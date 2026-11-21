Reproducción de la calavera y cómo había sido en vida el Eoantropo

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El siglo XX resultó prolífico en materia de fraudes científicos, varios de los cuales demoraron mucho tiempo en ser puestos al desnudo. Un repaso a vuelo de pájaro no puede dejar de lado el experimento con los sapos parteros con el que en la década de 1920 el biólogo austriaco Paul Kammerer intentó demostrar la herencia de los caracteres adquiridos a través del color de los callos nupciales que los machos de esos batracios tienen en las patas para sujetar a las hembras durante el apareamiento; como la cosa no funcionaba, logró el color que necesitaba inyectándoles tinta china y cuando fue descubierto se suicidó de vergüenza. Otro apasionado por las tinturas fue el dermatólogo estadounidense William Summerlin, que aseguró haber logrado trasplantes de piel exitosos entre tejidos de ratones genéticamente incompatibles utilizando cultivo celular. Quedó en ridículo al descubrirse que había pintado manchas negras con un rotulador sobre roedores blancos para simular esos injertos. La lista podría engrosarse con la falsificación de datos estadísticos del psicólogo británico Cyril Burt para demostrar la heredabilidad de la inteligencia en gemelos criados por separado o, casi a fin de siglo, el fraude del médico inglés Andrew Wakefield para relacionar falsamente a la vacuna triple con casos de autismo en niños, pero ninguno de ellos tuvo tanto impacto como el supuesto hallazgo del “Hombre de Piltdown”, el supuesto eslabón perdido de la evolución humana, anunciado por el arqueólogo aficionado Charles Dawson en 1912 y que mantuvo engañada a la comunidad paleontológica de todo el mundo durante cuatro décadas hasta que fue descubierto.

Si se hace una lista de los elementos utilizados para perpetrar el mayor fraude científico del siglo pasado resulta difícil creer que haya podido sobrevivir durante tanto tiempo, porque parece la obra de un niño que trata de encastrar piezas que no encajan bien: un fragmento de cráneo humano, la parte de una mandíbula de chimpancé con dos dientes, un hueso de elefante afilado, restos de animales presuntamente cazados por un homínido y algunas piedras pulidas. Con esas piezas dispersas, articuladas caprichosamente en un forzado rompecabezas, se sostuvo la teoría de que el famoso “eslabón perdido” entre el mono y el hombre era originario de las islas británicas, donde había vivido hace cientos de miles de años. Se lo presentó como el Eoantropus dawsoni, o el Hombre del Alba de Dawson —por su presunto descubridor—, aunque se lo conoció popularmente como el Hombre de Piltdown por los terrenos donde fueron hallados sus supuestos restos.

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Una réplica del cráneo del Hombre de Piltdown (Wikimedia)

Cuatro socios famosos

Los personajes responsables del montaje formaban un conjunto tan variopinto como el de las piezas que supuestamente probaban la existencia del eslabón perdido: un arqueólogo aficionado, un paleontólogo y geólogo de reconocido prestigio académico, un jesuita con vocación antropológica y un escritor de novelas policiales que despreciaba a la ciencia y no ocultaba sus marcadas inclinaciones por el espiritismo. Eran todos hombres muy reconocidos en su época y los nombres de algunos de ellos han llegado incluso a nuestros días debido a las obras que dejaron: el arqueólogo aficionado era en realidad un abogado de prestigio y coleccionista de antigüedades llamado Charles Dawson; el paleontólogo se llamaba Arthur Smith Woodward y era por entonces presidente de la Sociedad Geológica británica y conservador de Geología del Museo de Historia Natural de Londres; el jesuita no era otro que el cura francés Pierre Teilhard de Chardin, a quien se debe la idea de “la santa evolución”, donde propuso que las teorías antropológicas del creacionismo y de la evolución no eran contradictorias sino que podían complementarse; a ellos se sumaba el creador de Sherlock Holmes, el escritor británico sir Arthur Conan Doyle.

Todo comenzó a principios de 1912, cuando Dawson le escribió una carta a su amigo Woodward para darle una noticia bomba: en un yacimiento de grava cercano a Piltdown, en Sussex, había descubierto fragmentos de un cráneo humano fósil de medio millón de años de antigüedad. Le decía también que el primer trozo de cráneo se lo había entregado un trabajador del yacimiento en 1908 y que luego él mismo había encontrado más restos. Woodward no demoró en responderle a Dawson que viajaría para trabajar con él en el yacimiento. La asociación les convenía a los dos: el arqueólogo aficionado no tenía el prestigio académico necesario para darle entidad a su descubrimiento, mientras que al presidente de la Sociedad Geológica el hallazgo le permitía sumarse a lo que pronto consideró uno de los descubrimientos más importantes de la historia.

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Pusieron manos a la obra y entre junio y septiembre de ese año, Dawson y Woodward excavaron el yacimiento con la ayuda de algunos colaboradores y encontraron lo que supusieron que eran fragmentos adicionales del cráneo, la parte de una mandíbula, algunas piezas dentales, fósiles de animales y una herramienta fabricada con un hueso que tenía toda la apariencia de un palo de cricket. Mientras realizaban las excavaciones recibieron dos visitas importantes que se interesaron en el asunto. El primero en llegar fue el cura Teilhard de Chardin, antropólogo y paleontólogo reconocido internacionalmente, que se sumó a las tareas en el yacimiento. Más tarde también se les sumó —más como curioso que otra cosa— Sir Arthur Conan Doyle, viejo amigo de Dawson y visitante frecuente de Piltdown, donde ambos solían jugar al golf.

El gran anuncio se realizó el 18 de diciembre, cuando con las piezas que tenían Dawson y Woodward mostraron la reconstrucción del cráneo del presunto homínido en la sede londinense de la Sociedad Geológica británica. Al presentarlo en público, lo señalaron como un eslabón perdido entre los simios y los humanos con una antigüedad de medio millón de años. Los medios lo publicaron como una gran noticia, cuando en realidad se trataba de una escandalosa fake news científica.

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Los personajes responsables del montaje eran un arqueólogo aficionado, un paleontólogo y geólogo de reconocido prestigio académico, un jesuita con vocación antropológica y un escritor de novelas policiales que despreciaba a la ciencia (Nils Jorgensen/REX)

Un rompecabezas extraño

El supuesto eslabón perdido presentaba una combinación de características nunca vistas en otros homínidos fósiles: tenía un cráneo grande pero su quijada era idéntica a la de un simio. El volumen del cerebro fue calculado primero en 1,070 centímetros cúbicos y más tarde entre 1,397-1,500 centímetros cúbicos, dos mediciones que eran cercanas al volumen promedio de los seres humanos modernos. En cambio, la mandíbula no se correspondía con la de ningún fósil humano conocido y hubo quienes sostuvieron que incluirla en la reconstrucción era un error, porque parecía corresponder mucho más con la de un chimpancé o la de un orangután que con la de cualquier ancestro del homo sapiens.

Pese a esas incongruencias, la presentación resultó creíble porque los presuntos rasgos del Eoanthropus, más humano en su cráneo y más simio en su mandíbula, encajaban en la errónea teoría de entonces que sostenía que la evolución del cerebro humano había precedido a los cambios en la mandíbula para adaptarse a una nueva alimentación. Además, el hueso de elefante tallado parecía garantizar la inteligencia del espécimen recién descubierto porque era capaz de hacer trabajos de cierta complejidad con las manos.

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No todos quedaron convencidos y hubo algunos antropólogos que se mostraron confundidos por las extrañas características del “Hombre de Piltdown”, pero la mayoría prefirió guardar silencio en lugar de cuestionar el hallazgo. Al margen de las razones estrictamente antropológicas, había cuestiones geopolíticas de peso que entraban en juego. Cinco años antes, en 1907, el antropólogo alemán Otto Schoetensack había descubierto el Hombre de Heidelberg, el fósil humano más antiguo conocido hasta entonces.

En el clima geopolítico enrarecido que conduciría a la Primera Guerra Mundial, para el ambiente científico británico aquella “ventaja” alemana en la teoría de la evolución resultaba incómoda, y el Hombre de Piltdown podía ser la respuesta. Dawson era perfectamente consciente de esto, tanto que en su carta a Woodward le había anticipado que su hallazgo sería un rival capaz de superar al Homo heidelbergensis. Con el Eoantropus dawsoni, Inglaterra pasaba a ser la cuna de la humanidad, desplazando a Alemania de ese honroso lugar. “Woodward afirmaba que debía considerarse como el eslabón perdido que probaba la teoría de Darwin sobre la evolución. El anuncio llegó en un momento en el que en todas partes del mundo surgieron fósiles, desde Europa continental hasta Asia y África. Pero jamás había aparecido ninguno en Inglaterra. De esta manera, Gran Bretaña se transformaba en la cuna de la humanidad”, explica el divulgador científico argentino Pablo Marchetti.

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La cuestión es que el Hombre de Piltdown consiguió sostenerse como “eslabón perdido” durante más de cuatro décadas. “Una de las razones para que ‘sobreviviera’ fue que después de su presentación en la sociedad Geológica fueron muy pocos los científicos a los que se les permitió verlo”, explica la paleoantropóloga Isabelle Groote. Hubo que esperar hasta 1953 para que alguien pudiera demostrar sin duda que el eslabón perdido de Dawson era un fraude científico que había gozado de buena salud durante demasiado tiempo.

El Hombre del Alba fue reconstruido a partir de diferentes piezas

El final de un engaño

La mañana del sábado 21 de noviembre de 1953, los lectores del Times de Londres se desayunaron con una noticia pequeña en una de las páginas interiores del diario. Ya habían leído la información más importante del día, como el acuerdo entre Gran Bretaña, los Estados Unidos y Canadá para intercambiar información sobre “los efectos de las armas atómicas sobre los seres humanos y el medio ambiente” y el aumento de la ayuda militar de Washington a Francia para lograr una “victoria militar decisiva” en Indochina.

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El pequeño suelto de las páginas interiores era una noticia de corte científico que reproducía partes de un artículo que se publicaba —ese mismo día— en el boletín del Museo Nacional de Historia Natural británico con el título La solución del problema de Piltdown. En el texto, los investigadores Kenneth Oakley, Wilfrid Le Gros Clark y Joseph Weiner relataban qué técnicas habían aplicado para demostrar definitivamente que el Eoantropus dawsoni era un engaño cuidadosamente elaborado pero que no tenía ningún rigor científico.

El primero en encontrar pruebas del fraude fue otro inglés, el investigador del Museo Británico Kenneth Oakley, que para la década de los ‘50 había desarrollado una técnica para analizar el contenido en flúor de los fósiles y así conseguir una datación mucho más próxima de los restos que la que se podía hacer a simple vista o por las características del lugar donde se los encontraba. Con el método de Oakley, la datación se podía hacer comparando un fósil en relación con otro de acuerdo con el flúor absorbido del entorno. En otras palabras, a mayor antigüedad, mayor cantidad de flúor. En un primer análisis, los resultados determinaron que el cráneo y la mandíbula podrían haber pertenecido a un solo individuo. Sin embargo, luego Oakley comparó todos los huesos, humanos y animales, encontrados en Piltdown y demostró que el supuesto Eoantropus no había vivido hacía quinientos mil años, apenas cincuenta mil. Este cambio convirtió al Hombre del Alba en un absurdo evolutivo que no se ajustaba a ninguno de los hallazgos anteriores.

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Más tarde también demostró que los seres de los que procedían el cráneo y la mandíbula habían vivido en distintas épocas, por lo que esos restos no podían pertenecer a un mismo sujeto. Finalmente, el dentista A.T. Marston determinó que la mandíbula correspondía a un orangután, el diente suelto a otro simio y el cráneo a un homo sapiens. Ya en el siglo XXI, el análisis con nuevas técnicas de los restos originales reveló que el modus operandi de Dawson fue el mismo para la creación de todos los falsos fósiles: tiñó las muestras de marrón, relleno las grietas con gravilla y las selló con una masilla que se utilizaba en la odontología de la época.

Sir Arthur Keith, la mayor eminencia que aseguró la autenticidad del hallazgo, descubre el monolito que recuerde que allí se encontró el fósil más importante de la arqueología

El fraude y los culpables

Cuando Kenneth Oakley, Wilfrid Le Gros Clark y Joseph Weiner publicaron el artículo que destruía una por una las pruebas de la existencia del Hombre del Piltdown, tanto Dawson como Woorward llevaban años reducidos a la misma condición que su supuesto descubrimiento: eran solamente huesos. Por lo tanto, nadie pudo interrogarlos y averiguar las razones que los habían llevado a inventar y “fabricar” el falso fósil.

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Hay quienes sostienen que Dawson lo hizo por su ambición, para lograr el prestigio científico que no tenía como un simple arqueólogo aficionado. “Piltdown no es tanto un fraude aislado sino el acto final de una carrera de engaños, 38 en total, que Dawson creó para promover su estatus académico. Cuando murió, en 1916, Piltdown murió con él; no hubo más hallazgos allí, aunque la búsqueda continuó durante 21 años. Era un maestro del fraude”, asegura el arqueólogo Miles Russell, autor de Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson.

Durante mucho tiempo se acusó a Dawson de ser el único culpable en el engaño, pero nunca se disiparon todas las sospechas que se ciernen sobre la figura del jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin. Para 1912, cuando se sumó a las excavaciones de los dos ingleses en Piltdown, acababa de ser ordenado sacerdote, estudiaba paleontología y venía de realizar trabajos en yacimientos de diferentes países. Entre los estudiosos del fraude del Eoanthropus dawsoni hay quienes sostienen que Teilhard pudo haber sembrado en el yacimiento de grava de Sussex algunos fósiles que había recogido en otros lugares. Durante toda su vida, el jesuita guardó su llamativo silencio sobre el tema, tanto que en los 23 libros que reúnen su obra científica, filosófica y epistolar, solo menciona el caso en una oportunidad y de manera muy elíptica. Si participó o no del fraude, es un secreto que se llevó a la tumba.

En lo que se refiere a Sir Arthur Conan Doyle, si participó de alguna manera en el fraude se debió a razones bien diferentes a las que pudieron haber motivado a Dawson, Woodward y Teilhard de Chardin. A diferencia de su detective de ficción, que se distinguía por su racionalidad y capacidad analítica, en su vida personal el escritor mantuvo más de un entredicho con la comunidad científica inglesa, que llegó a desacreditarlo por su defensa pública del espiritismo. El mismo año del “descubrimiento” del Eoanthropus dawsoni, publicó su novela El Mundo Perdido, donde desarrolla una imposible convivencia entre dinosaurios y hombres en una meseta sudamericana, un desajuste temporal parecido al montaje de partes de seres de períodos diferentes que dio lugar al engendro de Dawson.

Quizás como homenaje a la participación de Conan Doyle en todo el asunto, el tema del Hombre de Piltdown fue retomado por el escritor estadounidense Robert McClellan en Sherlock Holmes and the Skull of Death, una novela de misterio publicada a principios de este siglo donde el famoso detective londinense y el doctor Watson investigan y descubren el engaño de Dawson en 1912 pero deciden guardar el secreto para contrarrestar una conspiración política europea.