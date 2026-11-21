Un monumento en memoria de las 14 víctimas del «Domingo Sangriento» (Bloody Sunday) en Jones' Road, antes de la conmemoración del «Domingo Sangriento» de la GAA en Croke Park (Grosby)

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El partido llevaba apenas unos minutos cuando los primeros disparos quebraron el clima de domingo en Croke Park. Miles de personas que habían llegado para disfrutar de un partido de fútbol entre Dublín y Tipperary comenzaron a correr desesperadamente. Algunos buscaron las salidas, otros intentaron saltar las paredes del estadio, y muchos quedaron atrapados en medio de una estampida. En las tribunas y sobre el césped, los cuerpos empezaron a caer. Los disparos provenían de las fuerzas de la Corona británica. En menos de dos minutos, 14 personas morirían y más de 60 resultarían heridas.

Era el 21 de noviembre de 1920 y, en Irlanda, la guerra por la independencia había alcanzado uno de sus momentos más sangrientos. Aquella jornada, que pasaría a la historia como el Domingo Sangriento, no se limitó a la matanza en el estadio: empezó por la mañana con una operación coordinada del Ejército Republicano Irlandés (IRA) contra integrantes de la red de inteligencia británica, y terminaría por la noche con otros tres hombres asesinados mientras estaban detenidos en el Castillo de Dublín.

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Una guerra en un territorio de represalias

Para comprender lo que ocurrió aquella tarde hay que ir hasta enero de 1919 cuando comenzó formalmente la Guerra de Independencia de Irlanda. El conflicto enfrentaba a las fuerzas británicas, que buscaban conservar el control de la isla, con el movimiento republicano irlandés, que reclamaba la creación de una nación independiente.

El famoso levantamiento de Pascua de 1916, reprimido por los británicos dejó una huella profunda. Aunque aquella rebelión fue derrotada militarmente, la ejecución de sus principales dirigentes contribuyó a fortalecer el sentimiento nacionalista y a ampliar el apoyo a la causa independentista.

En las elecciones de 1918, el partido republicano Sinn Féin obtuvo una victoria contundente en Irlanda. Sus representantes se negaron a ocupar sus bancas en el Parlamento británico y constituyeron en enero de 1919 una asamblea propia, el Dáil Éireann, que proclamó la independencia.

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El gobierno británico no reconoció esa declaración. La tensión derivó en una guerra de guerrillas protagonizada por el IRA, que atacaba cuarteles, patrullas y agentes de la administración colonial.

La respuesta de Londres fue endurecer la represión. A la Policía Real Irlandesa (RIC) se incorporaron antiguos soldados británicos, conocidos como Black and Tans, y oficiales desmovilizados que integraron la División Auxiliar. Ambos cuerpos quedaron asociados a una política de violencia, castigos colectivos y represalias contra la población civil.

En ese clima, Dublín se convirtió en un escenario de espionaje, persecuciones, asesinatos y operaciones clandestinas. La información era un arma fundamental para los dos bandos, y dentro de ese enfrentamiento, Michael Collins ocupaba un lugar central.

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Era uno de los principales dirigentes del movimiento republicano y estaba al frente de su aparato de inteligencia. Había comprendido que la red británica de informantes y agentes infiltrados constituía una amenaza para la supervivencia del IRA. Por eso organizó un grupo especializado en localizar y eliminar a los hombres que trabajaban para los servicios británicos: una unidad conocida como The Squad, integrada por militantes de su confianza. La mañana del 21 de noviembre, esa organización ejecutaría una operación de enorme magnitud.

La ofensiva y los asesinatos

Antes de que los espectadores llegaran a Croke Park, los integrantes del IRA ya estaban desplegados por distintos puntos de Dublín. El objetivo era atacar simultáneamente domicilios, pensiones y hoteles donde se alojaban agentes británicos, muchos de ellos oficiales que trabajaban de incógnito y que habían sido identificados por la inteligencia republicana. Varios pertenecían a la red conocida popularmente como la “Banda de El Cairo”.

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Los ataques se iniciaron alrededor de las nueve de la mañana. La operación alcanzó 14 domicilios y provocó la muerte de 15 hombres, aunque no todos eran necesariamente agentes de inteligencia: entre las víctimas había militares, funcionarios y personas cuya vinculación con las actividades clandestinas británicas fue discutida posteriormente.

Soldados británicos y familiares de las víctimas frente al Hospital Jervis Street durante la investigación militar sobre los tiroteos del Domingo Sangriento en Croke Park (Grosby)

En el Castillo de Dublín, sede del gobierno británico en Irlanda, la reacción fue de alarma y furia. Se temía que los republicanos estuvieran aprovechando el movimiento de personas que acudirían al partido de fútbol para continuar sus operaciones o esconder armas entre los espectadores. La posibilidad de que el encuentro fuera utilizado como cobertura para nuevas acciones del IRA comenzó a circular entre los mandos británicos.

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La respuesta sería una operación de búsqueda y control en Croke Park. Pero lo que debía presentarse como un procedimiento de seguridad terminaría convertido en una matanza.

Un partido que no debió jugarse

El partido no era una final ni una competencia oficial. Se trataba de un desafío organizado después de que los jugadores de Tipperary cuestionaran públicamente la superioridad del equipo de Dublín.

La rivalidad deportiva tenía un condimento especial. Tipperary había logrado destacarse en el fútbol gaélico -originario de Irlanda que combina elementos del fútbol tradicional, el rugby y el balonmano- y consideraba que su nivel había sido puesto en duda. El 1° de noviembre, una carta publicada en el diario Freeman’s Journal planteó la cuestión a los dublineses: estaban dispuestos a enfrentarlos en cualquier fecha y lugar.

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Se organizó para el domingo 21 de noviembre en Croke Park, el estadio de la Asociación Atlética Gaélica (GAA), institución que promovía los deportes tradicionales irlandeses como parte de la identidad nacional. Además, tenía un propósito solidario: la recaudación sería destinada al fondo de ayuda a los familiares de los prisioneros republicanos. Casi 10.000 personas ingresaron, una multitud considerable para la época, aunque la tensión en la ciudad era extrema.

La irrupción de las fuerzas de la Corona

Aproximadamente cinco minutos después de comenzado el partido, un avión sobrevoló. Dio dos vueltas sobre Croke Park y lanzó una bengala roja. Algunos testigos interpretaron la señal como el aviso para que las fuerzas británicas iniciaran el operativo. Una fuerza integrada por miembros de la Policía Real Irlandesa, la División Auxiliar y efectivos militares rodeó el recinto e ingresó por distintos accesos.

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La orden inicial era controlar a los espectadores, registrar a los hombres y evitar que posibles integrantes del IRA escaparan entre la multitud. Sin embargo, la situación se descontroló inmediatamente.

Los primeros agentes que entraron abrieron fuego. Los disparos provocaron una reacción de pánico y los espectadores corrieron en todas direcciones. A partir de ese momento, otros integrantes de las fuerzas de seguridad también tiraron contra la gente que intentaba huir.

Las reconstrucciones históricas no coinciden en todos los detalles sobre el comienzo exacto del tiroteo ni sobre la responsabilidad de cada integrante de las fuerzas británicas. Lo que sí está acreditado es que no hubo una advertencia eficaz que permitiera evacuar la cancha y que los disparos se dirigieron contra una multitud que, en su inmensa mayoría, estaba allí para ver un partido.

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La confusión fue absoluta. El público huyó hacia las cuatro salidas, pero las fuerzas que rodeaban el terreno dificultaron la evacuación. En algunos sectores se produjeron avalanchas. Cerca de la tribuna Cusack, cientos de personas se arrojaron desde una altura de aproximadamente seis metros hacia el terreno deportivo de Belvedere, situado junto al estadio. Las ráfagas duraron alrededor de 90 segundos. Cuando cesaron, el campo de juego y los alrededores estaban sembrados de heridos y muertos.

El saldo fue de 14 víctimas fatales y entre 60 y 64 heridos, según los registros históricos. Once personas murieron por heridas de bala y otras tres como consecuencia de la estampida y las lesiones sufridas durante la huida.

El futbolista que cayó sobre el césped

Entre los muertos estaba Michael Hogan. El defensor de Tipperary fue alcanzado por un disparo mientras intentaba irse. Fue herido por la espalda cuando se desplazaba para ponerse a salvo. Tenía apenas 24 años y era el único integrante de los dos equipos que perdió la vida. Su compañero Ned O’Shea identificó su cuerpo. Un sacerdote de Tipperary, el padre Crotty, se arrodilló junto a él y rezó una oración antes de que fuera trasladado al hospital. Su madre recibió la confirmación de su muerte a través de dos sacerdotes que se acercaron a su casa.

Placa conmemorativa del Domingo Sangriento en Croke Park, Dublín (Wikipedia)

En 1925, el Consejo Central de la asociación decidió bautizar con el nombre de Michael Hogan una de las tribunas principales de Croke Park. Desde entonces, el Hogan Stand se convirtió en un homenaje permanente al jugador. Pero Hogan no fue la única víctima cuya historia quedó asociada para siempre con aquella tarde.

Entre los fallecidos estaba Jane Boyle, de 28 años, que concurrió con su pareja, Daniel Byron. Tenían previsto casarse el viernes siguiente, cinco días después de la masacre. Jane recibió un disparo en la espalda mientras se dirigía hacia una salida. Fue enterrada con su vestido de novia en el cementerio de Glasnevin.

También murió Jerome O’Leary, un niño de apenas 10 años que miraba el partido sentado sobre un muro detrás del arco ubicado junto al canal por un tiro en la cabeza. William Robinson, de 11, y John William Scott, de 14, también perdieron la vida.

La lista se completaba con James Burke, Daniel Carroll, Michael Feery, Tom Hogan, James Matthews, Patrick O’Dowd, Tom Ryan, James Teehan y Joseph Traynor. Tom Hogan, de 19 años, falleció cinco días después del ataque, el 26 de noviembre, a causa de las heridas sufridas. Fue la víctima número 14. El resto fueron hombres que asistieron al partido, algunos trabajadores, otros jóvenes y padres de familia. Ninguno fue al estadio para participar de una operación militar.

La versión británica y el escándalo internacional

Después de la matanza, las autoridades británicas intentaron justificar el operativo con el argumento de que buscaban detener a integrantes del IRA y que habían recibido información sobre la presencia de hombres armados entre los espectadores.

Casi diez mil espectadores acudieron a Croke Park para presenciar el partido entre Dublín y Tipperary a beneficio de prisioneros republicanos (Grosby)

También se difundieron versiones sobre disparos efectuados desde el interior del estadio. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones posteriores pusieron en duda esas explicaciones. El gobierno británico negó que se hubiera ordenado una represalia contra la multitud, pero la violencia de los disparos y la cantidad de civiles muertos hicieron cada vez más difícil sostener esa postura.

El 24 de noviembre, el tema llegó al Parlamento. En una respuesta oficial, el secretario jefe para Irlanda, Hamar Greenwood, informó que diez hombres, una mujer y tres niños murieron como consecuencia de los disparos y las heridas sufridas durante el ataque. También sostuvo que no tenía constancia de bajas entre las fuerzas policiales o militares.

La masacre generó indignación en Irlanda y repercutió en la prensa internacional. La imagen de soldados y policías británicos disparando contra una multitud reunida en un partido de fútbol dañó profundamente la legitimidad de la administración colonial.

Una investigación militar británica se desarrolló a puertas cerradas. Se recibieron testimonios de policías, militares, bomberos, personal sanitario y espectadores, pero el procedimiento no produjo una rendición de cuentas pública capaz de satisfacer a las familias de las víctimas. En cambio, una pesquisa impulsada por el Partido Laborista reunió testimonios que respaldaban la versión de que los tiros contra la multitud fueron injustificados.

El episodio se convirtió en una prueba contundente de la violencia ejercida por las fuerzas de la Corona contra la población civil y reforzó la condena internacional a la política británica en Irlanda.

Más tragedia

La violencia del 21 de noviembre todavía no había terminado. Esa misma noche, tres hombres que estaban detenidos en el Castillo de Dublín fueron asesinados bajo custodia británica. Dos de ellos eran importantes dirigentes del IRA: Dick McKee y Peadar Clancy. El tercero era Conor Clune, un civil que no pertenecía a la organización republicana.

Los tres fueron arrestados la noche anterior. Las autoridades británicas sostuvieron que habían muerto cuando intentaban escapar, pero las circunstancias de sus muertes despertaron sospechas de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Con esos asesinatos concluyó una jornada que empezó con la ofensiva de Michael Collins contra la inteligencia británica, siguió con la matanza de civiles en Croke Park y terminó con nuevos muertos en dependencias del poder colonial. En total, las distintas acciones de aquel domingo dejaron más de 30 fallecidos en Dublín. La fecha quedó grabada en la historia irlandesa como el Domingo Sangriento.

La Guerra de Independencia continuó durante varios meses. En julio de 1921 se alcanzó una tregua y, en diciembre, representantes británicos e irlandeses firmaron el tratado que estableció la creación del Estado Libre Irlandés, aunque la división de la isla y las condiciones del acuerdo provocaron una nueva guerra, esta vez entre los propios irlandeses.

Croke Park, mientras tanto, siguió siendo el corazón de los deportes gaélicos. Pero el recuerdo trágico de 1920 nunca desapareció: el estadio cuenta con espacios de memoria y homenajes dedicados a quienes perdieron la vida de la manera más violenta e injusta.