El actor George Reeves murió el 16 de junio de 1959 por una herida de bala en su casa de Los Ángeles a los 45 años

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George Reeves se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de la década de 1950 al interpretar a Superman y su identidad secreta, el periodista Clark Kent, en Las aventuras de Superman. Con su traje azul, capa roja y una presencia que combinaba firmeza y cercanía, llevó al personaje a millones de hogares y ayudó a consolidar al superhéroe como una figura central de la cultura popular.

Antes de ese papel, Reeves había comenzado su carrera en Hollywood a fines de los años 30 y participó en producciones como Lo que el viento se llevó. Tras servir en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a la industria cinematográfica, aunque fue la televisión la que terminó por darle fama nacional. Durante seis temporadas, su imagen quedó asociada de forma inseparable con el Hombre de Acero.

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El éxito también condicionó su carrera: para el público, George Reeves era Superman. Sin embargo, el 16 de junio de 1959, a los 45 años, fue hallado muerto por una herida de bala en el dormitorio de su casa de Los Ángeles, en uno de los misterios más grandes en la historia del cine estadounidense.

El detrás de la misteriosa muerte de Superman

El actor, identificado por el público estadounidense con Superman y Clark Kent, atravesaba un momento incierto en su carrera luego del fin de Las aventuras de Superman: tenía dificultades para desligarse del personaje, aunque evaluaba nuevos proyectos y posibilidades detrás de cámara.

La Policía de Los Ángeles y el médico forense determinaron de forma oficial que la muerte de George Reeves fue un suicidio

Reeves había regresado esa noche con su prometida, Leonore Lemmon, después de una salida. En la vivienda también se encontraban el escritor Robert Condon, que se hospedaba allí, y los amigos William Bliss y Carol Van Ronkel, quienes llegaron más tarde. Cerca de la 1:00, Reeves bajó desde su habitación para pedirles que hicieran menos ruido y luego volvió al cuarto, según reconstruyó Los Angeles Times.

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Antes del disparo, Lemmon hizo comentarios que más tarde quedaron bajo escrutinio. De acuerdo con los registros citados por el diario, cuando Reeves subió las escaleras les dijo a los presentes: “En un momento oirán un disparo”. Tras un ruido procedente de la habitación, añadió que estaba sacando el arma de un cajón y que “ahora oirán el disparo”. Poco después se escuchó una detonación. Bliss subió y encontró al actor sobre la cama.

La Policía de Los Ángeles y el forense del condado concluyeron que se trató de un suicidio. El informe estableció que Reeves recibió un tiro en la sien derecha con una pistola Luger alemana, que fue hallada en el suelo, entre sus pies. No dejó una nota. Lemmon sostuvo ante los investigadores que sus frases previas habían sido una broma, una explicación que alimentó las dudas sobre su relato.

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La investigación inicial no detectó huellas dactilares en el arma homicida ni residuos de pólvora en las manos de Reeves

Las preguntas también se concentraron en la escena. Según Los Angeles Times, había dos impactos de bala previos en el suelo del dormitorio, debajo de una alfombra. Uno de ellos fue atribuido por Lemmon a un disparo accidental ocurrido días antes mientras manipulaba el arma; el origen del otro no quedó aclarado.

Además, las críticas posteriores a la pesquisa señalaron que no hubo pruebas de residuos de pólvora en las manos de Reeves ni huellas identificables en la pistola. La madre del actor, Helen Bessolo, rechazó desde el inicio la conclusión oficial y contrató al abogado Jerry Giesler para revisar el expediente.

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La investigación adicional incluyó una segunda autopsia, que detectó moretones en la cabeza y el cuerpo, según reconstruyó People. Sin embargo, Giesler concluyó que no existían elementos suficientes para cuestionar formalmente el dictamen forense.

George Reeves interpretó a Superman y Clark Kent en televisión durante seis temporadas

Con el paso de las décadas surgieron hipótesis que señalaron a Lemmon, a la ex pareja de Reeves, Toni Mannix, y al esposo de ella, el ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Eddie Mannix. Ninguna derivó en cargos ni en la identificación de un responsable. La muerte de George Reeves continúa clasificada oficialmente como suicidio, aunque las inconsistencias de la investigación de 1959 mantuvieron abierto el debate público sobre las circunstancias de aquella madrugada.

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Qué teorías surgieron tras la muerte de George Reeves

Una primera teoría sostuvo que Leonore Lemmon pudo haberle disparado de forma accidental durante una discusión. La sospecha surgió por sus comentarios antes de que se oyera la detonación y por las contradicciones sobre lo ocurrido en la casa esa madrugada.

El investigador Jim Nolt propuso que la discusión pudo haber escalado luego de que Reeves bajara a pedir silencio a los invitados. “Creo que ella sacó un arma y no creo que lo hiciera a propósito, sino que le disparó accidentalmente”, afirmó Nolt en declaraciones recogidas por People.

El publicista Edward Lozzi sostuvo que Toni Mannix confesó a un sacerdote que ella y su esposo Eddie Mannix ordenaron la muerte de Reeves

Otra línea de especulación apuntó a Toni Mannix, expareja de Reeves, después de que el actor terminara esa relación para comprometerse con Lemmon. Mannix era la esposa de Eddie Mannix, un ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), y había mantenido un vínculo de varios años con Reeves.

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La teoría de una venganza tomó fuerza por el impacto que habría tenido la ruptura en Toni y por una declaración posterior de Phyllis Coates, la primera actriz que interpretó a Lois Lane junto a Reeves. Coates dijo que Mannix la llamó la madrugada del 16 de junio de 1959 y le dijo: “El chico está muerto. Lo han asesinado”, recogió All That’s Interesting.

Otra versión planteó un asesinato por encargo atribuido a Eddie Mannix, quien era conocido en Hollywood por su capacidad para manejar crisis de imagen dentro del estudio. Algunos autores y publicistas sostuvieron que sus contactos podían haber facilitado un encubrimiento, aunque nunca se probó que tuviera relación con la muerte.

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El publicista Edward Lozzi afirmó décadas más tarde que escuchó a Toni Mannix confesar a un sacerdote que ella y su esposo habían ordenado matar a Reeves. Según contó a Los Angeles Times, la mujer habría hablado porque tenía “un miedo atroz a ir al infierno”.