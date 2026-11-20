Varios marineros en botes de madera persiguen a un grupo de cachalotes en el océano Pacífico frente a la nave ballenera Essex durante una jornada de pesca en 1820. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“A bordo, los marineros quedaron paralizados por el terror al ver aquella mole inevitable abalanzarse sobre ellos. El impacto fue ensordecedor: la testa del monstruo golpeó la madera de roble con la fuerza de un ariete gigantesco, haciendo crujir toda la quilla de proa a popa. Las tablas saltaron astilladas, los mástiles temblaron como juncos y el agua comenzó a entrar a torrentes por la enorme brecha abierta en el casco.

“En cuestión de instantes, el Pequod empezó a inclinarse fatalmente hacia un costado, arrastrado hacia el abismo por un remolino implacable mientras las olas barrían su cubierta”, relata con pluma magistral Hermann Melville.

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Publicada en 1851, Moby Dick es considerada una de las mejores novelas estadounidenses – y de la literatura universal – del Siglo XIX, que además del placer que brinda su lectura ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones metafísicas, religiosas, psicológicas y sociales. Melville no tuvo que investigar sobre barcos balleneros y tripulaciones para escribir su obra maestra porque él mismo, en su juventud, fue marinero en el ballenero Acushnet y trabajó en la lucrativa caza de cachalotes en alta mar. Tampoco la historia del ataque de la ballena blanca que provocó el hundimiento del barco del obsesionado capitán Ahab es un producto puro de su inventiva, sino que se inspira en la muy verdadera historia de otro ballenero, el Essex, hundido más de tres décadas antes, el 20 de noviembre de 1820, luego de sufrir la embestida de un enorme cachalote en el Océano Pacífico, a 1.500 millas náuticas de las Islas Galápagos.

Melville conoció casi de primera mano las peripecias del Essex y su tripulación gracias al hijo del primer oficial Owen Chase, sobreviviente del hundimiento del barco, quien también le proporcionó un relato escrito de puño y letra escrito por su padre con el título Narración del más extraordinario y desastroso naufragio del ballenero Essex. Atrapado por la historia, el futuro autor de Moby Dick buscó y encontró al capitán del ballenero y también sobreviviente de la tragedia, George Pollard, para que le diera su versión de los hechos. Le costó convencerlo, pero lo logró. Solo entonces se sentó a escribir la novela, que decidió comenzar con una frase que se convirtió en una de las más famosas de la literatura, “Call me Ishmael” (Llámenme Ishmael), para presentarse como grumete del Pequod y narrar la historia en primera persona, como uno de sus protagonistas.

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Un viaje con malos presagios

El Essex inició su último viaje en agosto de 1819, desde el puerto de la isla de Nantucket, Massachusetts, en el Océano Atlántico, para realizar una travesía de 15 meses que tendría su punto más productivo en el Pacífico, rico en cachalotes. El barco, de 238 toneladas y construido en 1799, era bastante más pequeño y veinte años más antiguo que los balleneros más modernos que salían de Nantucket, pero se lo consideraba un barco afortunado por el éxito de sus viajes anteriores, de los que había regresado siempre con abundantes cargas de aceite de cachalote, un aceite derivado del órgano espermaceti, ubicado, en la cabeza del animal, que se utilizaba para la iluminación de alta calidad.

El ballenero estadounidense Essex zarpa del puerto de Nantucket mientras un grupo de habitantes observa la maniobra desde el muelle al amanecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, casi desde el principio los tripulantes del Essex sintieron que ese viaje sería diferente, lleno de malos presagios. Llevaba apenas dos días en el mar cuando enfrentó una violenta tormenta que casi lo vuelca. “Toda la tripulación se vio sumida, por un breve tiempo, en la mayor consternación y confusión”, escribió el oficial Chase en su relato. El barco sobrevivió y no hubo víctimas, pero en el trance perdió dos de sus botes balleneros – de los que utilizaban para acercarse y arponear a las ballenas -arrastrados por el agua y el viento.

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Los primeros meses de la travesía fueron difíciles y muy poco productivos. Después llegar al Pacífico por el Cabo de Hornos y el Pasaje Drake pasó días frente a las costas chilenas sin encontrar un solo cetáceo, hicieron unas pocas capturas, alternado rachas buenas y malas. La suerte cambió al llegar a la altura de Perú, donde en solo dos meses capturaron 11 ballenas que les permitieron llenar 450 barriles de aceite. El Essex volvía a ser un barco afortunado.

El entusiasmo del capitán y la tripulación llegó a su punto más alto el 20 de noviembre, cuando divisaron un numeroso banco de cachalotes. De inmediato, bajaron los botes balleneros para acercarse a ellos y comenzar la caza. El bote donde estaba Owen Chase arponeó a una de las ballenas, pero en la maniobra el animal golpeó con su cola el bote y pudo alejarse, mientras los maltrechos tripulantes regresaban al Essex.

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Un cachalote de unos 25 metros de largo emerge junto a la proa del barco ballenero Essex mientras la tripulación observa al cetáceo desde la cubierta bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque y el naufragio

Una vez en la cubierta del ballenero, Chase divisó un enorme cachalote que flotaba tranquilamente en el agua, a unos 25 metros del barco. Nunca había visto un animal con esas dimensiones, de unos 25 metros de largo. De pronto, siempre según el relato del primer oficial, la ballena despertó de su aparente letargo y se dirigió velozmente hacia el barco, al que embistió con la cabeza. El Essex sufrió una fuerte sacudida, se elevó y “tembló como una hoja”. Después de golpear el barco, la ballena se alejó como para tomar un nuevo envión y volvió a arremeter. “Apareció con una furia y una sed de venganza multiplicadas por diez”, escribió Chase. Esta vez fue letal: golpeó la proa con la cabeza, destrozando por completo el casco del barco, antes de alejarse nadando. El Essex comenzó a hundirse a una velocidad de vértigo.

Un cachalote embiste la proa de madera del ballenero Essex en 1820, mientras los tripulantes observan el impacto desde la cubierta y en botes cercanos sobre el mar agitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los marineros que estaban a bordo abandonaron el barco en los botes balleneros y se acercaron a los otros que ya estaban en el mar a la caza de ballenas. Durante los días que siguieron se dedicaron a recuperar todo lo que flotaba y a instalar velas en los botes para poder utilizar el viento para navegar hacia tierra. Por alguna razón que no quedó explicitada, decidieron navegar unas dos mil millas hacia la costa de Sudamérica en lugar de desembarcar en las islas más cercanas. Según una anotación que hizo Melville luego de leer la narración del primer oficial del Essex, lo hicieron “por temor a los caníbales”.

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Paradójicamente, evitaron a los caníbales que supuestamente podían encontrar en tierra para convertirse ellos mismos en caníbales. A medida que transcurrían los días, la falta de alimentos comenzó a hacer mella en los hombres. El primero en morir fue un marinero que no pudo soportar la deshidratación. Sus compañeros decidieron comer su cuerpo. Era eso o morir de hambre.

Tres botes con marineros exhaustos avanzan por el océano Pacífico tras el hundimiento del ballenero Essex en una recreación histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algún momento, los sobrevivientes decidieron separarse en dos botes que comenzaron a navegar en diferentes direcciones con la esperanza de encontrar tierra o cruzarse con algún barco salvador. En febrero de 1821, cuando ya llevaban tres meses a la deriva, los integrantes del grupo donde estaba el capitán Pollard, acuciados por el hambre y ante el riesgo cierto de morir de inanición, decidieron hacer un sorteo para sacrificar a uno de ellos y comerlo. La suerte señaló a Owen Coffin, primo del capitán, que enfrentó la muerte con entereza a pesar de que Pollard quiso defenderlo: “Sí me lo pedís, le dispararé en la cabeza al primer hombre que te toque”, le dijo, pero Coffin rechazó el ofrecimiento.

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A mediados de febrero, un buque británico rescató a los tripulantes del bote de Chase. Estaban tan débiles que no pudieron abordar el barco y tuvieron que ser izados a bordo. El bote del capitán fue rescatado a mediados de marzo, 117 días después del naufragio. De los 20 marineros que habían partido de Nantucket en el Essex, solo ocho volvieron a Nantucket con vida. Allí, años más tarde, Hermann Melville pudo entrevistas a Pollard y lograr que le relatara sus desventuras y las de su barco. Estaba retirado, porque nadie quería poner un barco a su mando y trabajaba como vigilante en un bar.

Tripulantes de un barco mercante asisten a los supervivientes del ballenero Essex agrupados en un bote salvavidas en alta mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realidad y ficción

Al escribir Moby Dick, Melville decidió utilizar solo la primera parte de la historia del Essex, hasta el ataque del cachalote que lo hundió, dejando de lado las peripecias de los sobrevivientes. Reemplazó también al cachalote por una ballena albina que, se decía, otros balleneros habían divisado en el Pacífico.

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No fue el único escritor que se inspiró en el hundimiento del Essex para una obra de ficción. En 1838, trece años antes de que Melville publicara su gran novela, Edgar Allan Poe se basó en la narración de Owen Chase para escribir parte de La narración de Arthur Gordon Pym, dejó de lado el ataque de la ballena para centrarse en la lucha por la supervivencia de los náufragos.

Portada del libro de Herman Melville, Moby Dick

El oficial Owen Chase no fue el único de dejar la historia del Essex por escrito. En 1980, el experto en la historia de los balleneros de Nantucket Edouard Stackpole se topó con un texto del grumete del barco, Thomas Nickerson, y la Asociación de Balleneros de Nantucket decidió publicarlo con el título La pérdida del barco Essex hundido por una ballena y la trágica experiencia de la tripulación sobre botes balleneros.

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En cuanto al cine, existen numerosas películas basadas en Moby Dick, pero solo una sobre la verdadera historia del naufragio del Essex: se trata de In the Heart of the Sea, dirigida por Ron Howard, protagonizada por Chris Hemsworth en el papel del primer oficial Owen Chase y basada en el libro de no ficción En el corazón del mar: La tragedia del ballenero Essex, escrito por Nathaniel Philbrick.