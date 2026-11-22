Jack London murió a los 42 años en su rancho de California por una sobredosis de morfina

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Para cuando Jack London fue hallado muerto por una sobredosis de morfina en su rancho de Glen Ellen, California, este hombre de 42 años llevaba vivida más de una vida.

Ese día los periódicos europeos le dedicaron más espacio a la muerte del autor de “Colmillo Blanco” que al fallecimiento del emperador Francisco José de Austria. Tal era su prestigio como escritor de novelas en las que volcaba su vida de aventuras vertiginosas, siempre al borde del peligro y bañadas en alcohol.

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Jack vivió rodeado por un halo de misterio. Se cree que fue hijo natural del periodista y astrólogo William Chaney, aunque este negó esa posibilidad la única vez que se vieron.

John Griffith tomó el nombre del esposo de su madre (Flora Wellman), una mujer neurótica y aficionada al espiritismo que un buen día desapareció de su vida y lo dejó en manos de su marido, John London, y una exesclava llamada Virginia Prentiss.

Seguidor de la obra de Kipling y Wilkie Collins, Jack confesó que su vida dio un vuelco al leer una novela, Sigma, obra de Marie Louise Ramé, conocida como Ouida, donde relata la vida de un campesino semianalfabeto que se convierte en un célebre compositor de ópera. Esta novela lo inspiró para iniciar su tarea literaria basada en las aventuras que había vivido.

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Con la idea de adquirir una educación formal, se anotó en el colegio de Oakland, donde inició su carrera literaria escribiendo cuentos breves para distintos medios.

En 1896 ingresó en la Universidad de California, pero los problemas financieros lo obligaron a dejar sus estudios y emplearse en una fábrica de conservas. Un año más tarde marchaba a Klondike, Canadá, a 150 km del círculo Ártico, en plena fiebre del oro.

Por la mala alimentación que recibió en esos días desarrolló escorbuto (déficit de vitamina C), con caída de los dientes y dolor en todo el cuerpo.

De esa época es una de sus mejores historias cortas, “To Build a Fire” (encender un fuego), la historia de un buscador de oro que muere de frío por no saber hacer una fogata.

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En el Klondike vivió las experiencias más salvajes de su vida, que alimentaron algunos de sus éxitos literarios.

Vuelto a Oakland, sobrevivió haciendo los más diversos trabajos y por las noches escribía sus cuentos, que vendía por cinco dólares.

En 1900 se casó con Elizabeth Madden, una maestra con quien tuvo dos hijas. No fue un matrimonio por amor, así lo reconocían ambos. Fue el intento de prolongar una amistad, como lo confesó en alguna oportunidad. Obviamente, no prosperó y al cabo de cuatro años se separaron, aunque Jack siempre se preocupó por sus hijas.

En esa época publicó su primera novela, “La llamada de la selva”, la historia de Buck, un perro que se convierte en jefe de una banda de lobos. Lo acusaron de plagio, pero Jack reconoció la fuente y le agradeció al autor la “inspiración”. London fue acusado varias veces de “copiar” textos ajenos, pero siempre fue muy sincero: la literatura se alimenta de literatura.

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Jack London fue un alcohólico que bebía para escribir y escribía para contar sus aventuras, ahora influenciado por sus ideas políticas.

Vuelto de Canadá, se inició en la política adhiriendo al socialismo. En ese contexto describió las miserias que había visto y vivido. Jack London percibía la existencia bajo la perspectiva esperanzadora de la supervivencia del más fuerte.

En 1905 Jack se divorció y, para poner distancia, planeó dar la vuelta al mundo en un barco con su amante, Charmian Kittredge.

Para obtener el dinero a fin de construir el Snark, una nave que bautizó por una obra de Lewis Carroll (el autor de Alicia en el país de las maravillas), escribía doce horas al día. Así nacieron “El pueblo del abismo”, “La guerra de las edades”, “El lobo de mar”, “Aventura” y “El talón de hierro”, quizás la primera distopía pesimista del siglo XX, una obra de ficción social y literatura política que precedió a “1984”, de George Orwell.

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En 1907 zarpó hacia la Polinesia en un viaje accidentado que le sirvió para escribir “El crucero del Snark”, novela en la que describe las culturas de los mares del sur.

Jack London y Charmian Kittredge

En Australia, London tuvo un brote de psoriasis, lo que lo obligó a permanecer un mes en un hospital de Sídney. Cansado del barco y sus problemas (más de una vez estuvo a punto de naufragar), lo vendió y se dispuso a volver a California.

Entre 1900 y 1916, Jack London ganó más de un millón de dólares por la venta de sus libros. Era el escritor mejor pagado de Estados Unidos y, probablemente, del mundo. Con parte de ese dinero decidió comprar un rancho en el norte de California, en Glen Ellen.

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Para pagarlo compuso la que sería su novela más famosa: “Colmillo Blanco”, la historia de un lobo que se integra a la civilización. Fue escrita bajo la perspectiva del lobo y la lucha por la supervivencia donde triunfa el más fuerte.

De la noche a la mañana desapareció su espíritu nómada y todo el esfuerzo de Jack se centró en su rancho, al que llamó Wolf House (La casa del lobo).

Allí instaló un viñedo, una lechería, crió cerdos y ovejas, y llegó a tener cincuenta empleados. Trabajó incansablemente para que su rancho se expandiera aún a expensas de bajar su calidad literaria.

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Todo este proyecto sufrió un severo revés cuando un incendio arrasó sus dependencias. Setenta mil dólares se esfumaron en horas. Las deudas se acumularon y Jack solo se escapaba de la realidad con alcohol y morfina.

“Voy a vivir cien años”, le dijo un día a su esposa, pero solo vivió 42 y los últimos dos años resultaron muy penosos. Sus excesos le pasaron la cuenta, padeció una insuficiencia renal por uso abusivo de compuestos mercuriales y artritis generalizada por su psoriasis.

Las ventas de libros convirtieron a Jack London en el escritor mejor remunerado de los Estados Unidos

El alcohol y el opio le servían de inspiración, pero también fueron su perdición.

El 22 de noviembre de 1916 ingirió una dosis mortal de morfina. Acababa de publicar su última novela, “El vagabundo de las estrellas”, una crítica a la justicia norteamericana y a la pena de muerte.

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El tormento físico al que fue sometido el personaje central, un convicto por asesinato preso en la cárcel de San Quintín, lo obliga a buscar una vía de escape.

De otro preso aprendió una técnica de concentración que le dará acceso a un nuevo plano de la existencia. Esto le permitía volver a vidas pasadas, a la vez que anuncia las crisis sociales y económicas que se avecinan en el mundo y especialmente en Norteamérica.

“¿Qué seré cuando vuelva a vivir?”, se pregunta Jack London en este viaje a las estrellas que, en su caso, lo llevó al suicidio. Un final posible, un final esperado para alguien que vivió varias vidas en una.