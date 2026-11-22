El pirata Edward Teach, conocido como Barbanegra, permanece armado en la cubierta de un barco de vela en medio de un mar agitado durante una recreación histórica ambientada en 1718. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pirata o corsario, según la ocasión y la conveniencia, Barbanegra parece más el protagonista de una novela de aventuras de Emilio Salgari o de Robert Louis Stevenson que una persona real. La posible confusión se debe menos a sus audaces abordajes para apoderarse y saquear navíos mercantes que a su propia construcción de un personaje de terror que por su aspecto y sus modales llegó a convertirse en una leyenda de los mares.

A eso contribuyó también otro escritor, Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que lo describió así en su Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, un libro publicado en 1724 y que firmó originalmente con el seudónimo de Capitán Charles Johnson. “Antes de lanzarse a la batalla, se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y una solución de cal muerta. El efecto resultaba aterrador. Su cara, con los feroces ojos y el pelo enmarañado de la barba, estaba enmarcada en humo, y a sus presas les parecía totalmente un demonio salido del infierno. Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera con tres pistolas cargadas y amartilladas para el disparo y por las pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón”, lo describe allí, quizás con algo de exageración.

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Cuando Defoe publicó el libro, Barbanegra llevaba apenas seis años muerto y su mito se había acrecentado por su dramático final, el 22 de noviembre de 1718, cuando fue capturado, decapitado sin piedad y su cabeza colgada en el bauprés – el mástil horizontal ubicado en la proa - de su propio barco para ser exhibida como trofeo al entrar en el puerto de Virginia. No conforme con eso, el gobernador colonial Alexander Spotswood ordenó colocarla clavada en una pica en un lugar de la Bahía de Chesapeake como advertencia para otros piratas. Cuenta la leyenda que el cráneo fue robado una noche y recubierto de plata para ser utilizado como ponchera en una taberna de Williamsburg.

Un pirata sanguinario

Poco se sabe de la vida de Edward Teach antes de que se dedicara a la piratería. Ni siquiera es seguro que ese fuera su nombre u otro que se impuso para ocultar el verdadero, que sería Edward Thatch o Thatch Drummond, aunque esos también podrían ser seudónimos. Tampoco se conoce el lugar exacto de su nacimiento. Hay quienes sostienen que llegó al mundo más o menos en 1680, quizás en Bristol, Inglaterra, 0 la colonia británica de Carolina del Sur. Se dice también, aunque no hay pruebas, que su padre regenteaba una taberna donde se dedicaba a emborrachar o drogar a marineros para embarcarlos sin su consentimiento en barcos de mala muerte. Se sabe, en cambio, que era capaz de leer y escribir, algo poco común en las clases bajas de la época.

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Se inició como marino al servicio del Imperio Británico durante la guerra entre Francia e Inglaterra por el control del territorio norteamericano. A principios de 1717 obtuvo la capitanía de un barco bajo el mando de Benjamin Hornigold, con base en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. De allí partían en dos navíos para asaltar a los barcos franceses que navegaban por el Caribe o frente a las costas norteamericanas y luego volvían con sus botines de guerra.

Barbanegra comenzó a labrarse su fama en noviembre de 1717, al capturar el Concorde, un barco francés que se dirigía a Martinica con un cargamento de oro, monedas, diamantes y otros productos provenientes de África. No solo se apoderó del cargamento, sino que se quedó con la rebautizó como Queen Anne’s Revenge (La Venganza de la Reina Ana). Era un barco de tres mástiles que había sido utilizado para el transporte de esclavos y que contaba con cuarenta cañones, un poder de fuego equiparable al de los mejores navíos de guerra. Con su nueva nave atacó el Great Allen frente a la base naval de San Vicente, en las islas de Barlovento de las Antillas Menores. Además de quedarse con el cargamento, asesinó a toda la tripulación e hizo quemar el barco. Después de eso, se lo comenzó a señalar como el pirata más peligroso y sanguinario del Caribe. El buque de guerra inglés Scarborough zarpó enseguida para dar caza a Barbanegra y castigar su osadía, pero fue y tuvo que retirase. La noticia corrió como la pólvora y Barbanegra se convirtió en el enemigo público número uno del Imperio.

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El pirata Barbanegra dirige el abordaje de su tripulación al navío francés Concorde durante un combate naval ocurrido en aguas del mar Caribe en 1717. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para principios de 1718, contaba con una tripulación de más de trescientos hombres que aceptaban la rígida disciplina que les imponía y lo obedecían ciegamente. Antes de cada ataque, hacía izar en el Queen Anne’s Revenge una versión personal de la bandera pirata, con un esqueleto que sostenía un reloj de arena en una mano y una lanza que apuntaba a un corazón sangrante en la otra. El mensaje que quería transmitir a los capitanes de los barcos que pretendía abordar era claro: que tenían poco tiempo para rendirse y que si oponían resistencia les esperaba una muerte segura.

Un azote de los mares

Por entonces, el rey Jorge I decretó una amnistía para los piratas que abandonasen sus actividades y amenazó a quienes no aceptaran sus condiciones serían ahorcados o se les amputarían los miembros. Desafiante, Barbanegra rechazó el indulto e inició un raid durante el cual asaltó posesiones francesas, británicas y españolas. Sus incursiones en la península del Yucatán, en poder de España, le valieron el mote de “el gran diablo”.

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Barbanegra y su tripulación vigilan a los prisioneros a bordo de un barco mercante capturado durante el bloqueo naval al puerto de Charleston en 1718. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recién entonces, para evitar represalias, navegó hasta Carolina del Norte donde logró el indulto del gobernador Charles Eden con la promesa de abandonar la piratería y ponerse a su servicio como corsario. Sin embargo, la tentación de obtener nuevos botines y no tener que compartirlos con las autoridades hizo que no demorara en romper su palabra. En marzo de 1718 navegó con el Queen Anne’s Revenge hasta la bahía de Honduras, donde consiguió capturar al Revenge del también pirata británico Stede Bonnet. Con esa nueva captura, su flota ya sumaba cuatro barcos, y sus ataques a la marina mercante frente a las costas norteamericanas continuaron durante el mes de abril. El segundo al mando de Teach era Israel Hands, que capitaneaba el velero Adventure.

Con esa flota poderosa, en mayo bloqueó a la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur durante cuatro semanas, tiempo en el que atacó y capturó a ocho barcos. Se quedaba con el botín y canjeaba a los prisioneros por rescates que incluían dinero, alimentos y medicamentos. Luego, desde Charleston navegó rumbo a Carolina del Norte, pero al llegar a los bajos de la ensenada de Beaufort, en mayo, el Queen Anne’s Revenge y otro de sus barcos encallaron en un banco de arena. La nave capitana, varada, terminó hundiéndose, pero antes Barbanegra hizo trasladar todo el botín que llevaba a otro velero con el que se alejó del lugar, abandonando a la tripulación del otro barco encallado.

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La tripulación de Barbanegra evacúa provisiones en botes tras encallar el Queen Anne’s Revenge en un banco de arena cerca de Beaufort, Carolina del Norte, en 1718. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volvió a Carolina del Norte, donde logró que el gobernador Eden lo indultara nuevamente, vendió su carga, se casó con la hija de 16 años del propietario de una plantación y, aparentemente reformado, se instaló con su velero en la isla de Ocracoke. Pero el indulto de Eden no evitó que lo persiguieran. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, emitió una orden de captura en su contra y ordenó al teniente de la Marina Real Robert Maynard que acabara con las andanzas de Barbanegra y se lo llevara, vivo o muerto.

La batalla definitiva

Al mando de las balandras Ranger y Jane, el teniente Maynard llegó al extremo sur de la isla de Ocracoke la noche del 21 de noviembre de 1718 y preparó el ataque para el día siguiente. Advertido de su presencia, Barbanegra abordó el Adventure y se dirigió hacia el interior de los canales de la isla. Con una tripulación de no más de 25 hombres, su intención no era combatir sino ponerse a salvo.

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Con las primeras luces del día, Maynard envió a una chalupa para observar los movimientos del Adventure, que de inmediato la atacó a cañonazos. Entonces Maynard ordenó el ataque mientras Barbanegra intentaba la retirada sin dejar de disparar contra los ingleses. De acuerdo con algunas versiones, tanto el Adventure como las dos naves de Maynard quedaron varados por falta de viento. La situación era desfavorable para los ingleses, porque el barco del pirata tenía mucho mayor poder de fuego.

Fue entonces cuando el teniente británico utilizó su ingenio: ordenó a toda la tripulación que se refugiara en las bodegas y se quedó solo con el timonel en la cubierta. Creyendo que tenía una victoria segura, Barbanegra ordenó bajar los botes y dirigirse a los barcos de Maynard para abordarlos. “¡Saltemos y hagámoslos pedazos!”, gritó. El pirata abordó la balandra donde estaba Maynard con la mitad de sus hombres, creyendo que casi no encontraría resistencia, pero apenas estuvo en la cubierta los ingleses salieron de la bodega y atacaron. Todo terminó cuando Barbanegra cayó abatido, luego de recibir 25 heridas, entre tajos de espada y disparos de pistola. Los demás piratas se rindieron cuando el teniente inglés les prometió respetar sus vidas.

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Marineros británicos armados rodean al pirata Barbanegra en la cubierta de la balandra Jane durante su combate final en las costas de Ocracoke en 1718. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, Maynard no tuvo piedad con el cadáver de Edward Teach: ordenó que lo decapitaran y colgaran la cabeza del bauprés. Así, con el rostro de Barbanegra como mascarón de proa, puso rumbo a Virginia para entregársela al gobernador. En su libro de bitácora hizo una anotación: “En este día de poco viento y buen tiempo, he anclado aquí viniendo de Carolina del Norte en el velero Adventure, de Edward Thache (sic), antiguo capitán (un pirata), cuya cabeza colgué bajo la proa de dicho velero para presentarlo a la colonia de Virginia, y entregué los bienes y efectos de dicho pirata a mis comandantes”.