIFA ordenó llevar adelante el inicio del partido: de esa forma podrían validar el triunfo chileno por descalificación de su rival.

28 segundos bochornosos

El 21 de noviembre de 1973, unas 17.000 personas entraron al Estadio Nacional. Muchos fueron allí para una sola cosa: intentar averiguar algo sobre el paradero de algún familiar que había sido secuestrado por la dictadura y que permanecía desaparecido.

La farsa deportiva era tal que el árbitro y los jueces de línea para la ocasión eran tan chilenos como los integrantes de La Roja. Apenas sonó el silbato, los jugadores empezaron a pasarse la pelota entre sí. Fueron doce toques sin que nadie se les opusiera. El gol lo hizo Francisco “Chamaco” Valdés, capitán e histórico goleador del equipo, que le pegó al arco sin arquero entre resignado y avergonzado. Fue a los 28 segundos del partido.

El gol de Francisco "Chamaco" Valdés.

Valdés no gritó el gol, aunque algunos de sus compañeros se acercaron a palmearle la espalda. En la cancha hubo apenas un murmullo y muy pocos aplausos. La mayoría bajó la mirada. El marcador electrónico del Estadio Nacional mostró el 1 a 0 y un mensaje de la junta militar: “La juventud y el deporte unen hoy a Chile”. El árbitro dio por terminado el encuentro.

Con ese resultado, el país trasandino obtuvo la plaza que se disputaba para jugar la Copa del Mundo al año siguiente. E hizo uno de los papelones más cínicos de la historia del deporte en todo el mundo, que se haría conocido con un nombre que intenta ilustrar ese nivel de bochorno: “el partido fantasma”.

Pero como la dictadura quería aprovechar la ocasión para congraciarse con quienes habían pagado una entrada para asistir a la cancha, apenas se dio por terminado el partido “contra” los soviéticos, La Roja jugó inmediatamente contra el Santos de Brasil. Chile había contratado al equipo brasilero, que, con suplentes y sin Pelé, su máxima estrella, le ganó 5 a 0 a La Roja.

En enero de 1974, la FIFA ratificó la clasificación de Chile tras el walkover (abandono) de la Unión Soviética. Carlos Caszely mantuvo las manos detrás de la espalda cuando el dictador Augusto Pinochet intentó estrechárselas, en la reunión de despedida oficial de la Selección antes del Mundial. Olga Garrido, la madre de Caszely, había sido torturada por el régimen militar que había manchado con sangre el Estadio Nacional. Poco después, La Roja quedó eliminada en la primera fase de la Copa disputada en Alemania.