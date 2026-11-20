En 1992, Yoshihiro Hattori voló a Dallas. Lo esperaba la familia Haymaker

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Yoshihiro Hattori llegó a Estados Unidos con una bicicleta, un casco y la convicción de que podía hacer de cualquier país su segunda patria. El 17 de octubre de 1992, un sábado por la noche, tocó la puerta equivocada en Baton Rouge, Luisiana, y recibió un disparo en el pecho. Tenía 16 años. Su caso cambió la legislación federal sobre armas en Estados Unidos y convirtió a sus padres en activistas más persistentes del movimiento por el control de armas en el mundo.

Un chico de Nagoya en el sur de Estados Unidos

Yoshihiro Hattori no tenía, al principio, ningún interés en irse a vivir al extranjero. Sus padres, Masa y Mieko, lo recuerdan. “Al principio no estaba muy entusiasmado con ir a América.” Todo cambió cuando aprobó el examen del American Field Service, una organización mundial de intercambio juvenil. “Se volvió muy ansioso”, dijeron.

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En su solicitud al programa escribió una línea que sus padres guardarían por décadas. “Adondequiera que vaya, quisiera hacer de ese país mi segunda patria. Puedo preparar comida japonesa como la tempura para las familias anfitrionas e introducirlos a la forma de vida japonesa.”

En 1992, Yoshi voló a Dallas. Lo esperaba la familia Haymaker. Holley era médica y Dick, físico teórico de la Universidad Estatal de Luisiana. Habían alojado estudiantes de intercambio antes, pero Yoshi era distinto desde el primer día. “Era extraordinario. Era vida. Se movía por el espacio como un bailarín”, dijo Dick.

Holley lo describió como “muy expansivo, un extrovertido total”. En la escuela secundaria McKinley lo querían porque era, según ella, “un espíritu libre”. Había jugado al rugby en Japón, pero en Baton Rouge se anotó en una clase de jazz dance. Holley le consiguió una bicicleta con luces y casco para que pudiera pedalear hasta las clases. “Era muy popular en esa clase de jazz”, recordó.

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Yoshihiro eligió el disfraz de John Travolta en Saturday Night Fever para la fiesta de Halloween

El hijo de los Haymaker, Webb, también tenía 16 años. Los dos se hicieron amigos rápido. Fueron juntos a un festival de blues en septiembre. A través de unos adolescentes que conocieron allí, Yoshi entró en contacto con otro estudiante de intercambio japonés, y unas semanas después ambos recibieron una invitación a una fiesta de Halloween al noreste de Baton Rouge, en la ciudad de Central.

La dirección equivocada

El sábado 17 de octubre, Dick y Holley fueron al cine. Yoshi y Webb se vistieron para la fiesta. Yoshi eligió el disfraz de John Travolta en Saturday Night Fever. Había estado viendo muchas películas de Travolta ese otoño. Webb llevaba un collarín de una lesión de natación de ese verano y algunas vendas adicionales: iba disfrazado de víctima de accidente.

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“Al final terminamos en esa calle. Vimos esa casa. Tenía decoraciones de Halloween, tenía tres autos en la entrada, y la dirección era 10311, cuando nosotros queríamos ir al 10131. Pero vi el número y dije ´¡es aquí!´“, recordó Webb.

Tocaron la puerta. No hubo respuesta. Entonces vieron a una mujer abrir la puerta lateral del garaje, asomarse y cerrarla de golpe. Era Bonnie Peairs.

“Nos alejábamos algo confundidos - dijo Webb-. Yo había empezado a caminar por la cuadra preguntándome si sería otra casa. Pero entonces alguien abrió la puerta.”

Rodney Peairs, de 30 años, carnicero de supermercado, abrió la puerta principal con un revólver calibre .44 Magnum en la mano. El arma tenía mira láser.

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Yoshi se dio vuelta hacia él. Webb cree que no entendió lo que estaba viendo, o que no alcanzó a procesar la situación.

Webb estaba con Hattori en el momento en el que fue asesinado

“Estaba ansioso por llegar a la fiesta y creo que no comprendió que Peairs tenía un arma. Tal vez pensó que era algo de Halloween. Era ágil y cantó, con mucha energía: “¡Venimos a la fiesta! ¡Venimos a la fiesta!” Estaba contento", recordó Webb.

Peairs gritó “¡Alto!” Yoshi siguió avanzando. Peairs disparó una vez. La bala le dio en el pecho. Peairs cerró la puerta.

Esa misma noche, a pocas cuadras, Dick y Holley Haymaker salían del cine después de ver El último de los mohicanos. Al cruzar la salida, Holley le dijo a su marido que era bueno que el país ya no fuera tan violento como en esa película. Segundos después, su buscapersonas sonó. Era la policía. El oficial le dijo que Webb estaba bien.

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“Eso no será necesario”, respondió el oficial cuando Holley dijo que iría al hospital. Yoshi había muerto.

“Su pobre madre”

En la comisaría, Webb estaba solo, sin saber qué había pasado con su amigo después de que la ambulancia se alejara. Sus padres le dieron la noticia.

Dos días después del disparo, Masa y Mieko Hattori volaron desde Japón a Nueva Orleans. Holley los esperaba aterrada.

Rodney Peairs, de 30 años, carnicero de supermercado, abrió la puerta principal con un revólver calibre .44 Magnum en la mano. El arma tenía mira láser

Pero los Hattori llegaron preguntando por Webb. “Las primeras palabras de la madre de Yoshi fueron ‘¿cómo está Webb?’”, recordó Holley.

En Japón, donde las armas de fuego están prohibidas para civiles, el caso dominó portadas y noticieros durante semanas. La muerte de Yoshi se convirtió en noticia global de un día para el otro. La policía liberó a Peairs sin cargos inicialmente, bajo la premisa de que había actuado dentro de su derecho a defenderse de un intruso. Después de protestas del gobernador de Luisiana y del cónsul japonés en Nueva Orleans, fue imputado por homicidio culposo.

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El juicio

El proceso contra Rodney Peairs se convirtió en un circo mediático. Su defensa construyó el argumento de la legítima defensa con precisión. Peairs era “uno de sus vecinos”, no un asesino, y Yoshi tenía “una forma de moverse extremadamente inusual”. Bonnie Peairs declaró ante el tribunal que el joven la había asustado y que ella misma le ordenó a su marido que buscara el arma.

Masa Hattori estuvo presente en la sala y escuchó a su hijo descrito como un “estudiante de intercambio japonés hiperactivo y fuera de control que creía que su trabajo era asustar a la gente”.

En mayo de 1993, tras tres horas de deliberación, el jurado absolvió a Rodney Peairs de todos los cargos.

“Creemos que Peairs también es una víctima de América -dijeron los padres de Yoshi-. Que Rodney Peairs haya sido absuelto no tiene relación con nuestra campaña.”

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La petición de los Hattori creció más allá de lo que cualquiera había previsto. En Japón reunió 1,7 millones de firmas

Millones de firmas contra las armas

La petición de los Hattori creció más allá de lo que cualquiera había previsto. En Japón reunió 1,7 millones de firmas. Dick Haymaker organizó la recolección en Estados Unidos: 150.000 firmas llegaron por correo postal, antes de que existiera el correo electrónico o las redes sociales.

Dick fue más lejos. Se volcó al activismo en Washington, buscó durante meses una reunión con el presidente y finalmente lo logró a través de un antiguo compañero de cuarto de Bill Clinton que se hospedaba en la Casa Blanca.

En noviembre de 1993, ambas familias estaban en la capital cuando Clinton los recibió en el Despacho Oval.

Ese mismo mes, el Congreso aprobó la Brady Handgun Violence Prevention Act, que estableció verificaciones de antecedentes obligatorias para la compra de armas y un período de espera de cinco días. Clinton la promulgó semanas después de esa reunión. En diciembre, el embajador estadounidense en Japón, Walter Mondale, viajó a Nagoya para entregar a los Hattori una copia de la ley. Les dijo que habían tenido “un impacto muy concreto en su aprobación”.

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Los padres de Yoshihiro se reunieron con Bill Clinton en la Casa Blanca

El dinero que no se quedaron

Los Hattori presentaron también una demanda civil contra Rodney Peairs, su esposa Bonnie y la aseguradora del hogar. El abogado Charles Moore tomó el caso sin cobrar honorarios. Había hecho lo mismo antes, cuando representó a una mujer inglesa atropellada por un conductor ebrio en Luisiana.

Moore se sorprendió cuando la aseguradora pagó. El juez William Brown falló que la legítima defensa “no era aceptable” en este caso.

La aseguradora pagó USD 100.000. Los Hattori no se quedaron con el dinero. Lo dejaron íntegro en Estados Unidos para financiar medidas de control de armas.

Con los fondos del juicio civil, los Hattori crearon además un programa de becas que lleva estudiantes secundarios estadounidenses a Japón por un año, con familia anfitriona y escuela local.

Treinta años de activismo

La muerte de Yoshi no fue el fin de la historia de sus padres.

En febrero de 2018, 17 personas fueron asesinadas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. El mes siguiente, Mieko Hattori habló en un mitin de March for Our Lives en Nagoya, en solidaridad con los estudiantes sobrevivientes.

Los Haymaker también sostuvieron el activismo durante décadas. Donaron cientos de miles de dólares a grupos de control de armas, entre ellos la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego, que usó esos fondos para crear un grupo de trabajo que ayudó a formular las llamadas leyes de “bandera roja”. Se trata de medidas que permiten la confiscación judicial de armas a personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros.

Masa y Mieko Hattori dijeron en una declaración conjunta que los adultos deberían “atesorar el deseo de los jóvenes por un futuro en paz”.

El expediente del caso Peairs sigue abierto en los archivos del tribunal de Baton Rouge. Rodney Peairs nunca fue condenado por la muerte de Yoshihiro Hattori.